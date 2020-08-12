За сутки в Украине COVID-19 выявили у 116 детей и 65 медработников, - Степанов
За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 288 человек.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 433 человека, из них 116 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 288 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. Выздоровели 752 пациента. Всего за все время пандемии заболели 84 548 человек, из них 5 895 детей и 9 400 медработников. За минувшие сутки всего были сделаны 38 487 тестов, из них 19 380 методом ПЦР и 18 107 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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Не буду давати посилання, бо тема "захворювання дітей" піднімалась не раз в спеціалізованих засобах інформаціїї в США, Британії, Австраліїї. Суть в тому, що діти до 12 років можуть бути лише переносчиками, а самі не хворіють (слід розрізняти "хвороба", "носій вірусу", це різні речі). Це пов'зано, як не парадоксально, що у цій віковій групі не сформована повністю імунна система і відсутні речовини необхідні для розвитку вірусу COVID 19.
До цього ж треба зауважити що маніпулціїї дітьми заборонені у багатьох країнах, навіть використання дитячої тематики рекламі лікарських та інших засобів для дорослих,а також продуктів харчування що не мають прямого відношення до дітей.
Джерело: https://censor.net/ua/n3213213