В Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за подавления протестов: "Моя совесть чиста. Милиция с народом!". ФОТО

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом! ", - написал Емельянов в инстаграми. Его пост за несколько часов набрал более 80 тыс. лайков. В комментариях люди благодарят его за поступок, "честь и достоинство", а также называют "героем".

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Напоминаем, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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