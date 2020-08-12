Авария на магистральном водоводе оставила без воды ряд городов в Донецкой области, - ОГА
Временно прекращено водоснабжение ряда городов Донецкой области из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в среду.
"Повреждения на магистральном водоводе было выявлено сегодня в 2:30. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (г.Торецкое). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.
В ОГА напомнили, что Второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также для близлежащих сел и поселков.
"20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене", - добавили в облгосадминистрации.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Канал Дніпро-Донбас працює в компенсаційному режимі, тобто поповнює нестачу води в р. Сіверський Донець і подає воду на сільськогосподарські потреби в частині зрошення земель, промислові та комунальні потреби, риборозведення по Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях.
из днепра в сев.донец и ниже по течению на донбасс..и еще тр-д на краматорск с окрестностями и еще трубопровод на харьков летом