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Новости Репрессии в Беларуси
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Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов

Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов

В Беларуси собрали около миллиона долларов на поддержку репрессированных во время протестов после голосования на выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент DW в Минске.

Около миллиона долларов достигла сумма сбора пожертвований в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад, тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

О том, что собран миллион, написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Алексей Леончик.

"Миллион. Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях. Спасибо вам за солидарность. Это абсолютный рекорд", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Третий день протестов в Беларуси: вечером 11 августа граждане снова вышли на улицы, силовики хватают людей. ФОТОрепортаж

Напомним, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов 01

Беларусь (7937) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+23
Простите пожалуйста, а сторонники Александра Григорьевича Лукашенко, все 80 процентов, на какой площади митингуют?
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12.08.2020 07:23 Ответить
+8
Давите сябры таракана и выгоняйте нахер прокацапскую апазицию. "Пагоня" победит бсср лишь тогда, когда страна избавится от кремлевско-фашистской чумы. Доказано странами Балтии
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12.08.2020 08:03 Ответить
+7
Гени - не воші, не виводяться. Партизани не існують без підтримки населення. Підтримка вже є! Успіху, сябри!
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12.08.2020 07:19 Ответить
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Руські поволі запрягають, проте швидко їздять. Зауважте, руські це не штучно створені владою Московії "русские".
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12.08.2020 07:25 Ответить
Откуда информация?
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12.08.2020 07:37 Ответить
Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 462
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12.08.2020 07:19 Ответить
Даже по процентам совпадает....дебилизм.
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12.08.2020 07:21 Ответить
Простите пожалуйста, а сторонники Александра Григорьевича Лукашенко, все 80 процентов, на какой площади митингуют?
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12.08.2020 07:23 Ответить
Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 7
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12.08.2020 07:36 Ответить
На виртуальной.
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12.08.2020 08:11 Ответить
Вони на тій же площі, тільки з кийками. Ото всі його виборці.
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12.08.2020 09:05 Ответить
Ты на что, царская морда намекаешь?© ))))
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12.08.2020 08:03 Ответить
Гени - не воші, не виводяться. Партизани не існують без підтримки населення. Підтримка вже є! Успіху, сябри!
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12.08.2020 07:19 Ответить
Ну вот и решен вопрос премирования силовых структур без ущерба бюджету - и волки сыты и овцы целы.
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12.08.2020 07:24 Ответить
Проблема белорусов и россиян заключается в отсутствии сильных лидеров оппозиции,так как оба диктатора давно избавились от более менее значимых личностей.
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12.08.2020 07:28 Ответить
Проблема московитов и белорусов в том, что они все еще зациклены на СССР и как там было хорошо.
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12.08.2020 07:32 Ответить
СССР - це Русскій Міръ.
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12.08.2020 08:20 Ответить
проблема в тому обох країн, що народ ледачий, чекає манної кажи, не згуртовується, не має політичної ідеї, от через те буде хавати манну кашу у вигляді томасів, у той час олігархи собі статки зводять на обкрадають той же народ...
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12.08.2020 08:00 Ответить
меркель правит 15 лет. назови мне немецкого сильного лидера оппозиции.
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12.08.2020 08:13 Ответить
Меркель канцлер, выбираемый большинством победителей партии, а не как ваше *****, не путай, тупое лаптеногое
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12.08.2020 09:44 Ответить
Их лидер давно на Газпром пашет,да и Меркель тоже.
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12.08.2020 10:09 Ответить
*Бвцька всея соффков * ...
..
..Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 1812
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12.08.2020 07:37 Ответить
Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов - Цензор.НЕТ 8252
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12.08.2020 07:42 Ответить
Белорусам удачи!
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12.08.2020 07:43 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&tbm=isch&ved=2ahUKEwiE9sj32pLrAhUDOuwKHVJJC2cQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&gs_lcp=**************************************************************************************************************************************************************************&sclient=img&ei=yFMyX4TyLoP0sAfSkq24Bg&bih=536&biw=982&rlz=1C1AOHY_ukUA709UA709#imgrc=j6-_xsR9_uIL9M&imgdii=1h8xqwQ_2P86dM Майдан україна - Google Поиск ...

...
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12.08.2020 07:50 Ответить
Я Луку не поддерживаю но выбирать ватную хвойду и путинистку это вобще за гранью реальности! Вот белорусы бараны. На протестах они прямиком въедут в тайожный рай!
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12.08.2020 07:55 Ответить
А почему эта "ватная" детей в Литве прячет от кровавого Таракана , а не в Мацькве ?!
А теперь и сама туда сбежала ?!
А ещё вопрос , хто вторым Бацьку поздравил типа "с пАбэдАй" - не ***** ли ?!

