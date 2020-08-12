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В Окружном админсуде Киева заявляют, что объявленные НАБУ в розыск судьи находятся на рабочих местах

В Окружном админсуде Киева заявляют, что объявленные НАБУ в розыск судьи находятся на рабочих местах

Глава Окружного административного суда Киева, его заместитель и три судьи суда, которые Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои служебные обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор в установленном законом порядке, не получали как никаких сообщений о подозрении в совершении преступления, за которое они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове", - говорится в сообщении на сайте суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. ФОТО

Также отмечается, что судьи ОАСК находятся на рабочих местах и продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Автор: 

НАБУ (4241) допрос (1373) розыск (844) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+21
А где активнось Венедиктовой и К.?.....или только за Порохом всем стадом бегать будут?...Герой, что картины приезжал арестовывать не хочет судей упаковать?...
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12.08.2020 11:12 Ответить
+18
Вот только ПОВЕСТКИ они почему-то ИГНОРИРУЮТ.
Как Бубочка - уклонисты.
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12.08.2020 11:09 Ответить
+16
какое "набу", такой и "розыск"
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12.08.2020 11:06 Ответить
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какое "набу", такой и "розыск"
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12.08.2020 11:06 Ответить
иммитация деятельности
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12.08.2020 11:07 Ответить
Яка імітація,це рішучі Зерехворми !!))
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12.08.2020 11:13 Ответить
Мірятись піпіськами ,це робота?? )))
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12.08.2020 11:07 Ответить
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12.08.2020 11:07 Ответить
Сидят и ржут над НАБУ
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12.08.2020 11:08 Ответить
Чому це вони не в смітнику?
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12.08.2020 11:08 Ответить
патамучто КАКАЯ РАЗНИЦА президент
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12.08.2020 11:21 Ответить
Создается что-то вроде расеи, - где не важно что на самом деле, главное что сказали по ТВ.
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12.08.2020 11:09 Ответить
Вот только ПОВЕСТКИ они почему-то ИГНОРИРУЮТ.
Как Бубочка - уклонисты.
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12.08.2020 11:09 Ответить
Бубочка, це приклад для наслідування ,еталон доброчесності !!))
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12.08.2020 11:15 Ответить
может он канал ютуб не смотрят через который их вызывают
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12.08.2020 11:53 Ответить
не гони бредятины.
Это ГБР через "ютубчики" Порошенко на допросы вызывает.
Остальные силовики до такого бреда пока не опустились.
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12.08.2020 11:58 Ответить
Мрази
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12.08.2020 11:10 Ответить
объявленные НАБУ в розыск судьи находятся на рабочих местах и... очень заняты собственным розыском! Гребанный цЫРК!!!!
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12.08.2020 11:11 Ответить
А где активнось Венедиктовой и К.?.....или только за Порохом всем стадом бегать будут?...Герой, что картины приезжал арестовывать не хочет судей упаковать?...
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12.08.2020 11:12 Ответить
Ви всі дивні тут! Ваше НАБУ має право на затримання будь кого без санкції генерального прокурора? Невже не видно, що це показова акція щоб показати кримінальну бездіяльність Бєнєдіктавай?
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12.08.2020 11:13 Ответить
А они не могут оставить свои рабочие места потому что набрали взяток за оправдательные приговоры а с бандитами лучше не связываться. это не НАБУ...
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12.08.2020 11:13 Ответить
Цирк
Цирк
цирк
95 Квартал в жизнь!!!
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12.08.2020 11:16 Ответить
В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях - Цензор.НЕТ 4376

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12.08.2020 11:16 Ответить
Где спецназ НАБУ в их обалденных носках от Гуччи? Преступники руководят в суде!
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12.08.2020 11:16 Ответить
Спецназ сидит в засаде. Говорят в таких носках можно месяц просидеть в засаде не меняя носков. Испытания проходят успешно.
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12.08.2020 16:39 Ответить
Какое отношение имеет пресс-служба ОАСК к судьям. Только вчера ОАСК сказал что судьи не работают в аппарате ОАСК и поэтому ОАСК не дал им повестку.
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12.08.2020 11:18 Ответить
"Потешные полки"...НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, полиция, суды, налоговая...всё понарошку, всё "потужно реформировано" и вновь создано-переаттестовано
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12.08.2020 11:19 Ответить
Ти дебіл?
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12.08.2020 11:20 Ответить
если сомневаешься, загляни в его профиль.
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12.08.2020 11:39 Ответить
Любишь подглядывать ? Вуайеризм, так себе патология...тебе к дебилу выше
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12.08.2020 12:07 Ответить
Ищешь коллег по диагнозу?...мимо.
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12.08.2020 12:05 Ответить
Скільки там Зебіл давав НАБУ? 30 днів? А вони і через рік хєрнею маються. В них же навіть спецназ є у шкарпетках по п'ятсот гривень.
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12.08.2020 11:22 Ответить
не с теми связались, эти ребятки из оаск им не по зубам, попытаются раз надцать и забьют..., это неприкасаемые, им при любой власти ничего не будет, завтра они своим решением отменят независимость Украины, а все будут только щелкать клешнями..., их не достать...
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12.08.2020 11:23 Ответить
Надо самосуд устроить над этими жирными котами.
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12.08.2020 15:50 Ответить
Хроника одного президента

12.09.2020 г.

