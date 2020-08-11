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Новости Революция в Беларуси
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Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей. ФОТОрепортаж

Сегодня вечером в Беларуси началась новая волна протестов, у 19:00 граждане начали выходить на улицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тelegram канал NEXTA.

Митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.

"Мы снова выходим на улицу! Вчера Минск показав всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей - абсолютно реально!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет. Беларусов просят использовать VPN.

Также протестующих предупреждают о большом количестве вооруженных силовиков на улицах, в частности - в Минске. Так на улице Пушкинской они, очевидно, готовят засаду.

Ранее ОМОН разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели мирного демонстранта на Пушкинской.

Милиционеры ловят и задерживают случайных людей и прохожих.

"На Пушкинской кого уже задержали. Старайтесь не ходить в одиночку! Группой у лиц 5 отбиваться от карателей куда проще", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о большом количестве военной техники у штаба оппозиционной кандидата в президенты Светланы Тихановской и призывают людей туда не идти.

Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 01

Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 02
Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 03
Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 04
Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 05
Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 06
Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей 07

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+31
Сябри, пам"ятайте - У ЗГОРІВШИЙ АВТОЗАК НЕ САДЯТЬ.
Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей - Цензор.НЕТ 2382
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12.08.2020 00:40 Ответить
+30
не розуміють лише московощелепні, бо спільної з білорусами лексики у них менше 40 %
в української та білоруської мов - понад 75 % спільного словникового фонду
нам не треба тлумачів, тим більш москвинських
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11.08.2020 23:14 Ответить
+26
Кацапам не понять
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11.08.2020 23:10 Ответить
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Пане Яр, якщо нас порівнювати як народи, то ми, українці, більш войовничі та агресивні, ніж наши сусіди. Це мені було помітно ще давно, коли я їздила у Білорусь, та навіть на Цензорі це помітно. Білоруси більш спокійніші та виважені, може саме ця риса національного характеру їм заважає побороти своїх загарбників.
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12.08.2020 11:49 Ответить
Я знаю...

Вирішили якось учені перевірить менталітет представників трьох "братніх" народів: росіян, українців і білорусів... Придумали тест. Кажуть їм : "Вам треба зайти в темну кімнату, знайти в ній табурет, і сісти на нього...".
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав його, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...
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12.08.2020 12:42 Ответить
бульба йость вада радам дров нарубім і парадак
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12.08.2020 14:30 Ответить
Знаєм таке... Як приїжджаємо з ночівлею, на рибалку, то це звучить відразу, як палатки поставили і триногу встановили...
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12.08.2020 16:30 Ответить
щось не дуже вони бушують.....в основному безбашена молодь....
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11.08.2020 23:33 Ответить
У Менску ў турме на Акрэсцьіна адбываюць пакараньне дзьве акторкі Свабоднага тэатра Сьвятлана Сугака (10 сутак арышту) і Надзея Бродзкая (13 сутак арышту).
Іх затрымалі 9 жніўня падчас пратэстаў і абвінавацілі ў парушэньні парадку правядзеньня масавых мерапремстваў. Пра гэта бацьку Святланы Мікалаю Сугака распавяла дзяўчына, якая выйшла на волю, бо яе пакаралі штрафам.
«Яна сказала, што ў камэры 6 на 4 знаходзіцца 36 чалавек, не даюць есьці, толькі ваду. Мужчын у такой жа па памерах камэры трымаюць 50 чалавек. Іх там сыстэматычна зьбіваюць, адкрываюць у жанчын "кармушкі" і крычаць, вось паглядзіце на вашых змагароў, карацей, паказваюць сілу», - распавёў Мікалай Сугака.

