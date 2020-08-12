Глава ОАСК Вовк: Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос
Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил о готовности прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро после того, как его объявили в розыск.
Об этом он написал в фейсбуке утром у среду, передает Цензор.НЕТ.
"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - написал Вовк.
Он снова заявил, что действия НАБУ расценивает как вмешательство в деятельность судей и сообщил, что "соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы".
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
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а шо таке НАБУ вже знає вся країна - беззуба, непрофесійна кантора, що є залежною як з боку президента(започаткував парашенка а шмаркля зелена продовжує) так і олігархів, тому очікувати реальної боротьби з корупцією не приходиться окрім традиційно дешевої імітації і то, направленої виключно на завоювання домінуючих позицій по впливу на цю канторку.
Имя у тебя интересное... друзья называют тебя "Ь"?
Портнов своїх не посадить.
А ви зелені бовдуряки - милуйтесь зухвалістю банди, яку привели до влади.
Судя по всему этому вовку поролоновому Порох тоже в штаны успел насрать.
Ты на рабочем месте, выполняешь свои обязанности, как пишут на сайте, и прекрасно знаешь, что тебя вызывают на допрос, что тебе вручают пидозру. Так будь мужчиной, а не портновым, приди и сотрудничай с правосудьем. А так получается хуже базарной бабы. Они что, должны эту пидозру тебе засунуть, чтобы ты не смог отхаркаться?
Ужас, это уже не "какая разница". Или пусть правят волки?