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Новости Репрессии в Беларуси
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Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек

Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек

Задержанные за протесты в Беларуси рассказали об условиях в минском СИЗО, расположенном на улице Окрестина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радыё Свабода.

По данным издания, задержанные во время протестов 9 августа и обвиненные в нарушении порядка проведения массовых мероприятий две актрисы "Свободного театра" Светлана Сугака (10 суток ареста) и Надежда Бродская (13 суток ареста) отбывают наказание в СИЗО на улице Окрестина в Минске.

Их рассказ передала отцу Светланы Сугака задержанная, которую приговорили к штрафу и отпустили.

"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В другой камере содержится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки" и кричат – посмотрите на своих бойцов, словом, показывают силу", - рассказал Николай Сугака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси: на поддержку арестованных и раненых собрали около 1 миллиона долларов

Напомним, в Минске и других городах Беларуси третий день продолжаются протесты. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+11
Жаль белорусов, но забьют их каратели, если они не возьмут в руки оружие и не начнут мочить этих ублюдков в форме. А Лукашенко вообще повесить нужно после всего этого беспредела им санкционированного.
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12.08.2020 08:39 Ответить
+10
Ще є бажаючі в совок? Так вихваляють як було добре. Ось прийшла одна людина, скоріше психопад і тримає владу в своїх руках, всіх поставив раком. Ви повірили, що там розвинута економіка? Фігня. Вони працююють на наш ринок, сюди шлють трактора, тролейбуси, автобуси, продукти. Наші платять бюджетні кошти, а свої такіж заводи закрили. Що в нас не було ЮМЗ, чи ЛАЗ, чи Богдан? Але ні, свої закрили, а беруть в Білорусі і Московії, чуже. А білоруси в унісон з москаляти голосують в ООН проти України. То можливо пора відбудовувати своє, а в них хай купують їх "брати" кацапи?
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12.08.2020 08:55 Ответить
+10
Медленно рабочие предприятий раскачиваются - общенациональная забастовка позволит уменьшить количество крови. После 18ч нет средств коммуникации даже через VPN. Не работают даже терминалы касс.
В Беларуси пи@здец полный - власть откровенно оккупационная.
Запредельный террор граждан. Запад жует сопли..
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12.08.2020 09:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А говорят что в Беларуси интернет выключили! Врут?
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12.08.2020 08:35 Ответить
Ты, недароблены, са сваiмi дзебiльным жартамi iдзеш НАХ.
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12.08.2020 08:38 Ответить
Держитесь! И не обращайте внимания на "мнение" форумных ботов.
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12.08.2020 08:51 Ответить
Медленно рабочие предприятий раскачиваются - общенациональная забастовка позволит уменьшить количество крови. После 18ч нет средств коммуникации даже через VPN. Не работают даже терминалы касс.
В Беларуси пи@здец полный - власть откровенно оккупационная.
Запредельный террор граждан. Запад жует сопли..
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12.08.2020 09:02 Ответить
Точно,НКВД и каратели работают не хуже чем при культе личности более раннего тирана.
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12.08.2020 09:08 Ответить
Бо немає людини, яка би від вашого суспільства зверталась до заходу.
В нас такі були. Один з найактивніших став президентом. І хорошим президентом, хоча ви поливали його помиями.
А свого навіть такого не маєте.
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12.08.2020 09:09 Ответить
Ты затое са старонак Цэнзара звярталася - " украiнцам лепей,каб застауся Лукашэнка"
Iшла бы ты далей, нават калi ужо пераабулася - мне з табою размауляць нiма пра што.
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12.08.2020 09:15 Ответить
При диктатуре нет оппозиции, и не может быть. А только сопротивление узурпатору. Так что либо вы его, либо он вас. Очень надеюсь что вы свалите это чёртово усатое недоразумение как можно раньше и без большой крови.
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12.08.2020 09:23 Ответить
За адно прыдзецца пуцiнiзм "валяць" - без гэтага нiяк.
Есць падозра, што "людзi", якiя на машынах збiвалi пратэстуючых - з нахабнай усмешкай, не беларусы. Мусiць пуцiн пераапрануу' у беларускае сваiх. Лукашэнкаускiя амапауцы ужо пачалi запыхвацца.
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12.08.2020 09:38 Ответить
Значит единственное, что вам остаётся-как можно больше расширять протест, по максимуму привлекая людей, тем более, что *********** стали выдыхаться. Путлеровская сволочь, сколько бы её не было, тоже не сможет существенно в этом случае помочь: они ничего с тем же Хабаровском не могут сделать, а на целую страну сил просто не хватит.
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12.08.2020 09:49 Ответить
Запад в своем репертуаре
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12.08.2020 10:22 Ответить
А в Норвегии Брейвик улыбается
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12.08.2020 08:31 Ответить
так нужнo Людям прийти дoмoй к ментам и "oбъяснитъ" их женам, детям, рoдителям
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12.08.2020 08:34 Ответить
!Вычисляйть мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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12.08.2020 08:54 Ответить
В советских питомниках всегда такое происходит,теперь задержанных митингующих объявят врагами народа,а детям их придётся поменять фамилии ,чтобы в дальнейшем их жизнь не разрушилась.Задержанные за протесты в Беларуси об условиях в минском СИЗО: Не кормят, систематически бьют, в камерах около 50 человек - Цензор.НЕТ 9897
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12.08.2020 08:36 Ответить
Жаль белорусов, но забьют их каратели, если они не возьмут в руки оружие и не начнут мочить этих ублюдков в форме. А Лукашенко вообще повесить нужно после всего этого беспредела им санкционированного.
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12.08.2020 08:39 Ответить
У білорусів не структуроване суспільство і відсутня справжня опозиція яка б керувала протестами. Їм підсунули пустишку Тихановську, як і нам підсунули ЗЕ.
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12.08.2020 08:56 Ответить
Питання - чи варто було би проливати кров на Майдані, якби в результаті одразу до влади прийшло зе-чмо ?
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12.08.2020 09:07 Ответить
Був на Майдані на ялинці величезний плакат - "Любім русских, ненавидим Путина"...оця любов до русскіх й привела у результаті до влади зе-чмо.
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12.08.2020 10:01 Ответить

