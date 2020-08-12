За сутки в Украине COVID-19 выявили у 116 детей и 65 медработников, - Степанов

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 288 человек.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 433 человека, из них 116 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 288 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. Выздоровели 752 пациента. Всего за все время пандемии заболели 84 548 человек, из них 5 895 детей и 9 400 медработников. За минувшие сутки всего были сделаны 38 487 тестов, из них 19 380 методом ПЦР и 18 107 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки