43 украинца не смогли вылететь в ОАЭ из-за ненадлежащего теста на коронавирус: "Никого не предупредили, что у них какие-то свои правила"
Накануне в столичном аэропорту "Борисполь" возник скандал - 43 пассажира не смогли вылететь рейсом в Дубай.
Причиной этому стали новые правила карантина, которые установили ОАЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".
Одна из путешествующих - киевлянка Юлия Ковалева говорит, что узнала об изменении правил полета в аэропорту. Ее отказались пускать на борт самолета, потому что тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.
"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками - никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", - возмутилась она.
Примечательно, что некоторые пассажиры в оперативном порядке взяли билеты на рейс другой арабской авиакомпании в Дубай и у них проверили только наличие теста.
"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", - рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.
Представители украинской авиакомпании пояснили, что получили требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими. Также там пояснили, что уведомили пассажиров о новых правилах письмом и информацией на сайте.
"В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения", - сообщает телеканал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в Оман теж не пускають
Всякую https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
Томас Карлейль.
Чего распереживался?
Телевизор отобрали или бабушка справку не дает?
НІХТО НІКОГО НЕ МУСИВ ПОПЕРЕДЖАТИ
Есть опубликованные списки сертифицированных лабораторий. Но хитрожопые ж ищут, где подешевле.