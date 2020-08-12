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Глава ОАСК Вовк: Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос

Глава ОАСК Вовк: Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил о готовности прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро после того, как его объявили в розыск.

Об этом он написал в фейсбуке утром у среду, передает Цензор.НЕТ.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - написал Вовк.

Он снова заявил, что действия НАБУ расценивает как вмешательство в деятельность судей и сообщил, что "соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы".

Читайте также: НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. ФОТО

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Глава ОАСК Вовк: Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос 01
Глава ОАСК Вовк: Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос 02

НАБУ (4241) допрос (1373) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+17
наглый 3.14дорок. чувствуется школа портнова.
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12.08.2020 09:32 Ответить
+13
Только не могу определить в каком я городе, и почему то все говорят на итальянском.
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12.08.2020 09:28 Ответить
+10
это не волк это шакал
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12.08.2020 09:29 Ответить
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Только не могу определить в каком я городе, и почему то все говорят на итальянском.
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12.08.2020 09:28 Ответить
та і сам ций держчиновник якоюсь незрозумілою пише... мабуть, пілігліт???
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12.08.2020 09:37 Ответить
Какою-какою? Как і всякій нармальний чєловєк - вялікарассєйскаю. Нє бандеровскою же хахлятіною єму абщяться-то?! Он же ведь нє хунтовєц, а адекватний малорос!
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12.08.2020 11:17 Ответить
это не волк это шакал
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12.08.2020 09:29 Ответить
Барыгу на нары!
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12.08.2020 09:29 Ответить
а вы заметили что если раньше что то скажешь не хорошее про Зеленского, на тебя накидывалось тысячи зелибобиков... а сейчас все куда то пропали
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12.08.2020 09:30 Ответить
не пропали... сидят в засаде... этих чмошников 73 пер сента, куда они пропадут...
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12.08.2020 09:38 Ответить
я думаю просто часть их них уже поумнели наконец то, а второй части перестали платить
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12.08.2020 09:39 Ответить
Заметили. Что еще полтора года назад тут были люди для которых любой чиновник - это всего лишь чиновник. А после налетело сюда ваше поголовье из церкви свидетелей святого свыночолого гэтьмана и уже полтора года обзывает всех граждан Украины за то, что жители Украины не оценили вашу святую свыню.
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12.08.2020 09:38 Ответить
о нашолся один, срочно его в музей пока ещё есть
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12.08.2020 09:40 Ответить
его в больничку надо. пять лет орало, шо уйдёт порох и все порохоботы исчезнут, а тут вдруг амнезия приключилась, и вон шо пишет.
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12.08.2020 09:52 Ответить
тебе беня платит от строчки или от знака, убогий??? на хлеб хватает?? эпоха бедности кончилась???
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12.08.2020 10:37 Ответить
А скажи чего хорошего про Пороха - сразу толпой набегут. Правда будут утверждать что типа не зебилы и их насильно заставляли
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12.08.2020 10:09 Ответить
Ой какой грозный страшный Вовк зубами клацает... а с ними с него специальный иммунитет да к стенке поставь о сразу обделается по самую шею все они храбрые когда сами себе прописывают неприкосновенности крышу абсурдность вот не пойму ну судья и что что такого особенного у него есть да ничего такой же дохлик как и все остальные помрет как и все остальные..... пришел в мир голым и уйдет голым.... в почках моча -а не вино.... а кровь красная- а не голубая... не слишком ли увлеклись статусом особенности надуманными притянутым за уши НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ У НЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО В ЗАЛЕ СУДА В МОМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ КАК СУДЬЕ ПРАВОСУДИЯ а если он свою должность мантию посаду превращает в ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ то какие с ними могут быть утю-тю...
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12.08.2020 09:32 Ответить
так то воно так, проте боротися з цією мерзотою не просто, адже "реффформована судова система" створювалася цим гівном і йому подібними виключно під себе. це їх царина, десятки раз перестрахована на всіх рівнях і на кривозаконодавчому в тому числі, укомплектована профффесійними виродками, цементована превіреною часом круговою порукою, захищена кримінальним олігархічним шоблом яке вони обслуговують у першу чергу.
а шо таке НАБУ вже знає вся країна - беззуба, непрофесійна кантора, що є залежною як з боку президента(започаткував парашенка а шмаркля зелена продовжує) так і олігархів, тому очікувати реальної боротьби з корупцією не приходиться окрім традиційно дешевої імітації і то, направленої виключно на завоювання домінуючих позицій по впливу на цю канторку.
