Минздрав Германии о российской вакцине от COVID-19: Данных о ее качестве, эффективности и безопасности нет

Немецкие специалисты говорят, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины

Немецкие специалисты сомневаются, что Россия действительно смогла создать вакцину против COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Пресс-секретарь федерального министерства здравоохранения сообщила газетам редакционной сети Германии, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины.

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"Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе. В ЕС безопасность пациентов является главным приоритетом", - отмечается в сообщении.

Пока немецкое министерство не ведет переговоров с российскими властями о вакцине.

Институт Пауля Эрлиха (PEI), который отвечает за одобрение вакцин в Германии, предостерег от необдуманных действий. "Даже в нынешней ситуации пандемии крайне важно, чтобы все тесты и оценки проводились с такой же осторожностью, как и с другими вакцинами", - сказал президент PEI Клаус Цихутек.

Президент немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение российской вакцины "экспериментом на людях с высоким риском".

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Он считает, что создается впечатление, что речь идет о "популистской мере авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности".