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Новости Революция в Беларуси
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Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: "Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора"

Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране:

Сразу двое белорусских телеведущих заявили об увольнении на фоне масштабных протестов в стране.

 В частности, телеведущая СТВ Татьяна Бородкина написала в Facebook, что увольнение связано с ситуацией в стране, передает Цензор.НЕТ.

"Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда Вы прочитаете мой пост, т.к. глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда "выбор" уже сделан - я не боюсь! Друзья! Люди! И вы не бойтесь! Не лишайте будущего наших детей!", - отметила она.

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Другой телеведущий - Сергей Козлович, работавший на госканале, также сообщил о своем увольнении спустя 10 лет работы.

"Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы", - написал он в Instagram.

Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора 01
Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора 02

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) ТВ (1858) увольнение (2689) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+12
Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: "Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора" - Цензор.НЕТ 8817
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12.08.2020 09:41 Ответить
+9
А Ослик Я не Лох Оманский признал выборы или нет?!
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12.08.2020 10:00 Ответить
+8
не то что наши продажные как на 1+1 типа Мосейчук
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12.08.2020 09:38 Ответить
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А Порох вже винний у протестах в Білорусі ? Нє, ну мало лі
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12.08.2020 09:37 Ответить
Він керує протестами з Ростову.
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12.08.2020 09:41 Ответить
Да нет они по-европейски наблюдают и обеспокоены.

"Европейская Солидарность" внимательно наблюдает за событиями вокруг президентских выборов в Беларуси и глубоко обеспокоена тем, что происходит. Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав.
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12.08.2020 09:42 Ответить
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Telegram 11 августа, что зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о заявлении Верховной Рады о непризнании президентских выборов в Беларуси.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!" - написал политик.

Он опубликовал фото карточки проекта постановления.
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12.08.2020 09:44 Ответить
Этот полудурок, который обрисовывал кусок берлинской стены перед посольством Германии? Ему простительно, что можно взять с убогого! Тем более "кандидат в меры Киева" решил лишний раз хайпонуть на этой теме, а то люди в бюлетене даже фамилию его не узнают.
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12.08.2020 09:51 Ответить
А Ослик Я не Лох Оманский признал выборы или нет?!
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12.08.2020 10:00 Ответить
Сходи в зоопарк, там узнаешь.
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12.08.2020 10:02 Ответить
Это и все желчь, которую смогло изрыгнуть? Негусто, вернее жиденько. Мельчаешь уже совсем тело.
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12.08.2020 11:46 Ответить
Касьянов с Шабуниным и Лещенком чуть позже растолкуют. Порох уже "всемогущ" почти как Сорос.
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12.08.2020 09:42 Ответить
Не Пєця-мародер всемогутній, а його накрадені десятки мільярдів доларів плюс продажність частини українців.
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12.08.2020 09:46 Ответить
Вань, а де реакція ЮВТ на події в Біларусі, чи їй писок зашили?
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12.08.2020 10:15 Ответить
Ждёт, куда ветер подует. Да и ее московские кураторы ещё не определились.
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12.08.2020 11:21 Ответить
Она в последнее время молчит, как язык в заднице, только Владимир Александровичу Разведуну поддержку выражает. А денег все-равно не дают.
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12.08.2020 11:25 Ответить
Уже нашел мифические украденные "десятки мільярдів доларів"? А трепло пустопорожнее? Ну хоть один? А то бегом к Портновской шрбле на помощь, а то они никак найти не могут. Хоть больше года носом землю роют.
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12.08.2020 11:28 Ответить
Не винен, але те, що порохоботи переважно виступають за Лукашенка - досить симптоматично.
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12.08.2020 11:41 Ответить
не то что наши продажные как на 1+1 типа Мосейчук
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12.08.2020 09:38 Ответить
ти ба, Мосейчук? а скільки дешевого і продажного лайна на всіх каналах мертвечука гидують нарід своєю присутністю, чому про них не згадав?
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12.08.2020 13:02 Ответить
Двое белорусских телеведущих решили уволиться на фоне протестов в стране: "Больше не сможем улыбаться с экрана телевизора" - Цензор.НЕТ 8817
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12.08.2020 09:41 Ответить
Це вчинок. Повага.
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12.08.2020 09:42 Ответить
Таки калгасник допік більшості людей!
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12.08.2020 09:43 Ответить
с чего ты взял что "більшості"?
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12.08.2020 10:04 Ответить
Яка більшість, є ж кадри міліоних демонстрацій на підтримку Лукашенко.
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12.08.2020 10:12 Ответить
А два это сколько в процентах от телеведущих?
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12.08.2020 09:46 Ответить
Ну вот а говорят нет демократии, люди захотели и уволились, хотя по-идее их должны были бы посадить.
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12.08.2020 09:54 Ответить
Два это не сколько...
Это состояние души человека!
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12.08.2020 10:02 Ответить
И дело совести каждого...
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12.08.2020 10:05 Ответить
А наши видатні патріоти, борцуни із торгівлею на крові Мосейчук, Падалка-Соболєва і далі працюють на беніно-медведчуківському "1+1" и ніде в них не свербить від фейків їхніх сутенерів на цьому каналі.
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12.08.2020 10:00 Ответить
Люди з гідністю!
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12.08.2020 10:18 Ответить
******* медведчуковским Порх продолжает мешать сливать Украину *****, вот они и беснуются от своей желчи от которой сами скоро удавятся.
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12.08.2020 10:31 Ответить
чистая совесть дороже сребренников
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12.08.2020 11:47 Ответить
 
 