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Загруженность коек для пациентов с COVID-19 в Украине на уровне 24%: больше всего во Львовской области и Киеве, - Степанов
Уровень загруженности коек, выделенных для пациентов с коронавирусной болезнью, составляет 24%.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Загруженность коек в Украине - на уровне 24%. В то же время эта ситуация неравномерная по регионам. Наибольшая загруженность - во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской областях (на уровне 46%). Эти регионы составляют 50% всех больных", - сказал он.
Топ комментарии
+2 Eugen Mk
показать весь комментарий12.08.2020 10:36 Ответить Ссылка
+1 Марк Муржи
показать весь комментарий12.08.2020 11:32 Ответить Ссылка
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В суд подают. Суды рассматривают эти дела.
Протоколы вскрытия составляют в тех же больницах где умерли пациенты. Они не являются независимыми. Родственникам не дают возможности выбирать в какой больнице делать вскрытие. Откуда возьмутся факты если нет независимой экспертизы?
Возьмем инфекционные
Ну, представьте себе, что некий человек подцепил триппер или имеет открытую форму туберкулеза, не соблюдает санитарию и ограничения и вовсю заражает других, а лечиться отказывается. Надо ли его принудительно госпитализировать?
«Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитись від лікування. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника» (ч. 3, 4, 5 ст. 284)
Так що знаходження вдома та усвідомлення своїх дій це не критерій невідкладності або тяжкості стану.
Ну, если у родни есть такие подозрения, пускай добиваются эксгумации и повторного вскрытия.
"Хлопець 24.07.2000 р.н. 19 років. Був госпіталізований вранці 17 квітня за скеруванням сімейного лікаря з діагнозом негоспітальна правобічна пневмонія. Лікарі доклали максимум зусиль, щоби врятувати хлопцю життя. Він був підключений до оксигенатора, потім на вентиляції легенів. Заключний діагноз: негоспітальна двобічна полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія, набряк легенів, бактеріальний шок. У хлопця не було ніяких супутніх діагнозів"
https://lb.ua/society/2020/04/21/455831_chernovitskoy_oblasti_raznitsey.html
"У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на вентиляції легенів більш як 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько та бабуся хлопців. У Їжівцях двох братів ховають сьогодні в одній могилі мама разом із сином. У батьків залишився ще один син", - цитує https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wcm9taW4uY3YudWEvMjAyMC8wNC8yMS9zb2hvZG5pLXUtc2VsaS15aXpoaXZ0c2kta2hvdmFpdXQtZHZva2gtYnJhdGl2LWlha2ktcG9tZXJseS12aWQta29yb25hdmlydXN1Lmh0bWw= "Чернівецький промінь" главу Чудейської ОТГ.
(источник тот же)