А кто в Украине из политиков - сами догадаетесь или как ?!
Ладно , ещё подумаете на Рабиновича или даже Бойко .
А вот и нет вчерась - Бойко за всю "Лехайим" ответил уклончиво мол ещё не поздравляли ... Типа мол у палача Стуса личные дружеские отношения с Тараганом , и типа это личные поздравления Мертветчука .
От Мертветчук , его дрочбы и кумовства не может не смердеть "Таёжным сАюзам" - мискими и киевскими губерниями в составе новососсиии !
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12.08.2020 08:06 Ответить
А первым кто поздравил?
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12.08.2020 08:12 Ответить
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00NReyNXvVIMofkDfUuTwaNczsYnw:1597209856755&q=%D0%A1%D0%B8+%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEtLMzN4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGKXlh4YYfChWUXtl_YcWHvxZ4L-0E0AKUwX9tcAAAA Си Цзиньпин
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12.08.2020 08:24 Ответить
Тануна! Китайцы? Первая экономика мира... нуна.
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12.08.2020 08:39 Ответить
Первая или пятая, не важно. Но факт есть факт, первым поздравил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Китай очень хорошо вложился в экономику Белоруссии.
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12.08.2020 09:02 Ответить
Когда я читаю и слышу про ахереть какую пердовую экономику Китая - ну даже вторуя а не типа первую ... то все время вспоминаю софейскую обувную промышленность , как эти колодки никогда и никем не покупались и гнили на складах . Зато по отчётам Госплана проходили как мощный вал - второй в мире после США . Куда там каким-то итальяшкам и англичашкам ... Правда итальянские и английские модели в софдепии разрешалось носить только партхозактиву , да тем , кто привёз с гниющего запада . Для простых граждан верхом шика считались румынские и ГДРовские кальки итальянских оригиналов . Ну ещё грузинских цеховеков ... Так и в остальном ширпотребе - прилавки ломились от софейского , но его реализовывали на 10-20% -- остальное списывалось и выбраковывалось . Конечно был и дефицит софейских товаров электроники ... Это мели под чистую , но даже лучший "Рубин" и "Электрон" отставал в технологии от аналогов самых аутсайдеров западного рынка лет на 20-30 по элементной базе и микросхемам . Кроме трубки в западных ТВ ресиверах лампы исчезли ещё в конце 60х , а в совдепии последний килограмов на 30 , где ламповые микросхемы преобладали я видел в магазине где-то в 1990 году ...

С китайским валом ещё смешнее . До сих пор один завод , на котором я писал прогу одну отказывается от китайских датчиков и держит целый цех по производству своих . Хотя себестоимость китайских в 10 раз ниже . Но вот беда -- их согласны покупають только те мелкие клиенты , которым пожаросистему требуют не очень отвественные страховые компании - однодневки ... Бо вроде есть система , но через два года датчики (ионизации) из Китая начинают срабатывать без причин и не срабатывать даже от 20% задымления .

С конкурентно-спороможней китайской продукцией столкнулся всех один раз за последние надцать лет . Очень вроде мощная PTZ camera - зум под 50 раз . Правда оказалось , что мощность там от цельсовской оптики . Механика китайская , так вот гукнулась нам и это , бо через полтора года шарниры потекли , смазка загустела и камера начала заедать . Клиент был тюрьма для убийц и киднеперов в новом свете -- это критическая ирфраструктур не проще , чем аэропорт . У них за секунду заедания может один зек другого пришить ...
Вот горят , мол мы не расисты и киайцев очень любим , поэтому меняйте на DynaColor - у них меньший зум , но надёжность ! Хотя теже китайцы , только с Тайпея , та была с КНР . Так вот -- тайваньцы у них вся документация на английском продублированна , софтвер на новых платформах и коменты к нему на английском . А у КНРовской продукции даже коменты в коде на китайском , а сам код на устаревшем ещё в начале нулевых MFC . И написан под Win-98 ... А это было в 2015-м . Так ещё и коряво , и небрежно да в стиле студенческих курсовых работ ! Месяц возился с переводом , бо в ПО не наймёшь переводчика , там дольше объяснять , что програма , а что к ней комментарии .

