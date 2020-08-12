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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 11 августа на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил возле Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация. Так, недалеко от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

"На других участках фронта наблюдалась тишина. Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможным опасным действиям противника", - добавили в пресс-центре ОС.

За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (28218) Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
перемирие все еще работает /наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня .
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12.08.2020 07:47 Ответить
+9
За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4312
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12.08.2020 08:24 Ответить
+8
Не звизди винторогий...в 2014-м освободили большую часть донецкой и луганской областей...и в следующих годах потихоньку двигались в перед..
Линия фронта в 15-м проходила в 5-ти км от моего дома...сейчас более чем в 15-ти..
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12.08.2020 08:25 Ответить
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Еще один замечательный день без жертв для Украины это невероятно но перемирие все еще работает
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12.08.2020 07:43 Ответить
перемирие все еще работает /наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня .
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12.08.2020 07:47 Ответить
У ВСУ уже больше двух недель нет потерь это означает что интенсивность огня сошла на минимум. и вместо точечных ударов артиллерией остается лишь шальная стрелкотня из автоматики.
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12.08.2020 07:53 Ответить
Чигрин, а де ти живе?- Прапорець щоразу інший. Донецьк? Крим?
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12.08.2020 07:59 Ответить
В Днепре я живу. Сервер не наш на работе.
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12.08.2020 08:04 Ответить
Работа с 7:45??? ЧПУ? Автомойка?
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12.08.2020 08:09 Ответить
А это уже вас не касается) графики работы везде у всех часто бывают разные .. кто то работает в день кто то в ночь кто то посуточно. Каким боком моя скромная личность к новостной теме?
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12.08.2020 08:15 Ответить
Константин, а что ты думаешь о ссср?
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12.08.2020 08:17 Ответить
Это уже история. Я его не застал особо. Были свои достоинства, были свои недостатки. Помнить о нем и стараться не допускать тех ошибок что при нем были.
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12.08.2020 08:29 Ответить
А вода в Крым? Ты за то что бы пустить воду в Крым?
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12.08.2020 08:30 Ответить
Не принципиально. Можно и не давать. Ситуация там с водой для населения не критическая а не хватка воды для рабочих предприятий к гуманитарной катастрофе не приведет.
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12.08.2020 08:38 Ответить
Последний вопрос. Кто развязал войну на Донбассе и стоит ли сдаваться?
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12.08.2020 08:43 Ответить
Стрелков-Гиркин в одном из интервью сказал что спусковой крючек этой войны нажал он.. кажется так дословно. Но я не Господь Бог чтобы все знать и могу делать выводы только по той инфе что попадает СМИ.
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12.08.2020 08:47 Ответить
Самостійно ? А хто ж послав його на Дамбас ?
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12.08.2020 08:53 Ответить
Посмотрите его интервью Дмитрию Гордону.. может там был такой вопрос я уже не помню.
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12.08.2020 08:56 Ответить
У вас своїх міркувань немає ? А що тоді ви тут робите ?
З методички переписуєте ?
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12.08.2020 08:57 Ответить
Мое мнение- не знаю. А официальной информации дающей ответ на этот вопрос нет.
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12.08.2020 09:00 Ответить
Вам мемуарів фуйла не вистачає ?
А я думаю, що ви активний користувач методичок. Якщо самостійно висновків нездатні зробити. ЗА ШІСТЬ років війни !!!
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12.08.2020 09:03 Ответить
Ксения а вы порохоботка?
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12.08.2020 09:19 Ответить
Ні.
Константин а ви фуйлобот ?
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12.08.2020 09:31 Ответить
Нет
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12.08.2020 09:52 Ответить
Якось не впевнено.
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12.08.2020 09:54 Ответить
А как должно написать так чтоб было уверенно)
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12.08.2020 09:57 Ответить
Ви уникали відповідей на всі мої питання. Це теж відповідь.
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12.08.2020 13:27 Ответить
Зачем вы откровенно врёте? Вы спросили меня фуйлобот я или нет- я ответил нет. Или ответ нет в вашем понимании имеет больше чем одно значение и может считаться уклонением? То вы соврали мне когда сказали что не порохоботка?
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12.08.2020 13:39 Ответить
Ваше питання розцінюю як ганебну втечу від відповіді на мої запитання.
До того ж, ви самі продемонстрували свою нездатність мислити.
Якщо у вашій методичці записано, що я порохобот...хай так і буде, що ж тепер робити ? Перепрограмовувати вас ? Але ж вата невиправна
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12.08.2020 13:43 Ответить
Простите но если вы откровенно врёте про меня что отвечая однозначным ответом на вопрос я так я от ответа каким то боком ухожу то на каком языке с вами можно говорить? Если ответы "нет" и "да" вас не устраивают то объясните что вам нужно?
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12.08.2020 13:49 Ответить
Нічого я не брешу. Якщо ви і досі не знаєте, що на вашу країну напала росія, грабує, вбиває громадян...то як з вами розмовляти і вас сприймати ?
