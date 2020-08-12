Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в Украине на уровне 24%: больше всего во Львовской области и Киеве, - Степанов

Уровень загруженности коек, выделенных для пациентов с коронавирусной болезнью, составляет 24%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Загруженность коек в Украине - на уровне 24%. В то же время эта ситуация неравномерная по регионам. Наибольшая загруженность - во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской областях (на уровне 46%). Эти регионы составляют 50% всех больных", - сказал он.

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