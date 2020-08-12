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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,3 тыс. инфицированных и 310 умерших

За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,3 тыс. инфицированных и 310 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 308 человек, 310 человек умерли, 3 040 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 756 ПЦР-тестов, из них 166 - положительный. Среди них львовян - 53.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,3 тыс. инфицированных и 310 умерших 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2952)


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Навезли з усієї України... туристи мать їх за ногу!
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12.08.2020 09:09 Ответить
 
 