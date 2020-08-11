Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей. ФОТОрепортаж
Сегодня вечером в Беларуси началась новая волна протестов, у 19:00 граждане начали выходить на улицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тelegram канал NEXTA.
Митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.
"Мы снова выходим на улицу! Вчера Минск показав всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей - абсолютно реально!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет. Беларусов просят использовать VPN.
Также протестующих предупреждают о большом количестве вооруженных силовиков на улицах, в частности - в Минске. Так на улице Пушкинской они, очевидно, готовят засаду.
Ранее ОМОН разогнал людей, которые принесли цветы к месту гибели мирного демонстранта на Пушкинской.
Милиционеры ловят и задерживают случайных людей и прохожих.
"На Пушкинской кого уже задержали. Старайтесь не ходить в одиночку! Группой у лиц 5 отбиваться от карателей куда проще", - отмечается в сообщении.
Также сообщается о большом количестве военной техники у штаба оппозиционной кандидата в президенты Светланы Тихановской и призывают людей туда не идти.
Пожалуйста, подождите...
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Вирішили якось учені перевірить менталітет представників трьох "братніх" народів: росіян, українців і білорусів... Придумали тест. Кажуть їм : "Вам треба зайти в темну кімнату, знайти в ній табурет, і сісти на нього...".
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав його, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...
Іх затрымалі 9 жніўня падчас пратэстаў і абвінавацілі ў парушэньні парадку правядзеньня масавых мерапремстваў. Пра гэта бацьку Святланы Мікалаю Сугака распавяла дзяўчына, якая выйшла на волю, бо яе пакаралі штрафам.
«Яна сказала, што ў камэры 6 на 4 знаходзіцца 36 чалавек, не даюць есьці, толькі ваду. Мужчын у такой жа па памерах камэры трымаюць 50 чалавек. Іх там сыстэматычна зьбіваюць, адкрываюць у жанчын "кармушкі" і крычаць, вось паглядзіце на вашых змагароў, карацей, паказваюць сілу», - распавёў Мікалай Сугака.
Радыё Свабода
А дать эти деньги могут местные олигархи, но их я так понял либо нет либо они под лукой..
Могут дать штаты, и может дать рашка...китай уже дал луке
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Сегодня у протеста нет единого центра, люди перемещаются небольшими группами, за которыми гоняется ОМОН. События в том числе происходят и во дворах жилых домов - например, известны случаи, когда ОМОНовцы выламывали двери подъездов, в которых укрывались люди. На «Каменной Горке» семеро омоновцев пытались попасть в подъезд, хаотично набирая номера квартир через домофон и требуя открыть. «Хозяева громко посылают незваных гостей. Бойцы постояли и побежали ловить "нарушителей" в другом месте»
Onliner вот так описывает сегодняшнюю тактику протестующих: "разбежались кто куда по дворам и паркам при первой же опасности - через пару минут собрались заново".
ОМОН бегает по дворам преследуя мелкие группы молодёжи. ребята постоянно возвращаются, слепят омон лазерами, обзывают. Омон периодически кидает свето-шумовые гранаты, но кажется, больше будит людей в домах, чем причиняет оставшимся на улице какой-то дискомфорт. У меня под окном прямо сейчас гремят редкие одиночные взрывы.
Спецсредства в основном применяют в Каменной Горке, протесты продолжаются в Уручье и в районе Студенческой деревни.Каменная Горка. Так, по данным издания "Наша Нiва" протестующие разбирают тротуары и броскают плитку в автозаки. О жестком противостоянии в Каменной Горке пишет и TUT.BY.
Визнання Ціханоуської президентом ? Якщо за неї справді 80% (у що я особисто зовсім не вірю). Перевиборів ? Чого ?
Дякую за відповідь.
2. Освобождения политзаключённых
3. Новые выборы президента без участия Лукашенко.
4. Возвращения в конституцию пункта о двух сроках президенства.
За Тихановскую действительно проголосовало около 80% при феноменальной явке почти в 90%. Но не как за будущего президента. Она ключ к первому пункту.
Перепрошую, але я трохи заплуталася.
А яким боком тоді тут Ціханоуська тепер ? Яка її роль ?
