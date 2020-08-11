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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за подавления протестов: "Моя совесть чиста. Милиция с народом!". ФОТО

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку на фоне протестов и столкновений демонстрантов с милицией после объявления итогов выборов президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за подавления протестов: Моя совесть чиста. Милиция с народом! 01

"17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом! ", - написал Емельянов в инстаграми. Его пост за несколько часов набрал более 80 тыс. лайков. В комментариях люди благодарят его за поступок, "честь и достоинство", а также называют "героем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники акции протеста разогнали группу силовиков в Минске: "Лошки-петушки! Иди отсюда, позорник, бл#дь! Что ты своей дубинкой машешь!?" ВИДЕО

Напоминаем, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите также: ОМОН в Минске разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели протестующего. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) милиция (2710) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+23
Мужній вчинок.
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11.08.2020 22:58 Ответить
+19
Поступок...
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11.08.2020 22:58 Ответить
+16
Если при сволочной власти воров и подлецов ты не нахватал чинов и не сколотил состояние, это не значит, что ты лузер. Это значит, что ты с чуть большей вероятностью честный человек.
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11.08.2020 23:01 Ответить
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https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389123/ Белорусы снова вышли на протест (Онлайн)
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11.08.2020 22:56 Ответить
Очень мало людей, Лукашенко удержит власть
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11.08.2020 22:59 Ответить
Что то я сомневаюсь, протесты с каждым днем все сильнее.
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11.08.2020 23:01 Ответить
Увы нет, не хватает беларусам решительности.
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11.08.2020 23:03 Ответить
омон все делает для того чтобы в людей проснулась решительность и отвращение к узурпатору.
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11.08.2020 23:48 Ответить
Посмотрим. Начинаются забастовки.
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11.08.2020 23:31 Ответить
В Беларуси капитан милиции подал в отставку из-за подавления протестов: "Моя совесть чиста. Милиция с народом!".

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Первый литвин с яйцами.Надеюсь не последний.
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11.08.2020 23:49 Ответить
Только что прочитал об этом.
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11.08.2020 23:57 Ответить
Звичайно утримає, буде справжнім диктатором, але це вже буде агонія його влади.
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12.08.2020 00:41 Ответить
Не факт
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12.08.2020 06:24 Ответить
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory

https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory @pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory/status/1293159655431196674 7 ч

Вайскоўцы тэрміновай службы, я ведаю сярод маіх падпісантаў вы ёсьць.
Аб'ядноўвайцеся ў каманды аднадумцаў у ротах, дывізіёнах і батальёнах.
Вылучайце патрабаваньні да камандзіраў брыгад і ідзіце да іх на перамовы.
Гаўптвахта не гумовая.
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11.08.2020 23:02 Ответить
лише кравчук озвучив новий будапештський меморандум, і для цього українські секретні служби провели вдалу операцію завершення мінського процесу по врегулюванню на донбасі...
розробників і виконавців треба представити до нагород...незабаром про це мають написати в межах допустимого, звичайно
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11.08.2020 23:33 Ответить
Цікаво, будемо чекати.
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11.08.2020 23:38 Ответить
Вы опередили, что я хотел написать: каждому по 5-10 суток ареста, хотя бы за нарушение устава: нельзя подавать групповые жалобы (так было в советской армии; не думаю, что в белорусской что-то сильно поменялось). Гауптвахта не резиновая, но могут закрыть в казармах.
ИМХО, очень важно, чтобы нашлись нормальные люди не только среди рядовых и сержантов срочной службы, но и среди младших офицеров - до командира роты.Про высших не пишу - обычно они малодоступны, а вот до ком. роты включительно - доступны даже для рядового состава.
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11.08.2020 23:37 Ответить
Даже в аду есть нормальные люди.
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11.08.2020 22:58 Ответить
Поступок...
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11.08.2020 22:58 Ответить
Поступок, почти равнозначный поступку 24-х советских солдат, отказавшихся стрелять в немецких рабочих, вышедших на массовые протесты в Берлине против коммунистической диктатуры в июне 1953 года.

Все эти солдаты были вскоре расстреляны по приговору советского суда.