Радыё Свабода
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11.08.2020 23:28 Ответить
Посольство беларуси может организовать сбор добровольных пожертвований для нужд революции.
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11.08.2020 23:28 Ответить
Посла хіба не Лука призначив?
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11.08.2020 23:35 Ответить
Добровольных это пыль...нужны очень большие деньги на подкуп силовиков...Или закрепленные обещания для военных на будущее... И Из них же поставить лидеров во главе неорганизованной толпы...
А дать эти деньги могут местные олигархи, но их я так понял либо нет либо они под лукой..
Могут дать штаты, и может дать рашка...китай уже дал луке
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11.08.2020 23:41 Ответить
Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей - Цензор.НЕТ 8901
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11.08.2020 23:36 Ответить
не надо ее героизировать. Там муж радовался "крымнаш" и поздравлял всех с НГ открыткой с путиным....я думаю там интервью было похоже больше на запись добкина 20 летней давности "миша сделай умное лицо". В данном случае "сделай печальное лицо" и чаек ей ФСБшники подливали между сьемок...
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12.08.2020 11:51 Ответить
Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей - Цензор.НЕТ 496
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11.08.2020 23:54 Ответить
Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей - Цензор.НЕТ 5491
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11.08.2020 23:55 Ответить
про оккупацию ********* части Беларуси забыл.
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12.08.2020 01:36 Ответить
"Не в бровь, а в глаз..."!!! (В п. 4 треба додать - "І 5 років триндите, що він робить "не так", "дуже повільно", "Не тих призначає на посади" і "мародьорить, краде і "оффшорить"...)
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12.08.2020 05:51 Ответить
Хіба це протести? Це якийсь пікнік.
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11.08.2020 23:57 Ответить
Все вірно, маленькі групи і точкові швидкі "диверсії". Треба вимотувати мусорів. Не давати їм спокою.
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12.08.2020 00:04 Ответить
Правильно кажуть, білорусам потрібна національна ідея, без неї все даремно. І визначатися потрібно миттєво. Позбутися луки. Замінити на такого ж прокацапського? Чи змінити курс руху з мордорського на європейський?
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12.08.2020 00:09 Ответить
А де наші ідеї коли Zeлупи при владі? Кидалися свинками, а жабками ніхто не хоче бо "благодать".
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12.08.2020 01:28 Ответить
Це не до мене. Моя ідея не змінилась з 2013. ЄС та НАТО.
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12.08.2020 08:58 Ответить
если лукашенко останеться о беларуской идее придется забыть окончательно . Лукашенко самый поганый русификатор даже в сравнении с комуняками .

..
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12.08.2020 02:14 Ответить
Сегодняшние протесты сильно отличаются от вчерашних. Вчера были три основные точки, на которых собирались самые большие группы протестующих, плюс отдельные районы, в которых демонстрантов было поменьше.
Сегодня у протеста нет единого центра, люди перемещаются небольшими группами, за которыми гоняется ОМОН. События в том числе происходят и во дворах жилых домов - например, известны случаи, когда ОМОНовцы выламывали двери подъездов, в которых укрывались люди. На «Каменной Горке» семеро омоновцев пытались попасть в подъезд, хаотично набирая номера квартир через домофон и требуя открыть. «Хозяева громко посылают незваных гостей. Бойцы постояли и побежали ловить "нарушителей" в другом месте»
Onliner вот так описывает сегодняшнюю тактику протестующих: "разбежались кто куда по дворам и паркам при первой же опасности - через пару минут собрались заново".

ОМОН бегает по дворам преследуя мелкие группы молодёжи. ребята постоянно возвращаются, слепят омон лазерами, обзывают. Омон периодически кидает свето-шумовые гранаты, но кажется, больше будит людей в домах, чем причиняет оставшимся на улице какой-то дискомфорт. У меня под окном прямо сейчас гремят редкие одиночные взрывы.