Як Ви та інші прихильники і виборці Ціханоуської ставитеся до того, що вона втекла ?
Я розумію, що можна говорити про примус, погрози і т.д., але, як на мене - то не дуже чесно і порядно сидіти в безпеці і гарних умовах, у той час, як твоїх прихильників жорстоко б*ють і затримують. А потім (коли раптом все добре складеться) тріумфально повернутися.
Це - моя думка.
Наскільки тут люди повідомляють: вона оскаржила результати в ЦВК і попросила не протестувати, виїхала з країни.
Я трошки не бачу єдності ні координації: вона в одну сторону, протестувальники - в іншу.
У конституції Білорусі передбачена відставка президента ? Чи як інакше ви хочете, щоб він пішов ?
Також: які правові механізми щодо виборів ? Уявімо, що перерахунок голосів на її користь. То не можна робити нові вибори. Вона мусить вступити на посаду і лише через півроку оголосити нові (це вона так обіцяла). Ви їй довіряєте, що вона не здасть БІлорусь рашці ? Що вона не втече знову і зможе приймати притомні рішення - військові і політичні, якщо москалі за її шестимісячне перебування спробують реалізувати один зі своїй планів (а у них їх багато) щодо примусового приєднання Білорусі і утворення =справжньої= союзної держави ?
Чи у вас є національно орієнтовані кандидати, які виступають за європейський курс Білорусі ?
Вибачте, що багато питань, але нам цікаво.
Дякую ще раз.
..
Її штаб - є виразником інтересів та вимог усіх протестувальників ?
Він - один-єдиний ?
А де ж =лідерка= ? Чому не з усіма ?
Ну, не так воно виглядає якось ...
Вокруг неё (а вернее вокруг этой возможности) объединилась вся Беларусь. Мы знаем кто она, что она из себя представляет, но это в данный момент не важно. Так же, как в тот момент, когда расея напала на Украину, Вам было совершенно не важно, люди с какими взглядами на мир плечом к плечу защищают с Вами Украину. Вы не делили их тогда на соевых, зебанутых и т.п. В то время у Вас был очень чёткий маркер на свой/чужой. Практически чёрно-белый маркер, без оттенков и полутонов. Потому что, беда была огромная и общая.
Всё, что она могла, она уже сделала для белорусов. Она дала им возможность показать всему миру, что власть в нашей стране захвачена силовым путём. Для протестов она здесь не нужна. И она не бежала, а была силой выброшена властью из страны, в надежде, что на этом всё и закончиться.
В Беларуси рождается гражданское общество. Всё ещё впереди.
Люди прячут по подъездам, подвалам, квартирам протестующих. ОМОН ночью тараном выбивал подъездные двери.
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БЕЛАРУСЬ. СУБЪЕКТИВНО.
Я несколько дней молчал, наблюдая за комментариями в ФБ, большую часть из которых можно свести к:
- Тихановская - кукла Путина;
- Всё будет, как в Армении;
- Несколько дней побузят и успокоятся;
- Лукашенко - зло, но может наступить ещё худшее зло.
Как ни странно прозвучит, но всё это в сложившейся ситуации не важно.
Да, тактически Путин одержал победу - у Лукашенко сейчас не остаётся выхода, как окончательно броситься в объятия к старшему брату и стать ещё более управляемым.
Да, Тихановская может оказаться альтернативной куклой, которую используют в интересах Кремля (прошу при этом не забывать, что зачастую Кремль сам распускает такие слухи ради дискредитации зарубежных лидеров).
Да, возможно повторение армянского сценария.
Всё это возможно, но Беларусь никогда уже не будет прежней. Даже если Тихановская не выдержала давления и просто сбежала, в эти дни в стране рождается новое гражданское общество, которое вынесет на поверхность новых лидеров.
Самый критический вариант для страны - ввод регулярных войск РФ под видом миротворцев. Пойдёт на это Путин? Не знаю... Буквально вчера вечером разговаривал с одним из европейских дипломатов. Который сказал, что США и старая Европа отреагируют на это отключением SWIFT и максимальным сворачиванием энергетических проектов.
