Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов

В Беларуси собрали около миллиона долларов на поддержку репрессированных во время протестов после голосования на выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент DW в Минске.

Около миллиона долларов достигла сумма сбора пожертвований в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад, тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

О том, что собран миллион, написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Алексей Леончик.

"Миллион. Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях. Спасибо вам за солидарность. Это абсолютный рекорд", - написал он.

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.