Спецсредства в основном применяют в Каменной Горке, протесты продолжаются в Уручье и в районе Студенческой деревни.Каменная Горка. Так, по данным издания "Наша Нiва" протестующие разбирают тротуары и броскают плитку в автозаки. О жестком противостоянии в Каменной Горке пишет и TUT.BY.
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12.08.2020 00:10 Ответить
Скажіть, будь ласка, чи десь є озвучені вимоги протестуючих ? Чого вони хочуть ?
Визнання Ціханоуської президентом ? Якщо за неї справді 80% (у що я особисто зовсім не вірю). Перевиборів ? Чого ?
Дякую за відповідь.
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12.08.2020 00:52 Ответить
1. Ухода Лукашенко.
2. Освобождения политзаключённых
3. Новые выборы президента без участия Лукашенко.
4. Возвращения в конституцию пункта о двух сроках президенства.
За Тихановскую действительно проголосовало около 80% при феноменальной явке почти в 90%. Но не как за будущего президента. Она ключ к первому пункту.
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12.08.2020 01:13 Ответить
Але якщо Ви кажете, що нема єдиного центру, то хто озвучив вимоги ?
Перепрошую, але я трохи заплуталася.
А яким боком тоді тут Ціханоуська тепер ? Яка її роль ?
Як Ви та інші прихильники і виборці Ціханоуської ставитеся до того, що вона втекла ?
Я розумію, що можна говорити про примус, погрози і т.д., але, як на мене - то не дуже чесно і порядно сидіти в безпеці і гарних умовах, у той час, як твоїх прихильників жорстоко б*ють і затримують. А потім (коли раптом все добре складеться) тріумфально повернутися.
Це - моя думка.
Наскільки тут люди повідомляють: вона оскаржила результати в ЦВК і попросила не протестувати, виїхала з країни.
Я трошки не бачу єдності ні координації: вона в одну сторону, протестувальники - в іншу.
У конституції Білорусі передбачена відставка президента ? Чи як інакше ви хочете, щоб він пішов ?
Також: які правові механізми щодо виборів ? Уявімо, що перерахунок голосів на її користь. То не можна робити нові вибори. Вона мусить вступити на посаду і лише через півроку оголосити нові (це вона так обіцяла). Ви їй довіряєте, що вона не здасть БІлорусь рашці ? Що вона не втече знову і зможе приймати притомні рішення - військові і політичні, якщо москалі за її шестимісячне перебування спробують реалізувати один зі своїй планів (а у них їх багато) щодо примусового приєднання Білорусі і утворення =справжньої= союзної держави ?
Чи у вас є національно орієнтовані кандидати, які виступають за європейський курс Білорусі ?
Вибачте, що багато питань, але нам цікаво.
Дякую ще раз.
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12.08.2020 01:43 Ответить
Избирательный штаб Тихановской озвучил требования с самого начала восстания .

..
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12.08.2020 02:15 Ответить
Ага, "озвучив"... А потім розбігся, як миші по норах...
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12.08.2020 06:11 Ответить
Я про це й написала: не зрозуміло, хто - де і яким боком вона тепер до цього.
Її штаб - є виразником інтересів та вимог усіх протестувальників ?
Він - один-єдиний ?
А де ж =лідерка= ? Чому не з усіма ?
Ну, не так воно виглядає якось ...
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12.08.2020 08:26 Ответить
Тихановская никогда и не была, и даже и не пыталась стать лидером. В весь этот замес она попала случайно. И она сознательно позволила народу использовать себя в качестве инструмента по законному смещению трёхпроцентного с трона. По беларуским законам потерять трон он может только проиграв на выборах, которые он практически упразднил. Она была зарегистрирована в качестве кандидата в президенты по недосмотру власти. Она была единственной, за кого мы физически могли голосовать. У нас не было выбора. Если бы вместо неё была бы зарегистрирована кошка, собака или морская свинка, мы бы голосовали бы и за неё.
Вокруг неё (а вернее вокруг этой возможности) объединилась вся Беларусь. Мы знаем кто она, что она из себя представляет, но это в данный момент не важно. Так же, как в тот момент, когда расея напала на Украину, Вам было совершенно не важно, люди с какими взглядами на мир плечом к плечу защищают с Вами Украину. Вы не делили их тогда на соевых, зебанутых и т.п. В то время у Вас был очень чёткий маркер на свой/чужой. Практически чёрно-белый маркер, без оттенков и полутонов. Потому что, беда была огромная и общая.
Всё, что она могла, она уже сделала для белорусов. Она дала им возможность показать всему миру, что власть в нашей стране захвачена силовым путём. Для протестов она здесь не нужна. И она не бежала, а была силой выброшена властью из страны, в надежде, что на этом всё и закончиться.
В Беларуси рождается гражданское общество. Всё ещё впереди.
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12.08.2020 13:29 Ответить
И даже если не в этот раз - это тоже не важно. Беларусь уже не та. Мне сложно описать Вам, что здесь твориться. Как зверствуют силовики. Они вчера ночью прицельно стреляли по окнам жилых домов. Отловленных ребят ставили к стенке и расстреливали резиновыми пулями, стараясь нанести максимальные и многочисленные увечья. Половина друзей моих детей, невестки, зятя или покалеченные по больницам, или по тюрьмам, или пропавшие безвести.
Люди прячут по подъездам, подвалам, квартирам протестующих. ОМОН ночью тараном выбивал подъездные двери.
Подпишитесь в телеге на каналы NEXTA live, NEXTA LIVE, Беларусь головного мозга, Беларусь Online, Наша нiва, если хотите хотя бы попытаться разобраться в происходящем здесь.
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12.08.2020 13:44 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVbYXsHKKFyyXgD1L5iUNaCFpG2xnmRBi7oNnIyGNLeE8bvCBe5qk8b7JXtRfDH7hSQD3ct5AtOpCY4gUiw23NMDzmTQ33PGOuZvRuC6TtnYacXiFKo8CpMiEYwUo45vkM&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp

БЕЛАРУСЬ. СУБЪЕКТИВНО.

Я несколько дней молчал, наблюдая за комментариями в ФБ, большую часть из которых можно свести к:

- Тихановская - кукла Путина;

- Всё будет, как в Армении;
- Несколько дней побузят и успокоятся;
- Лукашенко - зло, но может наступить ещё худшее зло.

Как ни странно прозвучит, но всё это в сложившейся ситуации не важно.

Да, тактически Путин одержал победу - у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к старшему брату и стать ещё более управляемым.

Да, Тихановская может оказаться альтернативной куклой, которую используют в интересах Кремля (прошу при этом не забывать, что зачастую Кремль сам распускает такие слухи ради дискредитации зарубежных лидеров).

Да, возможно повторение армянского сценария.

Всё это возможно, но Беларусь никогда уже не будет прежней. Даже если Тихановская не выдержала давления и просто сбежала, в эти дни в стране рождается новое гражданское общество, которое вынесет на поверхность новых лидеров.

Самый критический вариант для страны - ввод регулярных войск РФ под видом миротворцев. Пойдёт на это Путин? Не знаю... Буквально вчера вечером разговаривал с одним из европейских дипломатов. Который сказал, что США и старая Европа отреагируют на это отключением SWIFT и максимальным сворачиванием энергетических проектов.

На мой резонный вопрос, почему союзники так не поступили во время вторжения в Украину, он мне выдал примерно следующее (не дословно): "С Крымом всё было сложно, исходя из исторических и социальных реалий (от себя: международное право, значит, побоку?), а Донбасс слишком далеко от наших границ, чтобы мы шли на радикальные шаги. Беларусь же у нас в подбрюшье, поэтому реакция будет жёстче. А Украину мы будем поддерживать настолько, насколько её будет поддерживать само руководство страны. Мы ждали результаты ваших выборов, и если бы победителем оказался Порошенко, мы были готовы на более резкие шаги в отношении РФ. Но сейчас видим, что Киев сам идёт на уступки России - зачем мы будет лезть в чужую игру?" Цинично, да?

Возвращаясь к нашим баранам. Накануне выборов в Беларуси (и это не случайно) был создан Люблинский треугольник, и создан он был (это важно!) по настоянию и под протекторатом Госдепа.

Сразу скажу - это не мёртворожденный ГУУАМ, а реальное политическое образование, направленное на противодействие РФ в военной и энергетической областях. Одна из его главных целей - втягивание в его работу Беларуси. Не прямо сейчас, а постепенно - на это могут уйти годы. И создание такого политического объединения считаю чуть ли не единственным позитивным моментом на международном направлении при этой власти, ибо всё остальное, что она делает - имитация и показуха.

Вывод: мы мало чем можем повлиять на ситуацию в Беларуси. Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров, создаст соответствующий триггер и водрузит над страной бело-красно-белое знамя. Тогда Балтийско-Черноморская дуга замкнётся. Жыве Беларусь!