С наемниками ЧВК «Вагнер» Лукашенко хорошую аферу провернул,наверное кремлёвский Фюрер посоветовал
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12.08.2020 08:50 Ответить
https://censor.net/user/116867

https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
10.08.2020 22:17 | https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/#comments 31 комментарий

Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ. В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности. Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод. Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
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12.08.2020 09:09 Ответить
Может это и правда, а я написал ,что Лука использовал ситуацию,для ввода армии в Минск перед выборами.
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12.08.2020 09:37 Ответить
Хах ха, керуючий цигарками ст опер Баранецький і така операція, швидше схоже на підігрування москальским ЗМІ про український слід.
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12.08.2020 10:06 Ответить
ХЗ
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12.08.2020 11:52 Ответить
Криваве завершення протестів - найгірший варіант. Тоді або буде надзвичайно слабкий Бацька, або російські "миротворчики" у Мінську. А це означає, що білоруський кордон стає таким самим ворожим, як і російський.
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12.08.2020 09:40 Ответить
Пов'язати кров'ю, як Янека...
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12.08.2020 10:02 Ответить
Ну шо сказать Ребята ,это обыкновенный фашизм ,геноцид против собственного народа ,теперь как в 40-в земля должна гореть под ногами карателей Белоруссам не впервой,😡😠😠
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12.08.2020 08:51 Ответить
Ще є бажаючі в совок? Так вихваляють як було добре. Ось прийшла одна людина, скоріше психопад і тримає владу в своїх руках, всіх поставив раком. Ви повірили, що там розвинута економіка? Фігня. Вони працююють на наш ринок, сюди шлють трактора, тролейбуси, автобуси, продукти. Наші платять бюджетні кошти, а свої такіж заводи закрили. Що в нас не було ЮМЗ, чи ЛАЗ, чи Богдан? Але ні, свої закрили, а беруть в Білорусі і Московії, чуже. А білоруси в унісон з москаляти голосують в ООН проти України. То можливо пора відбудовувати своє, а в них хай купують їх "брати" кацапи?
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12.08.2020 08:55 Ответить
На своєму не наваришся. Там де імпорт, крутяться доляри, а вони липнуть до рук.
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12.08.2020 08:59 Ответить
Корупція зжирає Україну.
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12.08.2020 09:14 Ответить
Добро пожаловать к нам, у нас вип камеры, окружат лаской и заботой и денег на обратную дорогу отсыпят.
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12.08.2020 08:57 Ответить
Nickol Nickols Тут позвольте с вами не согласиться в Белоруссии не так много людей ,чтобы их просто так уничтожать ,а если Лукашенко завезет Китайцев ,они его пошлют на хер через пару лет. В Белоруссии не хватает молодежи😎
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12.08.2020 08:58 Ответить
А **** вони хотіли? Це ж ви самі вигодували тих уродів в балаклавах.
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12.08.2020 09:06 Ответить
Що хочуть білоруси? Білоруси зійшлись на одному - дострокові вибори і відсутність фальсіфікацій. Не можна примусити свою жінку носити чорні окуляри, а у вуха вставляти беруші, щоб не бачити і не чути - що там робиться поганого у сусідів за парканом. Жінка все одно знайде можливість зрадити свйому чоловікові, якщо поставить це собі за мету. Народ не можна зробити щасливим, якщо забрати у нього свободу самому вирішувати свою долю.
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12.08.2020 09:07 Ответить
Точно,НКВД и каратели работают не хуже чем при культе личности более раннего тирана.
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12.08.2020 09:13 Ответить
Я так думаю що після цих подій ненависть до Диктатора та його опричників тільки збільшиться!! Маю надію що вони в свій час ВСІ отримають тюремні терміни!!
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12.08.2020 09:24 Ответить
Якщо спалити зо три СІЗО разом з вертухаями, бити не будуть.
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12.08.2020 10:02 Ответить
лука не переделается, и Ына с него не получится
разве что перед Богом покается, но это вряд ли, он безбожник по жизни
федеральный округ, если не произойдет чуда
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12.08.2020 11:59 Ответить
 
 