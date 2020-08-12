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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в Украине на уровне 24%: больше всего во Львовской области и Киеве, - Степанов

Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в Украине на уровне 24%: больше всего во Львовской области и Киеве, - Степанов

Уровень загруженности коек, выделенных для пациентов с коронавирусной болезнью, составляет 24%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Загруженность коек в Украине - на уровне 24%. В то же время эта ситуация неравномерная по регионам. Наибольшая загруженность - во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской областях (на уровне 46%). Эти регионы составляют 50% всех больных", - сказал он.

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больница (1444) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Но Киев всё равно в очень зелёной зоне.
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12.08.2020 10:36 Ответить
+1
Обосрался по полной программе этот недо -министр МОЗ Степанов!! За пять месяцев его работы министром МОЗ в стране нет никакого позитива в борьбе с Короновирусом!! И во всём обвиняют предыдущую власть и Супрун......! Хватит врать Степанов и поменьше надо воровать! Зеленский у власти уже полтора года, а результаты его деятельности и его команды ниже нуля, во всех аспектах деятельности государства!! Бездари и брехуны!!! Вам обоим до Супрун как до Киева рачки!!
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12.08.2020 11:32 Ответить
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Эти врачи-паразиты затягивают людей силой в больницы, а потом твердят что коек не хватает, дайте больше денег.
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12.08.2020 10:34 Ответить
Это не ваша бабушка раскрыла "заговор врачей" в СССР?
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12.08.2020 10:43 Ответить
По сути написать нечего? Зачем эта врачебная нечисть тянет людей в больницу? Я им ни копейки теперь не дам.
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12.08.2020 11:13 Ответить
Если человека противозаконно затащили в больницу, то он имеет право обратиться в полицию, подать судебный иск, обратиться к родственникам. Почему они этого не делают?
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12.08.2020 11:17 Ответить
Они это делают. Людей противозаконно затягивают в больницу на основании Постановления правительства. Затягивают врачи и полиция. Люди подали судебный иски в Конституционный Суд. Там эти дела рассматривают. Тем временем люди, которых затянули в больницы, умирают. Неизвестно от чего. Независимой экспертизы нет, тела не отдают родственникам, а хоронят в мешках и закрытом гробу. Возможно у этих людей забрали органы для трансплантации. Родственники ничего проверить не могут.
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12.08.2020 11:23 Ответить
Около 80% ковидпозитивных не госпитализируют. Они спокойно сидят по домам на самоизоляции. Госпитализируют только с серьезными симптомами. Если есть серьезные сомнения - подавайте в суд. Требуйте ИФА анализа и протоколы вскрытия тел умерших. "Возможно" к делу не пришьешь. Нужны факты.
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12.08.2020 11:36 Ответить
Какая разница сколько госпитализируют? Разве можно хотя бы одного человека насильно госпитализировать?
В суд подают. Суды рассматривают эти дела.
Протоколы вскрытия составляют в тех же больницах где умерли пациенты. Они не являются независимыми. Родственникам не дают возможности выбирать в какой больнице делать вскрытие. Откуда возьмутся факты если нет независимой экспертизы?
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12.08.2020 11:43 Ответить
Про психические заболевания не будем писать, там понятно.
Возьмем инфекционные
Ну, представьте себе, что некий человек подцепил триппер или имеет открытую форму туберкулеза, не соблюдает санитарию и ограничения и вовсю заражает других, а лечиться отказывается. Надо ли его принудительно госпитализировать?
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12.08.2020 12:09 Ответить
Почему только его? Или всех или никого. Почему одним можно быть дома, а других насильно забирают в больницу?
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12.08.2020 12:13 Ответить
Если человек с открытой формой тубика или с триппером соблюдает правила, то вполне может лечиться амбулаторно. Почему обязательно должны госпитализировать ковидоположительных без симптомов или с легким недомоганием, если они могут быть на самоизоляции дома?
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12.08.2020 12:19 Ответить
А те кто с тяжёлым недомоганием разве более опасны? Почему они не могут быть на самоизоляции дома?
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12.08.2020 12:23 Ответить
Потому что болезнь может усугубиться и без срочного реагирования медиков они умрут.
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12.08.2020 12:25 Ответить
Разве это не их право самим решать рисковать или нет?
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12.08.2020 12:26 Ответить
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [статті 284 (ч. 3, 4, 5), 286 (ч. 4), 289].
«Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитись від лікування. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника» (ч. 3, 4, 5 ст. 284)
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12.08.2020 12:52 Ответить
Це не є невідкладний випадок. Людина перебуває вдома. Людина усвідомлює свої дії.
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12.08.2020 13:21 Ответить
Якщо хтось вважає, що його права порушені, нехай подає позов. Я просто відповів на Ваше питання. Наскільки невідкладним є кожен випадок, вирішує лікар. Його дії можна оскаржити в суді.
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12.08.2020 13:41 Ответить
Я написав що дії лікарів вже оскаржуються в Конституційному Суді. Лікарі не вважають що ці випадки є невідкладними.
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12.08.2020 13:49 Ответить
То в чому проблема? Чекаємо на рішення суду.
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12.08.2020 13:56 Ответить
Невеличкий приклад. Після отруєння фосгеном людина кілька годин почувається добре, або має незначний кашель. Але врятувати її вже неможливо - протиотрути не існує.
Так що знаходження вдома та усвідомлення своїх дій це не критерій невідкладності або тяжкості стану.
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12.08.2020 13:55 Ответить
"Откуда возьмутся факты если нет независимой экспертизы". Пускай ищут и заказывают в других местах - у частных компаний, через полицию - в конце концов, это их проблемы подтверждать свои подозрения или мои?
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12.08.2020 12:16 Ответить
Родственникам не выдают тела умерших. Как можно заказать вскрытие в другой больнице если нет тела умершего.
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12.08.2020 12:18 Ответить
Я Вам что, справочное бюро? Например, найти организацию, которая этим занимается, заказать спецтранспорт, оплатить услуги.
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12.08.2020 12:23 Ответить
Никакая организация этим не занимается. Потому что тело в мешке и закрытом гробу отвозят на кладбище и хоронят. У родственников нет выбора.
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12.08.2020 12:25 Ответить
А откуда тогда информация о пропавших органах?
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12.08.2020 12:55 Ответить
У меня нет информации о пропавших органах. У меня есть подозрение в том что органы могут забирать, потому что тело родственникам не отдают.
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12.08.2020 13:23 Ответить
Смертность от ковида в основном среди пожилых с сопутствующими заболеваниями. Кому могут понадобиться их органы? Да и извлекать их надо очень быстро после смерти и быстро транспортировать - нужна неплохая операционная, криогенные контейнеры, вертолетные полщадки и тп. Кто-то видел в тех больницах что-то похожее?
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12.08.2020 13:38 Ответить
В Черновицкой области от ковида умерли два брата 25 и 19 лет. У обоих оказалась почечная недостаточность, хотя раньше никаких проблем с почками не было. Вертолётные площадки не нужны, а операционные и криогенные контейнеры в этих больницах есть.
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12.08.2020 13:52 Ответить
Сомнительно, конечно, что кому-то понадобилось сразу 4 почки.