UPD. Меня читают белорусы в том числе. Один из них написал мне в личку: "Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..." No comments.
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12.08.2020 13:54 Ответить
"Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..."
Хочется верить, очень хочется, но возникает вопрос - почему сложилось только сейчас, а не раньше?
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12.08.2020 16:42 Ответить
А почему столь свободолюбивая Украина не вступила в ЕС ещё вместе со странами Балтии? Чего она ждала?
У каждого овоща есть своё время...
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12.08.2020 16:57 Ответить
Верно.
Удачи вам.
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12.08.2020 17:52 Ответить
А нас туда просто не брали, как не взяли Турцию. Слишком боялись нашего экономического потенциала, боялись что мы такая большая и многолюдная страна. Собственно водили морковкой на палке, а в это время помогали разрушать нашу экономику.
Для справки. Два года назад украинские фарм заводы были оснащены самым современным оборудованием и могли выпускать 85% всех лекарств - только кому-то надо было убить производства. которые дают процент прибавочной стоимости больший, чем в авиастроении! А снабжали наши фарм фабрики бОльшую часть государств бывшего СССР...
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13.08.2020 00:10 Ответить
Дякую, пані Марисе, за Ваші відповіді.
Не хочу видатися вредною, але свій оптимізм притримаю.
Хай краще потім я буду приємно здивована і скажу, що помилилася і недооцінила.
Для мене все дуже неоднозначно. Мені хочеться, щоб у сусідній країні і у людей, до яких у мене дуже тепле ставлення, як до когось близького-близького (закриваючи очі на те, що у вас більшість за рашку), було все добре.
Формування громадянського суспільства бере великий час.
У нас його теж ще нема. Тримайтеся і бережіть себе.
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12.08.2020 17:57 Ответить
... закриваючи очі на те, що у вас більшість за рашку...
-----------------------
Пани Ведана, это штамп, такой же, как и то, что большинство беларусов за Лукашенко, и не более того.
Спасибо за пожелание.
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12.08.2020 18:43 Ответить
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12.08.2020 14:04 Ответить
План Тихановской был за 6 месяцев подготовить свободные выборы и уйти в оцтавку . Национально ориентированных кандидатов в этот раз не было вообще . Двоих посадили еще до начала выборов , сидят по сей день . Посадили даже всех промосковских , один успел бежать в РФ , потом в Киев , где сейчас со своей женой и детьми - Цепкало . Люди хотели убрать лукашенко и проголосовать по конституции 1994 года .

