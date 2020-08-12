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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет

Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет

Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины

Немецкие специалисты сомневаются, что Россия действительно смогла создать вакцину против COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Пресс-секретарь федерального министерства здравоохранения сообщила газетам редакционной сети Германии, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.

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"Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе. В ЕС безопасность пациентов является главным приоритетом", - отмечается в сообщении.

Пока немецкое министерство не ведет переговоров с российскими властями о вакцине.

Институт Пауля Эрлиха (PEI), который отвечает за одобрение вакцин в Германии, предостерег от необдуманных действий. "Даже в нынешней ситуации пандемии крайне важно, чтобы все тесты и оценки проводились с такой же осторожностью, как и с другими вакцинами", - сказал президент PEI Клаус Цихутек.

Президент немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение российской вакцины "экспериментом на людях с высоким риском".

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Он считает, что создается впечатление, что речь идет о "популистской мере авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности".

Автор: 

вакцина (3815) Германия (7099) карантин (16729) россия (96442) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
вспоминается сразу старый анекдот - немец,посетивший россию говорит, дети у вас красивые, но все, что вы делаете руками .............. ))))))))))))
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12.08.2020 08:44 Ответить
+5
Від коронавіруса помирає 5% хворих, а від російської вакцини лише кожен двадцятий!
Уявляєте, яка ефективність???
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12.08.2020 08:47 Ответить
+4
Розчин хлорки, чим не вакцина для кацапа?
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12.08.2020 08:47 Ответить
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Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 552РАбссиянцам верить можно как Адолфу Гитлеру ихннему братану сказал не нападу на ссср вонючий и не напал...
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12.08.2020 08:39 Ответить
Данних нема і ніколи не буде !!!! Як надати данні з того чого не існує !!)))
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12.08.2020 08:57 Ответить
Почему не будет?! Они тупо нарисуют/подделают протоколы испытаний (причем окажется что по протоколам испытания велись более 2 лет).
Когда дело касается вяличия, они ничем не брезгуют. Достаточно вспомнить мельдонивый скандал. А тут такое дело - "Расея типа первая создала вакцину" и это не олимпиада - следующих соревнований не будет, тут надо рвать жопу по черному но остаться первыми!!!
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12.08.2020 09:41 Ответить
путиноКЛОУНЫ .. . Вот обьясните мне . - Как это случилось , что МИРРОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ Японии США юКОРЕИ ГЕРМАНИИ ИЗраиля- - -Пока только ИСПЫТЫВАЮТ ВАКЦЫНУ от Короновируса , а ********** разворованой и корумпованой , ОТСТАЛОЙ рф- ОБЪЯАВИЛ ОБ УЖЭ СОЗДАНОЙ ( ? ) в рф вакцыне , а многие СМИ писали , что ВЕРХУШКА рф и ее окружэние ВАКЦЫНИРОВАЛОСЬ ЕЩЕ ОСЕНЬЮ 2019 г ????????????????? .. . Можэт вирус ( как и вакцына ) вышел из Новосибирсского Вирусного центра - после " хлопка " осенью 2019 г ..?? . ((( . СОВПАДЕНИЕ.? НЕ ДУМАЮ ... !! ))) . ...
. ... ПАЛЕВО КОНКРЕТНОЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2020 10:28 Ответить
Так уже официально создано более сотни вакцин, только они не могут перейти к выпуску пока не пройдут все стадии испытаний и сертификации....Большая часть вакцин только перешла в стадию испытаний на людях (добровольцах)
В Рашке на это дело плевать хотели! Как я уже говорил тут дело "вяличия" поэтому пойдут на все. Простой пример, который я привожу - это как в совке запускали в космос Гагарина. Американцы немного опережали СССР в подготовке запуска человека в космос, так СССР чтобы оказаться первой положила болт на безопасность, на все - только бы быть первой! Запустили Гагарина на баллистической ракете предназначенной для доставки ядерного оружия! Не нашлось бы подходящей ракеты, уверен что не побрезговали бы посадить его на бочку с порохом!!!
Американцы же, спешить, жертвуя жизнью пислотов не стали (это в отличии от совка поставило бы крест на космосе), зато задел который они сделали, позволил им быть первыми на Луне. Совковы же технологии гарантировали только гарантированную доставку трупа космонавта, что не вязалось с пропагандой
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12.08.2020 10:46 Ответить
То не істери, прийми пігулку і заспокойся.
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12.08.2020 08:46 Ответить
Яка вакціна,фізрозчин з вітаміном !!!))))
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12.08.2020 08:42 Ответить
ага,это хорошо, если с витамином, а то и не факт )))
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12.08.2020 08:45 Ответить
Розчин хлорки, чим не вакцина для кацапа?
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12.08.2020 08:47 Ответить
неприкрытая русофобия)) данных нет, потому-что качества, эффективности и безопасности нет.
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12.08.2020 08:43 Ответить
Антидот против Новичка и Полония крысы кремля тоже придумали... Испыьания проводили на ЗЭКах РАБссии в колониях для мертвецов пожизенно осужденных...это метод апробировал еще товарищ Сралин в ГУЛАГе
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12.08.2020 08:44 Ответить
вспоминается сразу старый анекдот - немец,посетивший россию говорит, дети у вас красивые, но все, что вы делаете руками .............. ))))))))))))
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12.08.2020 08:44 Ответить
"Зато ми делаем ракети!И покорили Енисей ! И даже ..в области фармокологии ми впереди планети всей !" !!))
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12.08.2020 08:45 Ответить
Та яка різниця, виздихають кацапи від КОВІДу чи від вакцини?
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12.08.2020 08:45 Ответить
Від коронавіруса помирає 5% хворих, а від російської вакцини лише кожен двадцятий!
Уявляєте, яка ефективність???
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12.08.2020 08:47 Ответить
Вакцинация руссо вакциной только для лишенцев с рус паспортами.... Очистим планету от мусора!
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12.08.2020 08:47 Ответить
Отдельная цивилизация, лишняя хромосома. Для нормальных людей не подойдет.
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12.08.2020 08:49 Ответить
Да оркам вна Россеи по барабану "качество вакцины" - им сам путен Рай пообещал, после того, как их поголовье выздыхает!

