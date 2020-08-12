МИД Беларуси заверяет в готовности к диалогу с иностранными партнерами после массовых протестов в стране

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет о готовности начать диалог с иностранными партнерами в связи с протестами в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

В документе отмечается, что Беларуси не безразлична реакция иностранных партнеров, поэтому она готова предоставить конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за пределов страны.

"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Мы готовы к конструктивному, а главное - объективного диалога на эту тему со всеми зарубежными партнерами", - говорится в заявлении.

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