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12.08.2020 13:51 Ответить
Я знаю что на этом сайте постоянная истерика по поводу вопроса *той стороны* которую можно описывать так как кому удобно в соц.сетях но есть же и официальные международные документы под которыми подписываются властьимущие уполномоченные правительством представители стран которые имеют официальную международную юридическую и правовую силу. Минские соглашения например пункт второй.
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12.08.2020 14:01 Ответить
Це новий прибамбас теперішньої комічноїї влади.
Але ж ви знаєте, на кого накладені санкції за війну ?
Можливо ви навіть чули заклики лідерів провідних країн конкретно до росії - припиніть окупацію та агресію проти України.
невже у вас особисто не склалась докупи вся картинка ?
Чи ви фанатик шарійовщини ?
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12.08.2020 14:13 Ответить
Читаем его он об разведении войск ------ 2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
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12.08.2020 14:04 Ответить
Скажіть, ви так само не визнаєте окупацію Криму ?
Там російського втручання теж не було ?
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12.08.2020 14:13 Ответить
Последний абзац .... _---- для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года..
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12.08.2020 14:05 Ответить
То есть * та сторона* согласно минским соглашениям это вооруженные формирования отдельных регионов Донецкой и луганской областей Украины.
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12.08.2020 14:06 Ответить
Та сторона це вислів теперішньої влади.
Минулий президент не соромився називати агресора.
Ви ж сподіваюсь пам'ятаєте, як і ким писались мінські домовленості ?
Сєпарів там бачили ? Чи може президент засрашки там був ?
Не займайтесь тут болтологією.
І без цього помітно, що ви шарійовська методичка, на службі у фуйла.
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12.08.2020 14:17 Ответить
Ксения вы можете объяснить мне почему вы требуете от меня сказать вам то что вы хотите услышать в то самое время как ваш работодатель который вас нанял ставит подпись под таким официальным международным документом который противоречит вашему представлению о " той стороне" что вы пытаетесь всем навязать?
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12.08.2020 14:11 Ответить
читайте вище.
я більше не повторюватиму.
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12.08.2020 14:17 Ответить
Вата він. З Донецька або Луганська.
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12.08.2020 12:00 Ответить
Так вы у себя в паРаше уже допустили одну из главных ошибок совка...у вас у власти ***** уже дольше брежнева правит..
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12.08.2020 08:31 Ответить
Твоя никчемная личность как таковая никого не интересует...а вот откуда ты серешь...с паРаши или лугандона очень даже интересно...
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12.08.2020 08:17 Ответить
ладно, американец, работай как и когда хочешь. Тока смотри, твой супервайзер обнаружит, шо ты корпоративный ресурс непонято на шо тратишь, в соцсетях шаришься... погонят, смотри... и придетс писать под натвным флагом, от смеху будет...
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12.08.2020 08:18 Ответить
)) я по твоему что цепями к работе привязан?)) чай не средневековье)) все имеют право на перекур. я не курю вот новости почитать зашел.
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12.08.2020 08:44 Ответить
А этот сервер твой куратор из страны в страну ежедневно переносит...или это твоя обязанность???
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12.08.2020 08:13 Ответить
Це такий обіцяний мир?
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12.08.2020 08:02 Ответить
вот пуля пролетела и ага (повторить трижды), вот пуля пролетела и товарищ мой упал... шальная, поди, перемирная...
Давно, когда делал первые попытки прекратить курение (сейчас-то не курю), на 3-4й день терпения я ограничил себя одной сигареткой в день... ну шо, 1 сигаретка, вреда нет, можно... через пару дней решил обмануть себя двумя, потом еще и еще... короче г., вернулся к пачке. Как бросил? Проснулся утом и не стал курить, потому что дже 1 сигарета вредна для здоровья... и 1 обстрел вреден для здоровья. А там не заметишь, как снова понеслась... потому что, когда у противной стороны нет воли прекращать, мира не выйдет... так, ********** концепция независимой Молдовы с Грузией...
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12.08.2020 08:08 Ответить
Все равно прогресс очевиден. Когда такое было чтобы так долго никто не погибал? Если так дальше пойдет то дай Бог и шальных пуль не будет.
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12.08.2020 08:12 Ответить
А что будет? Приднестровье?? Абхазия?? Там тоже нет шальных пуль...
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12.08.2020 08:14 Ответить
*Приднестровье* фактически уже есть с 2014 го года и военного решения этой проблемы нет. https://www.capital.ua/ru/news/32802-poroshenko-********-resheniya-problemy-donbassa-net-i-byt-ne-mozhet .
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12.08.2020 08:21 Ответить
Не звизди винторогий...в 2014-м освободили большую часть донецкой и луганской областей...и в следующих годах потихоньку двигались в перед..
Линия фронта в 15-м проходила в 5-ти км от моего дома...сейчас более чем в 15-ти..
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12.08.2020 08:25 Ответить
Это ты Порошенко на интервью с которым я сослался с его умозаключением ты винторогим назвал? красавец
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12.08.2020 08:34 Ответить
Это я тебя винторогим назвал...но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог..