капитану Емельянову надо срочно валить в Украину, пока ещё жив...
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11.08.2020 23:40 Ответить
Мужній вчинок.
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11.08.2020 22:58 Ответить
нужно переходить на сторону народа
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11.08.2020 22:58 Ответить
за 17 лет службы... и только капитан?
понятное дело, что нужно уходить..
наверное надеется, что новая власть после Лукашенко присвоит ему майора...
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11.08.2020 22:58 Ответить
Если после срочной, мог долго сержантом служить
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11.08.2020 23:01 Ответить
Если при сволочной власти воров и подлецов ты не нахватал чинов и не сколотил состояние, это не значит, что ты лузер. Это значит, что ты с чуть большей вероятностью честный человек.
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11.08.2020 23:01 Ответить
Эм ------------? вроде как бы слабовато
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11.08.2020 23:09 Ответить
Removich@A_Removich_S· 1 ч

В Украине силовиков сильно охладило, когда в сети (в подобных чатах и в соцсетях) начали обнародовать их личные данные и данные их семей - жена, дети, родители, семейная фоточка. Без касок и масок, зато с контактами или просто именами и фото.
Вот тогда они сильно испугались.
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11.08.2020 23:19 Ответить
Я служил в 1983-85 году, и на втором году службы попал в роту, где зам. командира роты был старлей лет примерно 40, который не так давно перед этим был капитаном и командовал другой ротой - понятно, что он сам об этом не рассказывал, но рассказывали те, кто это еще помнил, а на стенде в казарме его бывшей роты еще не успели исправить (я сам видел - он там значился, причем как капитан). Этот старлей уволился из армии еще до моего дембеля, то есть, по моим прикидкам, где-то через полгода после разжалования. Видно, понял, что карьера основательно испорчена и, пока возраст позволял, решил искать себя на гражданке.

Я к тому, что быть капитаном в после 17 лет - наверное, и не так зазорно, ведь это возраст до 40.
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11.08.2020 23:48 Ответить
Дай, Бог, не последний! Ну не должен Господь помогать кровавому луке еще 5 лет издеваться над гражданами Беларуси!
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11.08.2020 22:59 Ответить
Да нет никакого Господа или он какой-то маньяк кровавый
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11.08.2020 23:06 Ответить
Так думав штучний інтелект роздивляючись навкруги
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12.08.2020 05:46 Ответить
Я думаю, что будущим министром МВД можно этого капитана назначить, если Лукашенко признает поражение.
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11.08.2020 22:59 Ответить
Сам вряд-ли признает, вспомните вфя. Этот либо сбежит, либо (что мне видится более вероятным), согласится на пересчет голосов или повторные выборы - типа того, что было у нас в 2004-м. Но у нас тогда обошлось без насилия, теперь же бацька сжигает за собой мосты. Еще немного, и у него не останется выбора - или держаться за власть, или бежать, или - тюрьма.
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11.08.2020 23:53 Ответить
Вы катастрофически наивны. Какие повторные выборы, какой пересчет? Его козыри - интеграционные карты с Россией. Этот сценарий уже работает. Сейчас они, россияне, по нарастающей оказывают ему поддержку, а когда удастся подавить протесты, сломить людей, предъявят счет за оказанные услуги. и получат на блюдечке готовую, укрощенную и порабощенную Беларусь, - руками Лукашенко, причем, не своими руками. А Лукашенко взамен получит безопасность, почести и уровень комфорта, к которому привык за долгие годы, а может, еще и больший.
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12.08.2020 00:28 Ответить
Я пытаюсь провести параллель с 2004-м годом в Украине - ввп тогда нашего вфя тоже с победой поздравлял, причем дважды.
С вашей логикой согласен. Могу добавить, что запоребрику нужна не просто победа бацьки, а очень желательно - победа через насилие, в идеале - через кровь, чтобы бацька и не мечтал отношения с Западом налаживать.
Но вот что интересно: предусматривают ли бацька с запоребриком, что уличные протесты выйдут из-под контроля - без лидера, без опыта, против всех законов физики? Что тогда может получить бацька - очевидно, на выбор: тюрьма или позорное бегство.
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12.08.2020 00:56 Ответить
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory

https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory @pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory/status/1293165926746128384 7 ч

1. АМАП - разыходзімся, каб сысьціся ў іншым мейсцы
2. ВВ са шчытатамі - адступаем на іншы падрыхтаваны рубеж абароны.
3. Міліцыя ў асобных машынах - акружаем, блакуем, каб яны выклікалі падмогу.
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11.08.2020 23:01 Ответить
*** нам пох сибався(
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11.08.2020 23:03 Ответить
3 калеки по сравнению с Майданом. Этим Украина уникальна.
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11.08.2020 23:02 Ответить
3 калеки делают в 100 раз больше чем 10 000 навальнят в рашке
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11.08.2020 23:13 Ответить
та бабруйчане недалеко от рашки ушли крым их холокост укр вина итд. там полурабы.