..
..
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12.08.2020 02:21 Ответить
В Білорусі не "революція", і не "Майдан"... Все по Пушкіну - "Народный бунт, бессмысленный и беспощадный...". Чогось хочуть, самі не знають, чого...
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12.08.2020 06:10 Ответить
Або вони не знають, або ми чогось не розуміємо...
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12.08.2020 15:05 Ответить
А що вони можуть "знать"? Вони, до цих пір, в "піонерських галстуках" СРСР ходять, під барабан...
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12.08.2020 16:18 Ответить
Ну вони там довго затрималися. Зараз пробують звідтіля вирватися. Мабуть.
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12.08.2020 16:29 Ответить
"Свежо предание...". Судячи з інформації, там пацанва дуркує... А дорослі сидять вдома і ждуть, "калі яно кончіца...".
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12.08.2020 16:59 Ответить
Марися, своєю втечею Тіхановська "обнулила" результат своєї перемоги... Якщо лідер, отримавши підтримку народу, замість очолить протести, тікає за кордон і відхрещується від протестувальників, "гріш йому ціна...". Це не "лідер", а "слизняк"... Гарантію даю - якщо в Україні "закипить", то наш "п..дер", чкурне з України швидше, ніж Янукович... Бо він такий самий...
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12.08.2020 06:07 Ответить
На мою думку головна Ваша помилка, що Ви пробуєте так би мовити "натягнути" ситуацію на менталітет українця. В білорусів своя ментальність, своє бачення. В нас завжди знаходився ватажок, який очолював, брай відповідальність і йшов до кінця. Або майже до кінця. Так звана гетьманщина. В білорусів свій шлях і своя ментальність. Те що може здаватися нам зрадою ідеалів та свого народу з боку білорусів може розглядатися дещо по-іншому. До того ж вона не опозиционер в повному розумінні того визначення, а також і не лідер. Вона, як я зрозумів, просто ще один кандидат за якого можна було віддати свій голос окрім Лукашенка. Це важко зрозуміти нам, де на кожних виборах аж в очах рябить від кандидатів різного ґотунку.
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12.08.2020 15:12 Ответить
Вашу думку врахував... Однак, я якраз і враховую "білоруську ментальність"... Якби я з ними не жив поряд, не спілкувався, я-б, цього не писав... Я в усті Сожі, при впадінні в Дніпро, рибалю... На західному березі Дніпра, на кручі - Лоєв... Так що я "сябрів знаю добре - вода з льодом кордонів не визнає...Тому різницю між менталітетами я прекрасно розумію...
А щодо "опозиціонера", "лідера", то, на мою думку, "Взявся за гуж, не говори, що не дюж...", а якщо вже взявся, то тягни, "хай хоч пуп увірветься..."... А для "декорації" , "представництва", і портрета Янки Купали, вистачить... Вона що, думала - Лука, як наш Порошенко, "демократично передасть булаву"?!!!... Вона - дитина?... А білоруси просто проголосували не "ЗА" Тіхановську, а "ПРОТИ" Лукашенка... Ну, прямо, як в Україні, півтора року тому, 73%... А тепер потилиці чухають...
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12.08.2020 15:48 Ответить
Я вважаю, що по ки що ы в нас потилицы чухають далеко не всі. А щодо белорусів та Тіханівській - на мою думку вона не стільки потенційний лідер скільки уособлює такий собі полюс тяжіння на противагу Луці. Так би мовити віртуальний центр спротиву. Кандидат який дав можливість їм проголосувати за когось таки так - ПРОТИ Луки. Так що зараз білорусам не важлива кандидатура яка оппонувала Лукашенко. Для них важливо, що їхні голоси спаплюжили. Власне це я і хотів донести.
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12.08.2020 16:01 Ответить
взагалі-то Луку мабуть варто не з Порошенко порівнювати а з Янувовочем...
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12.08.2020 18:12 Ответить
А я не "порівнюю"... Я "зрівнюю", щоб було видно різницю цих різних персонажів...
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12.08.2020 18:21 Ответить
Марися, а у тих "групок" є якийсь план дій? Ну, побігали, ну поховалися... Далі що? Комусь треба пообідать, комусь - до лікаря, бо виразка шлунку замучила... Комусь на дачу треба, полить помідори з "гурками", у когось зміна на заводі... Революції і просто повстання терпіли поразку ЗАВЖДИ, якщо переходили до "тактики малих груп", розпорошених по території і не координуючих свої дії... Їх, одну за одною, виловлювали і вішали...Один з самих близьких Вам прикладів - повстання Наливайка... Те ж саме було у нас із "гайдамаччиною"... Так тоді хоч були "центральні фігури"... І поки вони керували, повстання діяло... А в білорусів їх взагалі немає...
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12.08.2020 06:02 Ответить
Не боги горшки обжигали. И белорусы опыта наберутся.
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12.08.2020 10:16 Ответить
Дай Бог... Але не сьогодні... Жаль ідеалістів, що зараз "на барикадах"... Просто тупо "перемелють"...
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12.08.2020 10:27 Ответить
шота на фотках ливаруции не наблюдается.
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12.08.2020 00:38 Ответить
Брест. https://vimeo.com/446876913
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12.08.2020 01:33 Ответить
человек 20 гасятся, остальные стоят толпой на безопасном расстоянии и снимают на телефоны. Н-да...
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12.08.2020 01:48 Ответить
Сябри, пам"ятайте - У ЗГОРІВШИЙ АВТОЗАК НЕ САДЯТЬ.
Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей - Цензор.НЕТ 2382
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12.08.2020 00:40 Ответить
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12.08.2020 01:14 Ответить
Из сгоревших автозаков строят баррикады.
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12.08.2020 11:58 Ответить
Білоруси мали у свій час хорошого президента Станіслава Шушкевича(це вам не наш кравчук), але рішили вєрнуть фсьо в зад та обрали Луку Колхозніковича, а тепер чомусь протестують.(українці обрали зелень, можуть стати південними білорусами)
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12.08.2020 01:11 Ответить
Шушкевич не был президентом .Председатель верховного совета . Еще тот гусь . Расколол демдвижение в результате чего лукашенко победил на первых президенцких выборах .

