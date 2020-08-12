Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов
В Беларуси собрали около миллиона долларов на поддержку репрессированных во время протестов после голосования на выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент DW в Минске.
Около миллиона долларов достигла сумма сбора пожертвований в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад, тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.
О том, что собран миллион, написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Алексей Леончик.
"Миллион. Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях. Спасибо вам за солидарность. Это абсолютный рекорд", - написал он.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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А теперь и сама туда сбежала ?!
А ещё вопрос , хто вторым Бацьку поздравил типа "с пАбэдАй" - не ***** ли ?!
А кто в Украине из политиков - сами догадаетесь или как ?!
Ладно , ещё подумаете на Рабиновича или даже Бойко .
А вот и нет вчерась - Бойко за всю "Лехайим" ответил уклончиво мол ещё не поздравляли ... Типа мол у палача Стуса личные дружеские отношения с Тараганом , и типа это личные поздравления Мертветчука .
От Мертветчук , его дрочбы и кумовства не может не смердеть "Таёжным сАюзам" - мискими и киевскими губерниями в составе новососсиии !
С китайским валом ещё смешнее . До сих пор один завод , на котором я писал прогу одну отказывается от китайских датчиков и держит целый цех по производству своих . Хотя себестоимость китайских в 10 раз ниже . Но вот беда -- их согласны покупають только те мелкие клиенты , которым пожаросистему требуют не очень отвественные страховые компании - однодневки ... Бо вроде есть система , но через два года датчики (ионизации) из Китая начинают срабатывать без причин и не срабатывать даже от 20% задымления .
С конкурентно-спороможней китайской продукцией столкнулся всех один раз за последние надцать лет . Очень вроде мощная PTZ camera - зум под 50 раз . Правда оказалось , что мощность там от цельсовской оптики . Механика китайская , так вот гукнулась нам и это , бо через полтора года шарниры потекли , смазка загустела и камера начала заедать . Клиент был тюрьма для убийц и киднеперов в новом свете -- это критическая ирфраструктур не проще , чем аэропорт . У них за секунду заедания может один зек другого пришить ...
Вот горят , мол мы не расисты и киайцев очень любим , поэтому меняйте на DynaColor - у них меньший зум , но надёжность ! Хотя теже китайцы , только с Тайпея , та была с КНР . Так вот -- тайваньцы у них вся документация на английском продублированна , софтвер на новых платформах и коменты к нему на английском . А у КНРовской продукции даже коменты в коде на китайском , а сам код на устаревшем ещё в начале нулевых MFC . И написан под Win-98 ... А это было в 2015-м . Так ещё и коряво , и небрежно да в стиле студенческих курсовых работ ! Месяц возился с переводом , бо в ПО не наймёшь переводчика , там дольше объяснять , что програма , а что к ней комментарии .
Компы , мобилы и другой ширпотреб , шо считают китайским в реале бренды все амерские и европейские . А от Китая там только т.н. "жёлтая сборка" . Прибавочная стоимость создаётся точно не в Китае и он поэтому не может считаться передовой по технологиям страной .
Бо передовой делают что-то разработчики и конструкторы . А всё разрабатывается в США , ЕС , Японии , Австралии , Корее и Израиле ...
Например современный но ненавороченный процессор "Интель" себестоимость его производства в Китае 17-20 центов . А за сколько он продаётся даже оптом на склады магазинов ?! 30-60 баксов !
Сейчас создатель и главный модератор миротворца работает на политика "просто перестать стрелять" и "какая разница" . А до 2014 был помощником Гепы ... Да и главный риторический патриот Украины когда-то работал министром главного дерибана у Пахла и при Ибуковиче .
Это я к тому , что люди со временем меняются и двойные стандарты либо признак лицемерия , либо подросткового максимализма-инфантилизма .
А сайт "Миротворец" это часто личное мнение Антоши Геращенко , причём ситуативное и на эмоциях .
ем больше замочить мусоров сейчас тем с меньшим их количеством прийдется иметь дело впоследствии
И почему они вручную носят эти клумбы на баррикады?
Зєля - російський шпигун. Достркові.
Статья 3. Конституции Беларуси : Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно!!!!, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
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