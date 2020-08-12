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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 20,5 млн, количество жертв - 745,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 20,5 млн, количество жертв - 745,9 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 августа в мире зарегистрировали 266 121 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,5 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 20 522 191 случай инфицирования и 745 928 смертей из-за коронавируса.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 20,5 млн, количество жертв - 745,9 тыс 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 167 749 (+ 1 504 за сутки), заболевших - 5 305 957 (+ 54 519 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 112 393 инфицированных (+ 54 923 за сутки) и 103 099 (+ 1 242 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 328 405 человека (+ 61 252 за сутки), количество смертей - 46 188 (+ 835 за сутки). В России 897 599 заболевших (+ 4 945 за сутки) и 15 131 летальный случай (+ 130 за сутки).

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Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 566 109 человек (+ 2 511 за сутки), количество смертей - 10 751 (+ 130 за сутки).

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 20,5 млн, количество жертв - 745,9 тыс 02

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дивно чому росія пасе задніх? Тут як на Олімпіаді ватники повинні бути попереду по всім показникам, а вони лише на 5 місці. Дивно невже медицина в них краща за нашу???
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12.08.2020 08:01 Ответить
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 20,5 млн, жертв - 745,9 тис - Цензор.НЕТ 6576
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12.08.2020 08:14 Ответить
 
 