..
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12.08.2020 02:17 Ответить
Украинцы! Держим кулаки за братьев-беларусов! У нас появился конкретный шанс не быть самой бедной страной Европы!
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12.08.2020 02:27 Ответить
А на лахте ставку,я смотрю,совсем опустили
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12.08.2020 09:39 Ответить
вчера я это уже здесь слышал...
А чего тебе, болезный, не спится в пол-третьего ночи?
Небось, с голодухи пухнешь?
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12.08.2020 11:28 Ответить
ну что сказать, если задерживают "случайных", значит не случайных им не хватает ...
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12.08.2020 07:33 Ответить
С нацией, лишенной языка, веры и истории (читай быдлом) можно делать все, что хочешь.Хотя молодцы, что борятся с фальсификацией выборов. Это потолок. Нет ни национальной идеи, ни стремления к цивилизации. Есть ПаРаша, таёжный союз, чучела ленина, колорадские ленточки и гены рабов. Исход очевиден. Рожденный ползать летать не может.
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12.08.2020 09:10 Ответить
Против чего они протестуют? Против хороших дорог, против того что работают все заводы, фабрики и колхозы, против того что в Белоруссии нет олигархов Коломойских, Пинчуков, Ахметовых и других таких же? Хотят чтобы всё было как у нас?
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12.08.2020 11:42 Ответить
Рабу важко зрозуміти дії людей, вчинки яких надихає жага свободи.
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12.08.2020 12:04 Ответить
Хотят жить в свободной стране, где будут допускать кандидатов до выборов, а не садить в тюрьму всех кто представляет опасность для диктатора.
А ты говоришь как ЗЕлебоб, "«Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь...»"
если для тебя свобода это пустой звук, то тебе на кацапию.
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12.08.2020 12:13 Ответить
https://censor.net/user/372368 и https://censor.net/user/319266 вы говорите о свободе за копейки работать для обогащения олигархов, которые разворовали почти всё? Осталось ещё землю украсть, для того и "рынок земли" создали, которого нет в Израиле, Канаде, Голландии.
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12.08.2020 12:25 Ответить
Олигархи во многих странах, в том числе США, и в прашке (государственная олигархия, друзья путина владеют всем). Пока Украина не знает другого развития, как и многие другие страны.

Проблема даже не в олигархах, а в том, на что они тратят свои ресурсы, вместо того чтобы тратить деньги на развитие, вместо того чтобы модернизировать своих предприятия, закупить новые станки. они обогащаются и выводят заработанные деньги из Украины,

Ни Порошенко, ни Зеленский не пытались заставить законами или другими методами, чтобы олигархи работали на Украину, в этом и проблема.
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12.08.2020 13:20 Ответить
Мы живём в свободной стране, где президентов назначают Фирташ и Коломойский.
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12.08.2020 12:43 Ответить
Они выставляют своих кандидатов, а народ сам выбирает, если народ не хочет выбирать националистов, которые могли бы что то поменять в стране, народа имеет право выбирать полулистов, это свобода)))
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12.08.2020 13:29 Ответить
Що нагадати рецепт коктейлю?
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12.08.2020 13:10 Ответить
Третій день протестів у Білорусі: ввечері 11 серпня громадяни знову вийшли на вулиці, силовики хапають людей - Цензор.НЕТ 8631Здесь прекрасно все. Беларусь. Сохраните это на будущее, если столкнетесь с ватником. Фанат СССР выступает против диктатуры. Другие фанаты, отпрыски системы СССР дубасят его в ответ. Тот момент, когда любитель СССР жил в иллюзиях и столкнулся с реальностью. Это шедевральные снимки.
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12.08.2020 15:09 Ответить
Жесть! Российский омон в Минске! | Belarus 2020

https://www.youtube.com/watch?v=R3AdTF_fbXI https://www.youtube.com/watch?v=R3AdTF_fbXI
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12.08.2020 15:15 Ответить
Это не подтвердилось. Но здесь и без русских дерьма хватает.
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12.08.2020 16:15 Ответить
если не работает мобильный интернет то как поможет VPN?
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12.08.2020 19:48 Ответить
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