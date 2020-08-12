Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек
Задержанные за протесты в Беларуси рассказали об условиях в минском СИЗО, расположенном на улице Окрестина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода.
По данным издания, задержанные во время протестов 9 августа и обвиненные в нарушении порядка проведения массовых мероприятий две актрисы "Свободного театра" Светлана Сугака (10 суток ареста) и Надежда Бродская (13 суток ареста) отбывают наказание в СИЗО на улице Окрестина в Минске.
Их рассказ передала отцу Светланы Сугака задержанная, которую приговорили к штрафу и отпустили.
"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В другой камере содержится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки" и кричат – посмотрите на своих бойцов, словом, показывают силу", - рассказал Николай Сугака.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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В Беларуси пи@здец полный - власть откровенно оккупационная.
Запредельный террор граждан. Запад жует сопли..
В нас такі були. Один з найактивніших став президентом. І хорошим президентом, хоча ви поливали його помиями.
А свого навіть такого не маєте.
Iшла бы ты далей, нават калi ужо пераабулася - мне з табою размауляць нiма пра што.
Есць падозра, што "людзi", якiя на машынах збiвалi пратэстуючых - з нахабнай усмешкай, не беларусы. Мусiць пуцiн пераапрануу' у беларускае сваiх. Лукашэнкаускiя амапауцы ужо пачалi запыхвацца.
С наемниками ЧВК «Вагнер» Лукашенко хорошую аферу провернул,наверное кремлёвский Фюрер посоветовал
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/#comments 31 комментарий
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
разве что перед Богом покается, но это вряд ли, он безбожник по жизни
федеральный округ, если не произойдет чуда