Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек

Задержанные за протесты в Беларуси рассказали об условиях в минском СИЗО, расположенном на улице Окрестина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода.

По данным издания, задержанные во время протестов 9 августа и обвиненные в нарушении порядка проведения массовых мероприятий две актрисы "Свободного театра" Светлана Сугака (10 суток ареста) и Надежда Бродская (13 суток ареста) отбывают наказание в СИЗО на улице Окрестина в Минске.

Их рассказ передала отцу Светланы Сугака задержанная, которую приговорили к штрафу и отпустили.

"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В другой камере содержится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки" и кричат – посмотрите на своих бойцов, словом, показывают силу", - рассказал Николай Сугака.

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.