Наше сообщение от 08.08.2020 г. (См. Хронику) о решении Окружной суд Гааги провести предваряющее заседание суда для рассмотрения вопроса о препятствии определенных лиц и органов власти привлечению свидетелей и созданию условий невозможности привлечению свидетелей для рассмотрения в суде, вызвало у Зеленского и К откровенную панику. На разведку ситуации в посольство Нидерландов был отправлен заместитель Венедикторой Гюндуз Мамедов. Но увы ... Иоганнес Германн Адрианус де Мол меланхолично сообщил Мамедову, что с судом в Гааге нужно сотрудничать.

Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило письмо Зеленскому в котором предупреждает, что подписанный им Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор " (№2285-д 18.12.2019), по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы не соответствует требованиям Конвенции ООН против коррупции.
Так как данная конвенция с 01.01.2010 г. есть частью Конституции Украины, соответственно действия Зеленского антиконституционны.

В условиях полного бездействия президентской администрации и генеральной прокуратуры инициативу перехватила НАБУ, которая объявила в розыск главу ОАСК Павла Вовка и шесть судей этого суда " ...які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі"

Ситуация с расследованием хищений зерна из запасов Государственного резерва вынуждает власть искать крайних. МВД задержало в Киеве советника директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен взятки за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия. Попытка МВД увести расследование проводимое управлением "К" СБУ, вряд ли объяснит многомиллиардные хищения ею обнаруженные.( см. наше сообщение от 30.06.2020 г.)
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12.08.2020 11:24 Ответить
Що означає закон при беззаконноу режимі.
Матиос с продажными судьями сугубо по закону бросил в тюрьму солдат и офицеров, защищавших Украину. Почитайте приговоры, - там везде ссылки на статьи УК.
А происходит это потому, что херанты прав и свобод граждан, что прежние, что действующий, наплевали на закон и послают солдат воевать, не объявив войну агрессору.
Вы с ним хотите по закону?
ЮВТ по закону подала в суд в 2010-м на фальсификации. Целый караван нёс коробки с документами, на которые "высокий суд" положил "прибор". А после суда над Манафортом и заявлений бывшего зам. Председателя СБУ и Генпрокурора А.Трепака стало известно, что выборы против донецкой банди в 2010 году ЮВТ выиграла.
И западные дерьмократы во главе с Абамой "не заметили", что ЮВТ действует по закону и что, пока не вынесено решение суда по её иску к Януковичу, победитель не объявляется. Но Хусейновичу нужно было понравиться другу Владимиру, с которым он затеял идиотскую перезагрузку, а другу Владимиру позарез нужен был Янукович во главе Украины. Поэтому Абама, вопреки всем канонам дипломатии, досрочно поздравил уголовника с "победой", дав понять, на чьей он стороне. И следом за ним главари "правовых" европейских государств тоже поспешили его поздравить, не переживая, что они нарушили закон. Реалполитик...
В итоге, действующая ПО ЗАКОНУ ЮВТ была брошена "по закону" в тюрьму.
Но люди выводов из чужих, сломленных "судьями" судеб, не делают - продолжают играть с врагами Украины и ворами в закон.
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12.08.2020 11:26 Ответить
А, что там, твоя законная с пашей лазаренко в Украине чудили.., не хочешь вспомнить..!? А с ******.., обнимашки-целовашки..!? ЮВТ- та ещё.., ***** крашена.
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12.08.2020 16:31 Ответить
Если биомасса в кресле кабинета отсутствует, то это прогул и увольнение по статье Трудового Кодекса. Или у нас узаконена каста неприкосновенных?
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12.08.2020 11:28 Ответить
Таки недоторкані!
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12.08.2020 11:32 Ответить
В Окружному адмінсуді Києва заявляють, що оголошені НАБУ в розшук судді перебувають на робочих місцях - Цензор.НЕТ 608
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12.08.2020 11:31 Ответить
Знов засмерділо жидівське болото
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12.08.2020 11:32 Ответить
А на додачу ще й кацапом абрамовим.
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12.08.2020 11:35 Ответить
А надодачу ще піджидок виліз,та пише мені свою чухраїнську маячню про кацапів.
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12.08.2020 11:37 Ответить
Цирк триває млядь!!!
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12.08.2020 11:42 Ответить
находятся на рабочих местах

Никого это не е***т!
Загранкомандировки на поиск уже выписаны.
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12.08.2020 11:46 Ответить
Коли Бог хоче покарати людину він віднімає у неї розум. Так сталось із нашими суддями. Вони давно і наполегливо йшли до того, що із ними буде вирішено питання раз і на завжди, причому радикальними способами. Вони реально оху.ли від власної безкарності.
Потрібно вводити для них поліграф, надавати право учасникам процесів їх направляти на перевірку і звільняти за втратою довіри у разі не проходження чи відмови від проходження.
По нормальному вони вже не розуміють.
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12.08.2020 11:53 Ответить
в чём дело? Законоргм предусмотрена принудительная доставка на допрос
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12.08.2020 12:56 Ответить
Шапито шапито в стране анархия вся єта псевдо судебно охранно антикоррупционная система ОПГ государственного уровня за счет народа страні а проще имитаторі
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12.08.2020 14:21 Ответить
Полудурки.
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12.08.2020 14:58 Ответить
в розыске.., т.е. можно отстреливать !?
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12.08.2020 16:22 Ответить
Гребаный стыд
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12.08.2020 18:25 Ответить
Волки позорные! Прогнать в кандалах по всему Киеву до кабинета следователя.
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12.08.2020 19:03 Ответить
 
 