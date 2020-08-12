Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: "Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора"

Сразу двое белорусских телеведущих заявили об увольнении на фоне масштабных протестов в стране.

В частности, телеведущая СТВ Татьяна Бородкина написала в Facebook, что увольнение связано с ситуацией в стране, передает Цензор.НЕТ.

"Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда Вы прочитаете мой пост, т.к. глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда "выбор" уже сделан - я не боюсь! Друзья! Люди! И вы не бойтесь! Не лишайте будущего наших детей!", - отметила она.

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Другой телеведущий - Сергей Козлович, работавший на госканале, также сообщил о своем увольнении спустя 10 лет работы.

"Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", - написал он в Instagram.





Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.