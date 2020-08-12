В Окружном админсуде Киева заявляют, что объявленные НАБУ в розыск судьи находятся на рабочих местах
Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи суда, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
"Те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове", - говорится в сообщении на сайте суда.
Также отмечается, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как Бубочка - уклонисты.
Это ГБР через "ютубчики" Порошенко на допросы вызывает.
Остальные силовики до такого бреда пока не опустились.
Цирк
цирк
95 Квартал в жизнь!!!
12.09.2020 г.
Наше сообщение от 08.08.2020 г. (См. Хронику) о решении Окружной суд Гааги провести предваряющее заседание суда для рассмотрения вопроса о препятствии определенных лиц и органов власти привлечению свидетелей и созданию условий невозможности привлечению свидетелей для рассмотрения в суде, вызвало у Зеленского и К откровенную панику. На разведку ситуации в посольство Нидерландов был отправлен заместитель Венедикторой Гюндуз Мамедов. Но увы ... Иоганнес Германн Адрианус де Мол меланхолично сообщил Мамедову, что с судом в Гааге нужно сотрудничать.
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило письмо Зеленскому в котором предупреждает, что подписанный им Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор " (№2285-д 18.12.2019), по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы не соответствует требованиям Конвенции ООН против коррупции.
Так как данная конвенция с 01.01.2010 г. есть частью Конституции Украины, соответственно действия Зеленского антиконституционны.
В условиях полного бездействия президентской администрации и генеральной прокуратуры инициативу перехватила НАБУ, которая объявила в розыск главу ОАСК Павла Вовка и шесть судей этого суда " ...які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі"
Ситуация с расследованием хищений зерна из запасов Государственного резерва вынуждает власть искать крайних. МВД задержало в Киеве советника директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия. Попытка МВД увести расследование проводимое управлением "К" СБУ, вряд ли объяснит многомиллиардные хищения ею обнаруженные.( см. наше сообщение от 30.06.2020 г.)
Матиос с продажными судьями сугубо по закону бросил в тюрьму солдат и офицеров, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.
Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил "прибор". А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
И западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что ЮВТ действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена "по закону" в тюрьму.
Но люди выводов из чужих, сломленных "судьями" судеб, не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
Никого это не е***т!
Загранкомандировки на поиск уже выписаны.
Потрібно вводити для них поліграф, надавати право учасникам процесів їх направляти на перевірку і звільняти за втратою довіри у разі не проходження чи відмови від проходження.
По нормальному вони вже не розуміють.