На мой резонный вопрос, почему союзники так не поступили во время вторжения в Украину, он мне выдал примерно следующее (не дословно): "С Крымом всё было сложно, исходя из исторических и социальных реалий (от себя: международное право, значит, побоку?), а Донбасс слишком далеко от наших границ, чтобы мы шли на радикальные шаги. Беларусь же у нас в подбрюшье, поэтому реакция будет жёстче. А Украину мы будем поддерживать настолько, насколько её будет поддерживать само руководство страны. Мы ждали результаты ваших выборов, и если бы победителем оказался Порошенко, мы были готовы на более резкие шаги в отношении РФ. Но сейчас видим, что Киев сам идёт на уступки России - зачем мы будет лезть в чужую игру?" Цинично, да?
Возвращаясь к нашим баранам. Накануне выборов в Беларуси (и это не случайно) был создан Люблинский треугольник, и создан он был (это важно!) по настоянию и под протекторатом Госдепа.
Сразу скажу - это не мёртворожденный ГУУАМ, а реальное политическое образование, направленное на противодействие РФ в военной и энергетической областях. Одна из его главных целей - втягивание в его работу Беларуси. Не прямо сейчас, а постепенно - на это могут уйти годы. И создание такого политического объединения считаю чуть ли не единственным позитивным моментом на международном направлении при этой власти, ибо всё остальное, что она делает - имитация и показуха.
Вывод: мы мало чем можем повлиять на ситуацию в Беларуси. Единственное, что нам остаётся - поддерживать гражданское общество в этой стране, которое, рано или поздно родит новых лидеров, создаст соответствующий триггер и водрузит над страной бело-красно-белое знамя. Тогда Балтийско-Черноморская дуга замкнётся. Жыве Беларусь!
UPD. Меня читают белорусы в том числе. Один из них написал мне в личку: "Знаете, что убивает больше всего? Что большинство украинцев в нас не верят. Не верят в нашу искренность и в то, что мы не куклы на ниточках у Кремля..." No comments.
Хочется верить, очень хочется, но возникает вопрос - почему сложилось только сейчас, а не раньше?
У каждого овоща есть своё время...
Удачи вам.
Для справки. Два года назад украинские фарм заводы были оснащены самым современным оборудованием и могли выпускать 85% всех лекарств - только кому-то надо было убить производства. которые дают процент прибавочной стоимости больший, чем в авиастроении! А снабжали наши фарм фабрики бОльшую часть государств бывшего СССР...
Не хочу видатися вредною, але свій оптимізм притримаю.
Хай краще потім я буду приємно здивована і скажу, що помилилася і недооцінила.
Для мене все дуже неоднозначно. Мені хочеться, щоб у сусідній країні і у людей, до яких у мене дуже тепле ставлення, як до когось близького-близького (закриваючи очі на те, що у вас більшість за рашку), було все добре.
Формування громадянського суспільства бере великий час.
У нас його теж ще нема. Тримайтеся і бережіть себе.
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Пани Ведана, это штамп, такой же, как и то, что большинство беларусов за Лукашенко, и не более того.
Спасибо за пожелание.
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А щодо "опозиціонера", "лідера", то, на мою думку, "Взявся за гуж, не говори, що не дюж...", а якщо вже взявся, то тягни, "хай хоч пуп увірветься..."... А для "декорації" , "представництва", і портрета Янки Купали, вистачить... Вона що, думала - Лука, як наш Порошенко, "демократично передасть булаву"?!!!... Вона - дитина?... А білоруси просто проголосували не "ЗА" Тіхановську, а "ПРОТИ" Лукашенка... Ну, прямо, як в Україні, півтора року тому, 73%... А тепер потилиці чухають...
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А чего тебе, болезный, не спится в пол-третьего ночи?
Небось, с голодухи пухнешь?
А ты говоришь как ЗЕлебоб, "«Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь...»"
если для тебя свобода это пустой звук, то тебе на кацапию.
Проблема даже не в олигархах, а в том, на что они тратят свои ресурсы, вместо того чтобы тратить деньги на развитие, вместо того чтобы модернизировать своих предприятия, закупить новые станки. они обогащаются и выводят заработанные деньги из Украины,
Ни Порошенко, ни Зеленский не пытались заставить законами или другими методами, чтобы олигархи работали на Украину, в этом и проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=R3AdTF_fbXI https://www.youtube.com/watch?v=R3AdTF_fbXI