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12.08.2020 11:54 Ответить
наглый 3.14дорок. чувствуется школа портнова.
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12.08.2020 09:32 Ответить
На о и расчет... ибудет это "дело" годами тянутся. А там, глядишь, мертвеччук придет, порядок наведет. И будет эта судебно-прокурорская срань благоденствовать...
Имя у тебя интересное... друзья называют тебя "Ь"?
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12.08.2020 09:41 Ответить
я не прячусь просто шел, поскользнулся, упал, гипс - очнулся - Турция.
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12.08.2020 09:33 Ответить
Да падарите ему наконец этот жилет
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12.08.2020 09:53 Ответить
Вже домовився ?
Портнов своїх не посадить.
А ви зелені бовдуряки - милуйтесь зухвалістю банди, яку привели до влади.
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12.08.2020 09:33 Ответить
100%
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12.08.2020 09:48 Ответить
Так власти и так знают , что ты дома . То что ты прячешься . то для народа инфа .
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12.08.2020 09:36 Ответить
я нє прячусь, я просто йух на вас ложу і всьо
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12.08.2020 09:37 Ответить
Значит, имеет что сказать о делишках нынешней "народной власти" и поэтому не боится...пока...
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12.08.2020 09:37 Ответить
На нём клейма негде ставить Украина сама создала касту неприкасаемых с пожизненным судейством Из за этого реформы до жопы Суды всё равно принимают выгодные определённым группам решения Просто интересно наш зеперезе утрётся или cглотнёт ????
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12.08.2020 09:38 Ответить
пля, и этому дебилу Порох в штаны насрал, и всем до сих пор руководит.
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12.08.2020 09:40 Ответить
Вовк это НАБУ продаст,купит и еще раз продаст,но уже дороже.(с)
Судя по всему этому вовку поролоновому Порох тоже в штаны успел насрать.
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12.08.2020 09:40 Ответить
крысиная возня...
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12.08.2020 09:41 Ответить
Ну раз готов то и иди на допрос - зачем цирк устраивать ?
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12.08.2020 09:43 Ответить
Это не вовк, а колобок, который от всех ушел. Ни уволить, ни сократить, ни посадить его не могут.
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12.08.2020 09:43 Ответить
Вопрос к Главе ОАСК Вовку : "Голос на пленках Ваш есть или нету?"
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12.08.2020 09:46 Ответить
так вже є https://censor.net/ua/news/3211628/ekspertyza_pidtverdyla_scho_na_plivkah_nabu_govoryt_glava_oask_vovk_maselko - голос вовка.
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12.08.2020 10:04 Ответить
Экспертиза одно, а собственное признание - другое
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12.08.2020 11:41 Ответить
Нова серія." Гра в павосуддя." В фіналі НАБУ визнає вовка невинним і вимагатеме визнати його " найчеснішим" суддею . Ну і держкомпенсацію, в пару десяткив мільйонів, за страждання.
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12.08.2020 09:53 Ответить
Голова ОАСК Вовк: Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит - Цензор.НЕТ 9383
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12.08.2020 10:01 Ответить
Желательно таки отыскать этого ухаря и привести за уши ...
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12.08.2020 10:15 Ответить
А как же его будут искать,ведь он же дал "добро" зешкварку на роспуск парламента. Получается,что бандит с большой дороги дал слу.гам у.рода дорогу во власть?
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12.08.2020 10:17 Ответить
Вовк тянет резину, рассчитывая на совка венедикту, а возможно на блазня.
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12.08.2020 10:22 Ответить
а клетчатое одеяло не забыл?
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12.08.2020 11:37 Ответить
так приходи, вовчик
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12.08.2020 11:49 Ответить
Так прибывай.Что ты ваньку валяешь. Понапринимали законы для себя и теперь корчат праведников. То пидозры оставили в коридоре суда на стульях, то я готов прийти. Это разве "ваша честь и именем Украины"? Это даже не правонарушитель, а хуже преступника. Нашкодил - будь добр ответь. Или мы государство дадим развалить таким волкам?
Ты на рабочем месте, выполняешь свои обязанности, как пишут на сайте, и прекрасно знаешь, что тебя вызывают на допрос, что тебе вручают пидозру. Так будь мужчиной, а не портновым, приди и сотрудничай с правосудьем. А так получается хуже базарной бабы. Они что, должны эту пидозру тебе засунуть, чтобы ты не смог отхаркаться?
Ужас, это уже не "какая разница". Или пусть правят волки?
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12.08.2020 11:53 Ответить
Волчара позорный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2020 12:30 Ответить
Когда уже начнутся реальные посадки продажных судей?
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12.08.2020 12:32 Ответить
У нас Вяликий порох провел судебную реформу,она в действии.
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12.08.2020 14:13 Ответить
 
 