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12.08.2020 08:35 Ответить
Так я сослался на его мнение которое совпадает с моим которое он выразил в интервью украинским журналистам. значит ты обозвал и его тоже
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12.08.2020 08:41 Ответить
Ну слава Господу -що не влучили ,,але завжди так не буде . Колись гранати все одно прилетять в окоп . Перемир'я не спрацьовує , ось це - факт . Наші військові виглядають мішенями в тирі .

По друге - невідомо чим Бубочка поступився в обмін на таку " тишу " . Не повірю зроду , в те , що х.йлові набридло воювати , і тим більш - що він згодився на умови України .
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12.08.2020 08:21 Ответить
Якраз навпаки- після поста Кадирова в фейсбуці Зеленський різко заворушився і зараз саме Україна виконує всі вимоги росіян.
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12.08.2020 08:32 Ответить
За добу найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4312
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12.08.2020 08:24 Ответить
Ці перемир'я влаштовані, щоб провести вибори 25 жовтня на підконтрольних рашці територіях. Не стріляють - отже безпечно. І наше ЦВК буде проводити там вибори. Легалізують сепарню і вуаля -росії там ніколи не було.
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12.08.2020 09:04 Ответить
тем более так преступно, лживо и трусливо утверждать про не нарушения перемирия при каждодневном нарушении тишины....о, да! Вы правы...давят на шею Украины, спутывая ноги и выдирая оружие из рук, чтоб она пала на колени... (а "голова" с зелеными соплями, давно забита условным миром и безусловной памятью о глазе *****)
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12.08.2020 09:24 Ответить
Все задля виборів.
От побачите. Легалізують сепарів і тим завершать "гражданскую вайну".
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12.08.2020 09:28 Ответить
дуже хотілося щоб Ви помилилися на цей раз... але бачу, що так до того й йде...навіть біжить...
навіть... неозброєнним оком оте видно.. ( іуди і каіни зелені.. ну що ще можно сказати?)
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12.08.2020 09:35 Ответить
ГЛАЗА...
ГЛАЗА..
А ЩО НЕ ТАК З ТИМИ ГЛАЗАМИ )(УЙЛА ???
ТОЖ ПРИРОДНЬО !!!
КОЛИ МЕНІ ФАЙНА ЖІНОЧКА СМОКЧЕ У МЕНЕ В ОЧАХ ТЕЖ СПЛОШНОЄ УМІРОТВОРЄНІЄ !!!
МАБУТЬ ПІД)(УЙЛОВИК САМЕ В ЦЕЙ ЧАС )(УЙЛУ В ГЛАЗКИ ПАСМАТРЄЛ.
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12.08.2020 12:14 Ответить
Ви все вірно описали...(це по чоловічому))))
та я мав на увазі не очі зовсім)))) а глаз...))) один...той що окремо))))))) і не в лобі)))))))
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12.08.2020 12:26 Ответить
Це перемир'я влаштовано на прохання москви. За для того, щоби уникнути невизначеності під час "виборів" в Білорусі. Я гадав, з якого дива в кремлі на це погодились. А зараз це вже зрозуміло. Московія готувалась до нинышных подій. Напевно і до більш серйозних. А отримати в цей час другий фронт на Донбасі, було б нерозумно.
Зеленський недарма мовчить. Він і тоді їм підіграв, і зараз не висовується.
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12.08.2020 18:29 Ответить
А ви звідки взялись ?
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12.08.2020 18:30 Ответить
Я в район в магазин приїхав. Скоро зникну.)
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12.08.2020 18:33 Ответить
У вас є планшет ?
А вчора в 2 години ночі теж магазин відвідували ? ))
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12.08.2020 18:36 Ответить
Вчора я спав о другій.
Не знаю, кого це ви уві сні розгледіли.)
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12.08.2020 18:42 Ответить
У вас біля ніку написано - заходив в 02:05 )
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12.08.2020 18:43 Ответить
Дивно. Не знаю, що то Цензор показує.
Але ж я саме зараз зайшов.
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12.08.2020 18:50 Ответить
Цензор ніколи не помиляється
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12.08.2020 18:51 Ответить
Зникли і навіть не попрощались.
Оце так
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12.08.2020 19:37 Ответить
Та какая гражданская, возле вино-водочного потолкались и рассосалось.
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12.08.2020 09:32 Ответить
главное - не поддаваться на провокации и сидеть как мыши
защитнички ... хахахахахахахахахаххахаах
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12.08.2020 11:13 Ответить
Слава Богу, не попали в наших воїнів. Але це просто зневага до власної Армії, таке ставлення Тарана, Хомчака і Осла з Омана. Ваш ще відповідати за зраду бійців, не забувайте!
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12.08.2020 11:20 Ответить
НЕ ПЕРЕЙМАЙТЕСЯ.
БІЙЦЯМ НАПЕВНЕ ПОДОБАЄТЬСЯ КОЛИ НИМИ КЕРУЄ ОСЕЛ.
ІНАКШЕ ДАВНО Б ВЖЕ ЙОГО В СТОЙЛО ЗАГНАЛИ.
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12.08.2020 11:49 Ответить
А МОРАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЕ АРМИИ ВЫ СУКИ ЗА ПОТЕРИ НЕ СЧИТАЕТЕ ???
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12.08.2020 11:39 Ответить
 
 