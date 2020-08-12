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Новости Коронавирус и карантин
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Данные относительно безопасности и действенности российской вакцины от COVID-19 должны быть тщательно проверены, - ВОЗ

Данные относительно безопасности и действенности российской вакцины от COVID-19 должны быть тщательно проверены, - ВОЗ

Сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Как заявил в среду, 12 августа, ее представитель Тарик Язаревич, ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

По словам Язаревича, "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться "неукоснительно точно". Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19 - прошла слишком мало клинических испытаний

Накануне, 11 августа, сообщалось, что в ФРГ назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей, фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях. Согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанных ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.

О регистрации вакцины, получившей в итоге название "Спутник V", объявил 11 августа президент РФ Владимир Путин. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет", она "прошла все необходимые проверки", утверждал он. Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Предполагается, что массовое производства новой вакцины от коронавируса в России может начаться уже в январе 2021 года.

В настоящее время третью фазу испытаний проходит шесть вакцин, разработанных западными и китайскими фирмами, напоминает агентство AFP.

вакцина (3815) ВОЗ (780) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ну і на зєбілах теж можна спробувати, гірше не буде.
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12.08.2020 09:02 Ответить
+3
"Данные относительно безопасности и действенности российской вакцины от COVID-19 должны быть тщательно проверены," - на кацапах...
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12.08.2020 09:01 Ответить
+2
"Русская"... Ой, та не смешите мои тапочки!
Стоит одному образцу этой "рюськой вакцины" попасть в нормальную лабораторию, так тут же выяснится, что это какой-то тестовый вариант, украденный кацапами где-то в Индии.
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12.08.2020 09:10 Ответить
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"Данные относительно безопасности и действенности российской вакцины от COVID-19 должны быть тщательно проверены," - на кацапах...
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12.08.2020 09:01 Ответить
Ну і на зєбілах теж можна спробувати, гірше не буде.
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12.08.2020 09:02 Ответить
А ты себя к каким относишь ? Или поднять доллар с 8 до 27 это ума много надо ?
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12.08.2020 13:04 Ответить
Цьому вакцину не давать! Мізки вже витекли зеленими шмарклями, в морг!
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12.08.2020 13:09 Ответить
Поручите проверку Григорию Михайловичу Родченкову, он осилит это дело.
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12.08.2020 09:02 Ответить
Когда на самом ***** испытают...тогда можно будет говорить что прошла проверку...
А дочь то так...сралин на сына болт забил...
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12.08.2020 09:03 Ответить
На котрому з них? Там їх 140 мільйонів...
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12.08.2020 09:08 Ответить
скільки на кацапії населення ?
вистачить для дослідів ?
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12.08.2020 09:05 Ответить
у мацкалей одна вакцина - это боярышник
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12.08.2020 09:08 Ответить
Мы уж как-нибудь обойдёмся без российской вакцины. Зеленский ,не вздумай !
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12.08.2020 09:09 Ответить
На липецкой фабрике будут делать.
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12.08.2020 09:09 Ответить
Звичайно, від її продукції в кацапів і зебілів гнійний геморой, але вони продовжують жерти її цукерки, наркомани...
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12.08.2020 09:21 Ответить
аха-ха, вот они и проверят, когда начнут массово вакцинировать своих пенсионеров с сопутствующими заболеваниями... и врачей, но зато ведь первые, когда остальные что-там копошаться, чего-то доказывают, чего-то проверяют, а тут раз - и вперде планеты всей...
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12.08.2020 09:09 Ответить
и название какое-то тривиальное... нет шобы Yuhry Gagaryn, шобы международнее и узнаваемее... шоб звучало... шоб боялись...
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12.08.2020 09:31 Ответить
"Русская"... Ой, та не смешите мои тапочки!
Стоит одному образцу этой "рюськой вакцины" попасть в нормальную лабораторию, так тут же выяснится, что это какой-то тестовый вариант, украденный кацапами где-то в Индии.
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12.08.2020 09:10 Ответить
Очень и очень тщательно...тщательнейше...
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12.08.2020 09:12 Ответить
Как можно говорить о действенности вакцины например в течение года, если её разрабатывать начали 5 месяцев назад. Я допускаю что вакцина дает иммунитет, но на какой срок, может он пропадет через 4 месяца, нах такое нужно. Это относится к любой вакцине не только российской.
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12.08.2020 09:12 Ответить
Згідно регламенту по цій вакцині потрібно кожні 3 місяці вакцинуватись, для нас це добре наших північних х... стане менше за декілька років
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12.08.2020 09:13 Ответить
то что рф утверждают об эффективности вакцины в течении 2 лет доказывает что это фуфло так ее начали только разрабатывать 5 месяцев назад
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12.08.2020 09:26 Ответить
Сдается мне, эта вакцина из той же серии, что гиперсуперзвуковые ракеты и прочая расейская вундервафля. Автор Дима Рогозин, производство Союзмультфильм, успешно испытано на Пятачке и Винни-Пухе.
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12.08.2020 09:30 Ответить
Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи!
ПС: из общих соображений первым вакцину должен разработать тот, кто первый с ней столкнулся. И это была не Расия... Или нет?
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12.08.2020 09:43 Ответить
россия - нелигитимное террористическое образование, терроризирующее своих соседей и держащее в заложниках атомной бомбой весь мир, а теперь и выпустившее вирус ради собственного имиджа....
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12.08.2020 13:14 Ответить
 
 