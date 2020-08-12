За сутки в Киеве зафиксировали 182 случая COVID-19, среди заболевших 13 детей и пятеро медиков, - Кличко

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 182 жителей Киева, среди них пятеро медиков.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая - только за прошедшие сутки. На сегодняшний день в столице уже 9 869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ззаболевших 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 8 девочек от 2 до 13 лет и пятеро мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели в том числе и пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус побороли 3 278 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Деснянском- 24, в Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю.

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