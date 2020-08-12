За сутки на Львовщине выявили 166 новых случаев COVID-19, всего 11,3 тыс. инфицированных и 310 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 11 308 человек, 310 человек умерли, 3 040 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 756 ПЦР-тестов, из них 166 - положительный. Среди них львовян - 53.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.