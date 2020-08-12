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В июле в Украине официально зарегистрировали более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ

В июле в Украине официально зарегистрировали более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ

В июле текущего года в Украине официально зарегистрировали 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 366 пациентов диагностировали СПИД, 171 человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Инфицирования ВИЧ в прошлом месяце происходило такими путями:

- гетеросексуальный - 783;

- гомосексуальный - 29;

- парентеральный - 533;

- вертикальный, от матери к ребенку - 177 (большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);

- неизвестен - 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

За последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 000 до 102 000 человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%.

Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

В июле в Украине официально зарегистрировали более 1,3 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ 01

СПИД (138) ВИЧ (112) ЦОЗ (269)


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Ясен-красен - они нарушили правила социального дистанцирования. С полутора метров заразиться у них точно не получилось бы.
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12.08.2020 07:38 Ответить
 
 