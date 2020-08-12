За минувшие сутки 34 новых случая коронавируса зафиксированы в ВСУ, всего болеют 322 человека, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 12 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 322 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки в учреждениях здравоохранения находятся 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 4 военнослужих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Владимир-Волынский ЦРБ - 1 работник ВС Украины и Житомирская ЦРБ - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 24 человека (Львовская область - 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Одесская область - 5 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Черниговская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская область - 1 работник ВС Украины).

Всего за время пандемии выздоровели - 712 человек, летальных случаев - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 743 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 278 человек.

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