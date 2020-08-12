РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
871 5

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 116 детей и 65 медработников, - Степанов

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 116 детей и 65 медработников, - Степанов

За минувшие сутки с COVID-19 были госпитализированы 288 человек.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 433 человека, из них 116 детей и 65 медработников. Были госпитализированы 288 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. Выздоровели 752 пациента. Всего за все время пандемии заболели 84 548 человек, из них 5 895 детей и 9 400 медработников. За минувшие сутки всего были сделаны 38 487 тестов, из них 19 380 методом ПЦР и 18 107 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 433 новых случая коронавируса за сутки

Автор: 

дети (6608) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А медпрацівники все не закінчуються...
показать весь комментарий
12.08.2020 09:24 Ответить
Це вже такі медики як Степашка.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:26 Ответить
В лікарнях медики ходять без масок, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
12.08.2020 09:25 Ответить
"За минулу добу захворіли 1433 особи, з них 116 дітей"
Не буду давати посилання, бо тема "захворювання дітей" піднімалась не раз в спеціалізованих засобах інформаціїї в США, Британії, Австраліїї. Суть в тому, що діти до 12 років можуть бути лише переносчиками, а самі не хворіють (слід розрізняти "хвороба", "носій вірусу", це різні речі). Це пов'зано, як не парадоксально, що у цій віковій групі не сформована повністю імунна система і відсутні речовини необхідні для розвитку вірусу COVID 19.
До цього ж треба зауважити що маніпулціїї дітьми заборонені у багатьох країнах, навіть використання дитячої тематики рекламі лікарських та інших засобів для дорослих,а також продуктів харчування що не мають прямого відношення до дітей.

Джерело: https://censor.net/ua/n3213213
показать весь комментарий
12.08.2020 09:54 Ответить
Почему не сказал сколько людей были затянуты в больницы силой.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:25 Ответить
 
 