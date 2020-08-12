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НАБУ вручило 5 подозрений в деле о миллионных махинациях с газом на ТЭЦ Дубневичей

НАБУ вручило 5 подозрений в деле о миллионных махинациях с газом на ТЭЦ Дубневичей

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ в среду, это второй эпизод совершения указанными лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года, таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Отмечается, что среди подозреваемых:

- двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

- бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

- бывший финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия – Новояворовск" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

- физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

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Так, по данным следствия, директоры предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в 2016-2017 гг. заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению.

"Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно ниже от рыночных ценам. В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% … Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, нанесенных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа, в результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Как сообщалось, в декабре 2019 года САП направила в суд дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины". В рамках расследования на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" наложен арест.

Собственниками Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ являлись экс-нардепы БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи. В конце января прошлого года они переписали ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске на своих сыновей.

НАБУ (4241) Газ (10238) Нафтогаз (3115) Дубневич Ярослав (88) САП (2082)


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Что характерно - вокруг крутятся огромные деньги, которые тырятся, идут в оффшоры, на взятки и т. д. Богатое государство, несмотря на кретинов у руля. Но обычным людям перепадают только крохи, со стола пирующих олигархов и их прихлебателей.
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12.08.2020 10:10 Ответить
НАБУ думаю это инструмент для выбивания денег из непослушных политиков и бизнесменов
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12.08.2020 10:15 Ответить
Таких "красавців" по чуть-чуть роз-ст-рі-лю-ва-ти ТРЕБА. А майно їх і родини забирати бо нажито апріорі грабежом народу.
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12.08.2020 10:20 Ответить
 
 