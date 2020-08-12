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Новости Агрессия России против Украины
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На Закарпатье пройдут антитеррористические учения в условиях, максимально приближенных к реальным, - СБУ

На Закарпатье пройдут антитеррористические учения в условиях, максимально приближенных к реальным, - СБУ

19-20 августа 2020 году в Мукачевском и Береговском районах Закарпатья состоятся плановые антитеррористические учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Закарпатской области в Facebook. 

По данным ведомства, в тренировках примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной и чрезвычайной служб, Госспецсвязи, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Управления СБ Украины в Закарпатской области просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в СБУ просят в случае получения информации о возможной причастности отдельных лиц к деятельности условных "террористов" и выявления муляжей взрывных устройств просим сообщать дежурные службы:

1. Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области:
- дежурный по Управлению: (0312) 69-15-16; (0312) 61-31-00;
- телефоны доверия: 097-256-5430;

2. Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области:
- дежурная часть: (0312) 61-45-70, 61-59-85;
- бесплатная горячая линия: 0-800-50-0202;
- Береговский отдел полиции: (03141) 4-25-02, 095-564-1999;
- Мукачевский отдел полиции: (03131) 2-23-32, 095-383-0575;
- Мукачевский районное отделение полиции: (03131) 2-22-29, 050-967-6730.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

СБУ (20124) военные учения (3466) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+3
Захватят ещё один автобус и будут требовать, чтобы Зеля что-нибудь рекламировал.
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12.08.2020 10:26 Ответить
+3
Закарпаття - один з самих "сєпарсько-бидляцьких" регіонів.
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12.08.2020 10:51 Ответить
+2
Максимально приближенные это как?
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12.08.2020 10:24 Ответить
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Максимально приближенные это как?
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12.08.2020 10:24 Ответить
Захватят ещё один автобус и будут требовать, чтобы Зеля что-нибудь рекламировал.
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12.08.2020 10:26 Ответить
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12.08.2020 10:30 Ответить
Взятки учебными деньгами берут с условных контрабасов.
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12.08.2020 10:26 Ответить
Это прямо на полях, пока кукурузу не убрали.
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12.08.2020 10:59 Ответить
Це так. Спочатку на вимогу Будапешту зелені виб.лядки створюють етнічний Берегівський район, а потім проводять навчання... Пізно, ви довб.би зробили велику біду для регіону і для країни у майбутньому.
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12.08.2020 11:26 Ответить
Маляр добро дали?
А то Сярво снова начнет кукарекать об ущемлении прав секс меньшинств!)
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12.08.2020 10:35 Ответить
Пардон Маляры...
Клятый телефон живе своей жизнью...
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12.08.2020 10:36 Ответить
Та хай Тоби грець МАДЯРЫ
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12.08.2020 10:37 Ответить
Та, мадяри - то не проблема. В нас медведчук з опзжопниками і інші русинсько-малороські балоги та петьовки можуть взяти більшість. Щастя що в нас 128 бригада розквартирована, але тенденції хренові.
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12.08.2020 10:49 Ответить
Стойка в фб уже недели две пишет, что 18-го приезжают в Ужгород
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12.08.2020 11:05 Ответить
т.е. ПОНТЫ мусорские лучше колотить не в Донецке и Луганске, а в тылу, на расслабоне! Давай в Трускавце, там уже нагретое местечко. Можно в теплых краях с Ишаком, шоу Оман95.
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12.08.2020 10:47 Ответить
Закарпаття - один з самих "сєпарсько-бидляцьких" регіонів.
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12.08.2020 10:51 Ответить
Будут скоростное вождение на БТРах отрабатывать?
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12.08.2020 11:00 Ответить
Не, ойббиков фигачить!
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12.08.2020 13:47 Ответить
 
 