Компы , мобилы и другой ширпотреб , шо считают китайским в реале бренды все амерские и европейские . А от Китая там только т.н. "жёлтая сборка" . Прибавочная стоимость создаётся точно не в Китае и он поэтому не может считаться передовой по технологиям страной .
Бо передовой делают что-то разработчики и конструкторы . А всё разрабатывается в США , ЕС , Японии , Австралии , Корее и Израиле ...
Например современный но ненавороченный процессор "Интель" себестоимость его производства в Китае 17-20 центов . А за сколько он продаётся даже оптом на склады магазинов ?! 30-60 баксов !
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12.08.2020 10:01 Ответить
А почему эта ватная в базе данных миротворца? Так начальник её предвыборного штаба в Москве голосовала!
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12.08.2020 08:13 Ответить
Так и Саакашвили туда записали одно время и Тимошенко с Садовым ... Наема - тоже .
Сейчас создатель и главный модератор миротворца работает на политика "просто перестать стрелять" и "какая разница" . А до 2014 был помощником Гепы ... Да и главный риторический патриот Украины когда-то работал министром главного дерибана у Пахла и при Ибуковиче .

Это я к тому , что люди со временем меняются и двойные стандарты либо признак лицемерия , либо подросткового максимализма-инфантилизма .
А сайт "Миротворец" это часто личное мнение Антоши Геращенко , причём ситуативное и на эмоциях .
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12.08.2020 08:47 Ответить
Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів - Цензор.НЕТ 4827
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12.08.2020 08:07 Ответить
А ні #уйло ані "калгазнік" вже нічого не зроблять, процес вестернізації суспільства, хоч потрохи" але еволюціонує. Нове покоління вибирає Pepsi, а ще, у невеликої частини суспільства пробуджується етнічний патріотизм. Людей в колгоспі довго не протримаєш, навіть араби та азіати з їхніми етнокультурними відмінностями не хотять колгоспу.
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12.08.2020 07:56 Ответить
Калхоз та кібуц - це те ж саме?
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12.08.2020 08:37 Ответить
Та не те саме, в калгаз заганяють, а кібуц община ( громада ? комуна ? форма самоорганізації євреїв котрі хотять бути євреями) вільних людей. І в нас і в цілому світі існують добровільні поселеня
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12.08.2020 09:11 Ответить
Путин утратил свой авторитет, поставил не на ту лошадь, стал заложником обстоятельств.
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12.08.2020 07:57 Ответить
якщо проводити протести, то потрібно знати кінцеву мету і як її достигнути, а так це просто фарс і дурість......
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12.08.2020 08:03 Ответить
не факт
ем больше замочить мусоров сейчас тем с меньшим их количеством прийдется иметь дело впоследствии
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12.08.2020 08:11 Ответить
Ух, як ти тявкнуло круто. Аж самому сподобалось?
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12.08.2020 08:58 Ответить
а що ж ти тоді познищував дописи, мабуть до стінки припер.....оце і все на що ваші мозги здатні.....
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15.08.2020 14:09 Ответить
Нах ти мені потрібне, щоб я тебе підтирав.
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15.08.2020 16:29 Ответить
та ви всі такі грамотні, що аж тхне...мавпі не до книжок, їй кувалду в руки щоб все нищити...
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15.08.2020 18:53 Ответить
Ідіоте, витирає або модератор, або при певній кількості відміток "як спам" певного коменту різними читачами то стається автоматично. Оскільки в даному випадку видалено весь блок діалогу (6 дописів різних авторів), то постарався модератор. Зрозуміло, дебільне? Чи то для тебе занадто складно. Блін, звідки ви ідіоти такі беретесь? Хоча, мавпа, книжки... То твоя автобіографія?
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16.08.2020 15:05 Ответить
Слухай, дебіле, та відстань. ПНАХ знаєш, що означає, чи також треба пояснювати? Думка в нього.... то капець.
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16.08.2020 15:17 Ответить
сколько лично ты готов замочить мусоров в минске? другие не такие храбрые как ты.
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12.08.2020 08:15 Ответить
А на сколько бутылочек ты готов присесть, дабы ***** не обидеть
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12.08.2020 09:46 Ответить
А потом окажется что некому воевать с оккупантами.
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12.08.2020 08:27 Ответить
Легко так розмірковувати маючи досвід двох Майданів. Білорусь набуває досвіду протестів. Його можна придбати тільки в боротьбі. Всьому свій час.
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12.08.2020 08:12 Ответить
Хто скеровує в потрібне русло протести, це вже інша справа.
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12.08.2020 08:19 Ответить
о пане, це перше питання - і основне, бо тільки дурні можуть класти свої голови заради того, щоб один клан олігархату відсовував від корита інший клан олігархату,
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12.08.2020 08:22 Ответить
От пілять, значить взагалі голови не підносити, слова не сказати, а терпіти, терпіти... Та через таке, як ти бидло, в нас всі проблеми - тупе, втомлене, зубожіле. ****, ти це якомусь французу, німцю чи британцю розкажи, щоб він так терпів.
