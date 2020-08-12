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Новости Коронавирус и карантин
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43 украинца не смогли вылететь в ОАЭ из-за ненадлежащего теста на коронавирус: "Никого не предупредили, что у них какие-то свои правила"

43 украинца не смогли вылететь в ОАЭ из-за ненадлежащего теста на коронавирус:

Накануне в столичном аэропорту "Борисполь" возник скандал - 43 пассажира не смогли вылететь рейсом в Дубай.

Причиной этому стали новые правила карантина, которые установили ОАЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Одна из путешествующих - киевлянка Юлия Ковалева говорит, что узнала об изменении правил полета в аэропорту. Ее отказались пускать на борт самолета, потому что тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками - никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", - возмутилась она.

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Примечательно, что некоторые пассажиры в оперативном порядке взяли билеты на рейс другой арабской авиакомпании в Дубай и у них проверили только наличие теста.

"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", - рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

Представители украинской авиакомпании пояснили, что получили требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими. Также там пояснили, что уведомили пассажиров о новых правилах письмом и информацией на сайте.

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"В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения", - сообщает телеканал.

Автор: 

Дубай (64) карантин (16729) ОАЭ (198) туризм (1543) авиасообщение (795) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ну как всегда некомпетентность или тяга создавая препятствие поиметь на этом)))
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12.08.2020 08:26 Ответить
+4
Богатые тоже плачут
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12.08.2020 08:59 Ответить
+4
Дебілів і в церкві б'ють КОЖНИЙ САМ мусить дізнаватися про правила перельоту.
НІХТО НІКОГО НЕ МУСИВ ПОПЕРЕДЖАТИ
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12.08.2020 09:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це дуже сумна новина...однак і це мине...будете подорожувати...
А в Оман теж не пускають
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12.08.2020 08:25 Ответить
скажишь що адепт секти пороха-пустять без проблем)))
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12.08.2020 08:27 Ответить
😁 При себе иметь коробку конфет и фотографию с Майдана.
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12.08.2020 08:45 Ответить
Казака Гаврилюка?
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12.08.2020 09:05 Ответить
Нет блин. Справку от бабушки, что ты у телевизора боролся.
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12.08.2020 11:48 Ответить
Боролся с чем? Одни нагребнули других и сели на те же финансовые потоки.
Всякую https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.

Томас Карлейль.
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12.08.2020 12:32 Ответить
Ты-то тут причем?

Чего распереживался?
Телевизор отобрали или бабушка справку не дает?
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12.08.2020 13:28 Ответить
Дураки должны отвечать хоть как -то за свою тупость. Они не знали... Это уже смешно. Пусть там посидят, может поумнеют. Вот такие "кадры" и губят Украину, избирая во власть сатанинский олигархат 29 лет подряд, а потом блеют, что они не знали. Не в ОАЭ нужно сидеть, а на фронте защищать страну от врага.
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12.08.2020 08:47 Ответить
Богатые тоже плачут
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12.08.2020 08:59 Ответить
Вы, очевидно, комментируете с фронта? Уважаю! Но позвольте нам в тылу тоже что то делать полезное для страны, ВВП как то поддерживать, наполнять налогами бюджет, пополнять фонды волонтеров. Воспитывать детей- будущих защитников страны. Можно?
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12.08.2020 10:18 Ответить
А чего ты к женщинам цепляешься за фронт? Пополнитель оффшоров хренов.
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12.08.2020 12:59 Ответить
ну, вот...быстро вскрылась тухлая консерва с женским ником)))
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13.08.2020 11:25 Ответить
Чмошник, я тут пишу уже более 7 лет, а ты тут забегом, троллятина хренова. Пшел вон.
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13.08.2020 14:42 Ответить
Шлюха,че ти ко мне пристебалась?
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13.08.2020 18:32 Ответить
Дебілів і в церкві б'ють КОЖНИЙ САМ мусить дізнаватися про правила перельоту.
НІХТО НІКОГО НЕ МУСИВ ПОПЕРЕДЖАТИ
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12.08.2020 09:02 Ответить
ну как всегда некомпетентность или тяга создавая препятствие поиметь на этом)))
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12.08.2020 08:26 Ответить
скорее всего какой нибудь долбо*об, показывая свою значимость, занялся трактовкой правил
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12.08.2020 10:20 Ответить
А у нас на базаре по громкой связи можно сдать тест для выезда , узнавал цену- от 250 до 970 грн.......
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12.08.2020 08:26 Ответить
Так отож.
Есть опубликованные списки сертифицированных лабораторий. Но хитрожопые ж ищут, где подешевле.
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12.08.2020 08:46 Ответить
Получился своеобразный квест - "Попробуй улететь в ОАЕ с первого раза ".))
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12.08.2020 09:19 Ответить
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
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12.08.2020 10:02 Ответить
бидняжки... #этоженашилюди! #этаукраинцы!
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12.08.2020 10:02 Ответить
зависть страшная штука, хуже только черная.
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12.08.2020 13:41 Ответить
это не зависть. Не люблю неконтролируемого потреблядства и жгучего желания выехать хоть куда-нибудь, даже если туризм закрыт. Телеграмм-группы турагентов сейчас выглядят смешно и противно
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12.08.2020 14:47 Ответить
 
 