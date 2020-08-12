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Авария на магистральном водоводе оставила без воды ряд городов в Донецкой области, - ОГА

Авария на магистральном водоводе оставила без воды ряд городов в Донецкой области, - ОГА

Временно прекращено водоснабжение ряда городов Донецкой области из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в среду.

"Повреждения на магистральном водоводе было выявлено сегодня в 2:30. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (г.Торецкое). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что Второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также для близлежащих сел и поселков.

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"20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене", - добавили в облгосадминистрации.

авария (1285) ОГА (2394) Донецкая область (10126) вода (921)


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тоже днепровская вода..
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12.08.2020 10:35 Ответить
Думаю, вода там из Северского Донца
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12.08.2020 10:38 Ответить
вобщем-то да. но:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%E2%80%94_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Канал Дніпро-Донбас працює в компенсаційному режимі, тобто поповнює нестачу води в р. Сіверський Донець і подає воду на сільськогосподарські потреби в частині зрошення земель, промислові та комунальні потреби, риборозведення по Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях.
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12.08.2020 10:45 Ответить
ну, вот уже ответили...
из днепра в сев.донец и ниже по течению на донбасс..и еще тр-д на краматорск с окрестностями и еще трубопровод на харьков летом
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12.08.2020 11:12 Ответить
Що за пошкодження?
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12.08.2020 10:47 Ответить
На этом водогоне в летний период порывы каждую неделю. Раз в неделю стабильно сутки нету воды. Дружковка-Константиновка на гране социального взрыва. Местные чинуши оценивают стоимость ремонта проблемного участка водовода диаметром 1400 мм и протяженностью 1 км в 800 млн. грн. (с кол-вом нулей я не ошибся.)
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12.08.2020 12:45 Ответить
Шо сделал наш **********?
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12.08.2020 14:31 Ответить
 
 