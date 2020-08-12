За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, 11 августа на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
"В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил возле Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация. Так, недалеко от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.
"На других участках фронта наблюдалась тишина. Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможным опасным действиям противника", - добавили в пресс-центре ОС.
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З методички переписуєте ?
А я думаю, що ви активний користувач методичок. Якщо самостійно висновків нездатні зробити. ЗА ШІСТЬ років війни !!!
Константин а ви фуйлобот ?
До того ж, ви самі продемонстрували свою нездатність мислити.
Якщо у вашій методичці записано, що я порохобот...хай так і буде, що ж тепер робити ? Перепрограмовувати вас ? Але ж вата невиправна
Але ж ви знаєте, на кого накладені санкції за війну ?
Можливо ви навіть чули заклики лідерів провідних країн конкретно до росії - припиніть окупацію та агресію проти України.
невже у вас особисто не склалась докупи вся картинка ?
Чи ви фанатик шарійовщини ?
для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
Там російського втручання теж не було ?
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
Минулий президент не соромився називати агресора.
Ви ж сподіваюсь пам'ятаєте, як і ким писались мінські домовленості ?
Сєпарів там бачили ? Чи може президент засрашки там був ?
Не займайтесь тут болтологією.
І без цього помітно, що ви шарійовська методичка, на службі у фуйла.
я більше не повторюватиму.
Давно, когда делал первые попытки прекратить курение (сейчас-то не курю), на 3-4й день терпения я ограничил себя одной сигареткой в день... ну шо, 1 сигаретка, вреда нет, можно... через пару дней решил обмануть себя двумя, потом еще и еще... короче г., вернулся к пачке. Как бросил? Проснулся утом и не стал курить, потому что дже 1 сигарета вредна для здоровья... и 1 обстрел вреден для здоровья. А там не заметишь, как снова понеслась... потому что, когда у противной стороны нет воли прекращать, мира не выйдет... так, ********** концепция независимой Молдовы с Грузией...
Линия фронта в 15-м проходила в 5-ти км от моего дома...сейчас более чем в 15-ти..
По друге - невідомо чим Бубочка поступився в обмін на таку " тишу " . Не повірю зроду , в те , що х.йлові набридло воювати , і тим більш - що він згодився на умови України .
От побачите. Легалізують сепарів і тим завершать "гражданскую вайну".
навіть... неозброєнним оком оте видно.. ( іуди і каіни зелені.. ну що ще можно сказати?)
ГЛАЗА..
А ЩО НЕ ТАК З ТИМИ ГЛАЗАМИ )(УЙЛА ???
ТОЖ ПРИРОДНЬО !!!
КОЛИ МЕНІ ФАЙНА ЖІНОЧКА СМОКЧЕ У МЕНЕ В ОЧАХ ТЕЖ СПЛОШНОЄ УМІРОТВОРЄНІЄ !!!
МАБУТЬ ПІД)(УЙЛОВИК САМЕ В ЦЕЙ ЧАС )(УЙЛУ В ГЛАЗКИ ПАСМАТРЄЛ.
та я мав на увазі не очі зовсім)))) а глаз...))) один...той що окремо))))))) і не в лобі)))))))
Зеленський недарма мовчить. Він і тоді їм підіграв, і зараз не висовується.
А вчора в 2 години ночі теж магазин відвідували ? ))
Не знаю, кого це ви уві сні розгледіли.)
Але ж я саме зараз зайшов.
Оце так
защитнички ... хахахахахахахахахаххахаах
БІЙЦЯМ НАПЕВНЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КОЛИ НИМИ КЕРУЄ ОСЕЛ.
ІНАКШЕ ДАВНО Б ВЖЕ ЙОГО В СТОЙЛО ЗАГНАЛИ.