там ментам цветы дарят а те их крутят у нас бы молотов уже бы летел в ***** мусору
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13.08.2020 00:53 Ответить
Это капля в море. К сожалению.
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11.08.2020 23:02 Ответить
Было бы отлично, если бы он ещё и крикнул - путин )(уйло ! И Крым- это Украина !
А так сам чёрт не разберёт, шо там у них твориться...
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11.08.2020 23:03 Ответить
бггг, уже пішла луна нетом

https://mobile.twitter.com/sicheng_prince
https://mobile.twitter.com/sicheng_prince

生 spearb 네 손님

@sicheng_prince


важный тред, который никто не прочитает, но я всё равно его напишу

Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.
(тред нижче)
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11.08.2020 23:04 Ответить
Скучно жить было в Белоруссии. Главные новости - потерялась кошка или что-то в этом духе... Захотелось им в Польшу на клубнику....
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11.08.2020 23:07 Ответить
Захотелось НЕ ездить в Польшу на клубнику, как ездят сейчас, хотя это очень хороший вариант. Захотелось не ездить в Россию на стройку, в промерзающие вагончики, к кидалам подрядчикам, как ездят сейчас. Захотелось жить в своей стране и строить свою страну.
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11.08.2020 23:17 Ответить
Азіров, йди нахій
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11.08.2020 23:20 Ответить
Роман Безсмертний (і не тільки він) прогнозував страшне майбутнє в Білорусі. Хоча для багатьох бабушек- дедушек в Україні Лука був просто таким хорошим і правильним. Насправді він - бидлятіна, чмо і фуфлижнік. Програв з тріском вибори. Але визнати поразку не хоче!
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11.08.2020 23:36 Ответить
Молодець. Але це поодинокий вчинок однієї людини.
В основному сміття не будуть випробовувати борошна сумління за те, що смороду отак жорстко пригнічують цивільний непослух.
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11.08.2020 23:37 Ответить
"борошна сумління"
Выкинь гугл-переводчик, пиши на родном языке.
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12.08.2020 05:55 Ответить
Влучно немов стрілою з цибулі. Іноді нема сечі таке читати.
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12.08.2020 15:46 Ответить
Чтобы не стать преступником, есть выход, и капитан его сделал!
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11.08.2020 23:41 Ответить
Kavkaz Center

Ряд беларуских источников в соцсетях утверждают, что в разгоне и массовом избиении протестующих в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?src=hashtag_click #Беларуси участвовали отряды https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D?src=hashtag_click #ОМОН из России.
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11.08.2020 23:48 Ответить
Очень может быть, ибо так надежнее - ведь белорусский мент может и в другую сторону повернуть.
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11.08.2020 23:56 Ответить
Наверняка и бывшие беркута из Украины во главе с кусюком тоже отметились
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12.08.2020 00:02 Ответить
кусюк 100% там, где ж ему быть
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12.08.2020 06:00 Ответить
В іншій темі хотіла написати, що коли Мінськ почне тонути у крові, то силовики почнуть переходити на бік людей. Перший пішов!
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11.08.2020 23:59 Ответить
Ну тут как сказать - если ты с одной частью народа, значит ты против другой части народа. все дело в политическом предпочтении, которое может быть и ложным на данный момент. сегодня шлялся по Минску, полно совершенно разного народу.
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12.08.2020 00:52 Ответить
Шлялся ?
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12.08.2020 02:21 Ответить
Ну шлюха же.
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12.08.2020 05:57 Ответить
Алексей. Совершенно правильно. Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу… Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! И вот я, кадровый офицер Алексей Турбин, вынесший войну с германцами, чему свидетелями капитаны Студзинский и Мышлаевский, я на свою совесть и ответственность принимаю все, все принимаю, предупреждаю и, любя вас, посылаю домой. Я кончил. (с) Дни Турбиных
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12.08.2020 01:25 Ответить
У Білорусі капітан міліції подав у відставку через придушення протестів: "Моя совість чиста. Міліція з народом!" - Цензор.НЕТ 2882
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12.08.2020 02:11 Ответить
У Білорусі капітан міліції подав у відставку через придушення протестів: "Моя совість чиста. Міліція з народом!" - Цензор.НЕТ 5931
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12.08.2020 04:58 Ответить
У Білорусі капітан міліції подав у відставку через придушення протестів: "Моя совість чиста. Міліція з народом!" - Цензор.НЕТ 7137
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12.08.2020 04:59 Ответить
У Білорусі капітан міліції подав у відставку через придушення протестів: "Моя совість чиста. Міліція з народом!" - Цензор.НЕТ 546
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12.08.2020 05:02 Ответить
Бесстрашный человек. Спасибо тебе, что не стал скотом. Зато всю оставшуюся жизнь ты будешь гордиться собой. У каждого человека есть своя Голгофа. Ты свою прошёл достойно. Выбор, достойный человека
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12.08.2020 06:31 Ответить
А шо такоє ?
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12.08.2020 06:46 Ответить
да там половина ментов с московии. мы это проходили
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12.08.2020 06:59 Ответить
 
 