Устрись, Гейропа и проклятая Пиндосия!
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12.08.2020 08:50 Ответить
Як крисчанам,головне померти в Расєє!!))
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12.08.2020 08:52 Ответить
Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 6869
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12.08.2020 08:50 Ответить
Зря они так юродствуют. Ведущие российские вирусологи подробно рассказали о работах по созданию вакцины
Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 8918 Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 8918
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12.08.2020 08:52 Ответить
"Что смешно: те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики - как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару - не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару - не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые. Опять говорю - нам же самим это глотать!"
Жванецкий...
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12.08.2020 08:53 Ответить
Утечка информации от такой банды как Всемирна организация здравосбережения (ВОЗ) произошла неделю назад....умерших от коровиRUSa на планете всго 0,18 сотых процента...,представвили объем вранья и бабла скачанного во всем Мире типа из за и от Пандемии?Миллиарды долларов...если не триллионы
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12.08.2020 08:53 Ответить
Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет - Цензор.НЕТ 2914
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12.08.2020 08:53 Ответить
Любая информация это бизнес,в том числе и рекламный,а по КоронвиRUSу в том числе...
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12.08.2020 08:59 Ответить
В России человеческая жизнь - мусор! Поэтому там проводят любые эксперименты.
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12.08.2020 09:03 Ответить
Профессор Преображанский срисованный Михаил Афанасьевичем Булгаковым с реального профессора Иванова Ильи Ивановиича ,который проводил экскременты на людях и обезьянах еще в 20-е годы 20 столетия...
Брал 10 добровольцев женщин и скрещивал их с обезьянами типа создать универскального красноармеца который бы никогда не уставал от нагрузок и перегрузок и ничего не боялся...Благо обезьян в Сухумском питовнике было завались...,лишь бы бабы согласны были за бабло спать с обезьянами...
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12.08.2020 09:14 Ответить
т.е. вакцина-фуфломицина таки похожа на фуфло и пиар (как всегда, последние десятилетия)
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12.08.2020 09:15 Ответить
МОЗ Німеччини щодо російської вакцини від COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає - Цензор.НЕТ 4196Реальное фото профессора Иванова И.И.
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12.08.2020 09:18 Ответить
Особенно если учесть что многие специалисты, ученые и знающие люди из медицины и вирусологии РФ высказываются что категорически не собираются прививаться этой на скорую руку созданной " болтушкой". Утверждая что для того что бы быть уверенной в вакцине и ее возможных побочных действий, а также ее безопасности и эффективности нужно еще минимум года полтора. Но Пукин видимо решил заменить поставки газа и нефти на мировой рынок своей " вакциной".. Как они жульничали с подменой пробирок с мочой спортсменов.. такая у них и "вакцина". Вариантов три, либо "фальсификат", либо "пустышка", либо где то " стырили разработки".. ведь свое ( и то с натяжкой) у них только " ракеты с непредсказуемой траекторией на Воронеж"
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12.08.2020 09:19 Ответить
На РАБссии приддумали много чего для уничтожения человека.Секретных лабораторий ядов было три в советское время.Самую крутую из них возглавлял профессор Майрановский Григорий Моисеевич,этот негодяй придумывал такие яды,что их невозможно было обнаружить....от слова совсем...
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12.08.2020 09:26 Ответить
МОЗ Німеччини щодо російської вакцини проти COVID-19: Даних про її якість, ефективність та безпечність немає - Цензор.НЕТ 4409Реальное фото этого НЕГОДЯЯ
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12.08.2020 09:28 Ответить
"Расейскіє учониє" - звучить, як "монгольські хакери". Кацапи мобільний телефон нездатні зробити, а тут цілу вакцину від КОВІД зварганили.
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12.08.2020 09:31 Ответить
Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи!
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?
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12.08.2020 09:35 Ответить
я теж так вважаю, але для внутрішнього споживання в рф годиться, та і повне випробовування пройде, але це і справді може бути добра вакцина ,вироблена в такій стислий термін, тоді питання про країну походження цього вірусу автоматично відпадає
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12.08.2020 09:41 Ответить
Мазь Вишневского с пеницелином , вот и веь состав...
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12.08.2020 09:49 Ответить
И боярышник три раза в день после молитвы во славу нулевого сцаря.
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12.08.2020 09:55 Ответить
Да какая безопасность?Главное что жопорукие кацапы сделали ее первыми и есть повод для гордости и величия!
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12.08.2020 09:54 Ответить
После "новичка" покупать у россии вакцину - дураков нет!
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12.08.2020 10:04 Ответить
Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет ---- так и самой вакцины ещё нет.
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12.08.2020 10:47 Ответить
путинская ложь!!
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12.08.2020 11:36 Ответить
как это нет данных? а скрипаль?
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12.08.2020 11:51 Ответить
https://twitter.com/SergejTalk

https://twitter.com/SergejTalk Профессор Талк



Каждого, кто согласится уколоть российскую вакцину, Владимир Владимирович поцелует в животик.
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12.08.2020 11:58 Ответить
Российский президент сделал вакцине рекламу, публично заявив, что его дочь успешно вакцинировали.
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12.08.2020 13:45 Ответить
 
 