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12.08.2020 08:53 Ответить
Проблема не в протестах, проблема у втомленому і зубожілому бидлі.
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12.08.2020 08:55 Ответить
Под лежачий камень вода не течет. Когда-то нужно начинать.
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12.08.2020 09:10 Ответить
Давите сябры таракана и выгоняйте нахер прокацапскую апазицию. "Пагоня" победит бсср лишь тогда, когда страна избавится от кремлевско-фашистской чумы. Доказано странами Балтии
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12.08.2020 08:03 Ответить
Можливо я помиляюсь, але нічого антиросійського там не побачив.
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12.08.2020 09:31 Ответить
А в это время в кремле подбирают варианты..
Протести в Білорусі: на підтримку арештованих і поранених зібрали маже 1 мільйон доларів - Цензор.НЕТ 6185
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12.08.2020 08:05 Ответить
На всех ватных ресурсах глумлятся над протестующими ..Вы видели с каким там флагом вышли - белый с красной полосой а это уже нацики для кацапов ...Они вообще тему развели что протестующие могут русскоговорящих беларусов начнуть щемить а дальше вы знаете
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12.08.2020 08:07 Ответить
це називається геополітика.....підкорення сильними слабих, а втім деякі буратіни тут кричать що люди нерівні між собою, що багаті та бідні породжуються справедливо в результаті цієї нерівности, то маємо те що маємо: нерівність між людьми веде до нерівності між націями та державами....чого ж тоді скиглити.....
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12.08.2020 08:12 Ответить
Если Лукашенко не удержит власть то путин просто окупирует Белорусь. Там по доброму не закончится, слишком поздно. Мне кажется, что страна обречена.
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12.08.2020 08:23 Ответить
Нащо він тоді поздоровив його з перемогою?
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12.08.2020 09:31 Ответить
Щоб легітимізувати виграш свого "смотрящего" Лукашенки. А як той не впорається з протестуючими то будкть "зелені чоловічки" у Мінську.
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12.08.2020 13:42 Ответить
Кацапам головне рускаязичнайа чєлюсть.
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12.08.2020 08:23 Ответить
Поддержку?.?...а какая может быть поддержка? Это страна тракторов и Белазов. Страна погрузчиков, кранов и грейдеров. Что мешает за одну ночь загрести всю подвижную технику ментов ковшами.
И почему они вручную носят эти клумбы на баррикады?
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12.08.2020 08:22 Ответить
В Беларуси завод МАЗ работает по сей день. А в Украине завод Лаз пал жертвой демократии.
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12.08.2020 08:28 Ответить
Який там Лаз! Краз зупинивсь!!!
Зєля - російський шпигун. Достркові.
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12.08.2020 08:48 Ответить
Если земля шпион то порох русский диверсант.
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12.08.2020 16:11 Ответить
Вы там у Лукаса не забывайтесь.....
Статья 3. Конституции Беларуси : Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно!!!!, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
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12.08.2020 08:30 Ответить
Датой возникновения белорусской государственности считается 1 января 1919 года, когда Манифестом Временного рабоче-крестьянского правительства Белоруссии была провозглашена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белорусская Социалистическая Советская Республика в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922) РСФСР .
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12.08.2020 08:39 Ответить
Якщо Бацька пішов шляхом придушення будь яких протестних проявів, то дайте йому попрацювати! Прив'язуйте білу стрічку до червоної(а як ще?), посередині дві шайби на відстані і - шшшух! - на дерево! Конструкція заплутається у гілках і буде доооовго майоріти ласкаючи око перехожих)). Тут важливо обрати таке місце, де найбільше перехожих, або автівок.
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12.08.2020 08:46 Ответить
Білоруси зійшлись на одному резоні - дострокові вибори і відсутність фальсіфікацій. Не можна примусити свою жінку носити чорні окуляри, а у вуха вставляти беруші, щоб не бачити і чути - що там робиться поганого у сусідів за парканом? Жінка все одно знайде можливість зрадити свйому чоловікові, якщо поставить це собі за мету. Народ не можна зробити щасливим, якщо забрати у нього свободу самому вирішувати свою долю.
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12.08.2020 09:01 Ответить
від добра добра не шукають.........наші заробітчани можуть це підтвердити....а особливо ті, які назавжди виїхали до Європи чи Канади, Ізраїлю чи Австралії....
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15.08.2020 13:50 Ответить
Бацька перекрив інтернет і мобільний зв'язок? Листівки і трафарети балончиком на парканах ще ніхто не відміняв. Люди мають бачити навколо себе постійне нагадування про протест. І тоді слово "прітєрпєлся" стане для білорусів непритаманне.
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12.08.2020 08:54 Ответить
Нема чого дарма триндіти.
Треба гроші перераховувати.
https://m.facebook.com/donate/1123543824684874/
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12.08.2020 09:39 Ответить
 
 