Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет
Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины
Немецкие специалисты сомневаются, что Россия действительно смогла создать вакцину против COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Пресс-секретарь федерального министерства здравоохранения сообщила газетам редакционной сети Германии, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.
"Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе. В ЕС безопасность пациентов является главным приоритетом", - отмечается в сообщении.
Пока немецкое министерство не ведет переговоров с российскими властями о вакцине.
Институт Пауля Эрлиха (PEI), который отвечает за одобрение вакцин в Германии, предостерег от необдуманных действий. "Даже в нынешней ситуации пандемии крайне важно, чтобы все тесты и оценки проводились с такой же осторожностью, как и с другими вакцинами", - сказал президент PEI Клаус Цихутек.
Президент немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение российской вакцины "экспериментом на людях с высоким риском".
Он считает, что создается впечатление, что речь идет о "популистской мере авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности".
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Когда дело касается вяличия, они ничем не брезгуют. Достаточно вспомнить мельдонивый скандал. А тут такое дело - "Расея типа первая создала вакцину" и это не олимпиада - следующих соревнований не будет, тут надо рвать жопу по черному но остаться первыми!!!
. ... ПАЛЕВО КОНКРЕТНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В Рашке на это дело плевать хотели! Как я уже говорил тут дело "вяличия" поэтому пойдут на все. Простой пример, который я привожу - это как в совке запускали в космос Гагарина. Американцы немного опережали СССР в подготовке запуска человека в космос, так СССР чтобы оказаться первой положила болт на безопасность, на все - только бы быть первой! Запустили Гагарина на баллистической ракете предназначенной для доставки ядерного оружия! Не нашлось бы подходящей ракеты, уверен что не побрезговали бы посадить его на бочку с порохом!!!
Американцы же, спешить, жертвуя жизнью пислотов не стали (это в отличии от совка поставило бы крест на космосе), зато задел который они сделали, позволил им быть первыми на Луне. Совковы же технологии гарантировали только гарантированную доставку трупа космонавта, что не вязалось с пропагандой
Уявляєте, яка ефективність???
Устрись, Гейропа и проклятая Пиндосия!
Жванецкий...
Брал 10 добровольцев женщин и скрещивал их с обезьянами типа создать универскального красноармеца который бы никогда не уставал от нагрузок и перегрузок и ничего не боялся...Благо обезьян в Сухумском питовнике было завались...,лишь бы бабы согласны были за бабло спать с обезьянами...
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?
https://twitter.com/SergejTalk Профессор Талк
Каждого, кто согласится уколоть российскую вакцину, Владимир Владимирович поцелует в животик.