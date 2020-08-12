Глава ОАСК Вовк: Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил о готовности прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро после того, как его объявили в розыск.

Об этом он написал в фейсбуке утром у среду, передает Цензор.НЕТ.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - написал Вовк.

Он снова заявил, что действия НАБУ расценивает как вмешательство в деятельность судей и сообщил, что "соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы".

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.



