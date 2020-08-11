Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей. ФОТОрепортаж

Сегодня вечером в Беларуси началась новая волна протестов, у 19:00 граждане начали выходить на улицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тelegram канал NEXTA.

Митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.

"Мы снова выходим на улицу! Вчера Минск показав всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей - абсолютно реально!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет. Беларусов просят использовать VPN.

Также протестующих предупреждают о большом количестве вооруженных силовиков на улицах, в частности - в Минске. Так на улице Пушкинской они, очевидно, готовят засаду.

Ранее ОМОН разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели мирного демонстранта на Пушкинской.

Милиционеры ловят и задерживают случайных людей и прохожих.

"На Пушкинской кого уже задержали. Старайтесь не ходить в одиночку! Группой у лиц 5 отбиваться от карателей куда проще", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о большом количестве военной техники у штаба оппозиционной кандидата в президенты Светланы Тихановской и призывают людей туда не идти.











