На Закарпатье пройдут антитеррористические учения в условиях, максимально приближенных к реальным, - СБУ

19-20 августа 2020 году в Мукачевском и Береговском районах Закарпатья состоятся плановые антитеррористические учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Закарпатской области в Facebook.

По данным ведомства, в тренировках примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной пограничной и чрезвычайной служб, Госспецсвязи, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Управления СБ Украины в Закарпатской области просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в СБУ просят в случае получения информации о возможной причастности отдельных лиц к деятельности условных "террористов" и выявления муляжей взрывных устройств просим сообщать дежурные службы:

1. Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области:

- дежурный по Управлению: (0312) 69-15-16; (0312) 61-31-00;

- телефоны доверия: 097-256-5430;

2. Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области:

- дежурная часть: (0312) 61-45-70, 61-59-85;

- бесплатная горячая линия: 0-800-50-0202;

- Береговский отдел полиции: (03141) 4-25-02, 095-564-1999;

- Мукачевский отдел полиции: (03131) 2-23-32, 095-383-0575;

- Мукачевский районное отделение полиции: (03131) 2-22-29, 050-967-6730.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.