Ну, если у родни есть такие подозрения, пускай добиваются эксгумации и повторного вскрытия.
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12.08.2020 14:00 Ответить
Где тут почечная недостаточность?
"Хлопець 24.07.2000 р.н. 19 років. Був госпіталізований вранці 17 квітня за скеруванням сімейного лікаря з діагнозом негоспітальна правобічна пневмонія. Лікарі доклали максимум зусиль, щоби врятувати хлопцю життя. Він був підключений до оксигенатора, потім на вентиляції легенів. Заключний діагноз: негоспітальна двобічна полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія, набряк легенів, бактеріальний шок. У хлопця не було ніяких супутніх діагнозів"

https://lb.ua/society/2020/04/21/455831_chernovitskoy_oblasti_raznitsey.html
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12.08.2020 14:23 Ответить
И если там охотятся за органами, то на кой хрен врачам это?
"У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на вентиляції легенів більш як 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько та бабуся хлопців. У Їжівцях двох братів ховають сьогодні в одній могилі мама разом із сином. У батьків залишився ще один син", - цитує https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wcm9taW4uY3YudWEvMjAyMC8wNC8yMS9zb2hvZG5pLXUtc2VsaS15aXpoaXZ0c2kta2hvdmFpdXQtZHZva2gtYnJhdGl2LWlha2ktcG9tZXJseS12aWQta29yb25hdmlydXN1Lmh0bWw= "Чернівецький промінь" главу Чудейської ОТГ.

(источник тот же)
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12.08.2020 14:25 Ответить
Да они сами с удовольствием и тесты за свои деньги делают, и в больницы сдаются, поверь.
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12.08.2020 11:17 Ответить
Я верю что сдаются. Только не все. Четверо из шести моих родственников у которых был коронавирус не обращались к семейному врачу чтобы их насильно не забрали в больницу. И тесты делали за свой счёт.
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12.08.2020 11:25 Ответить
Но Киев всё равно в очень зелёной зоне.
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12.08.2020 10:36 Ответить
Кацап-самолайкер, а тебе шо до этого?
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12.08.2020 11:38 Ответить
Значну частину пацієнтів на тих "больничних койках" у Львові складають самі лікарі і медперсонал...Ця частина настільки велика,і там настільки багато лікарів,не зв"язаних напряму з лікуванням ковіду (психіатрів,травматологів тощо) що виникають певні підозри...Зробити собі позитивний тест,відлежатись буремні часи і отримати за це ще й немалі гроші - чому ні,приклад подала ще ексміністр ...Перевірити б їх,реально протестувати незалежними комісіями - так ні,у нас на перевірку певних категорій табу...Ніколи не перевірятимуть учасників Майдану що отримали винагороди за поранення,учасників АТО,хоча там добра половина аферистів і блатників...А з цього,до речі,і мала б починатись та сама оспівана і бажана демократія...
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12.08.2020 10:42 Ответить
Обосрался по полной программе этот недо -министр МОЗ Степанов!! За пять месяцев его работы министром МОЗ в стране нет никакого позитива в борьбе с Короновирусом!! И во всём обвиняют предыдущую власть и Супрун......! Хватит врать Степанов и поменьше надо воровать! Зеленский у власти уже полтора года, а результаты его деятельности и его команды ниже нуля, во всех аспектах деятельности государства!! Бездари и брехуны!!! Вам обоим до Супрун как до Киева рачки!!
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12.08.2020 11:32 Ответить
Жаль койки не лечат...
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12.08.2020 12:42 Ответить
 
 