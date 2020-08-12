В оккупированном Крыму начали штрафовать за пересечение КПВВ с украинским паспортом, - Крымская правозащитная группа

Оккупанты начали штрафовать жителей оккупированного Крыма из-за попытки пересечь КПВВ на админгранице по паспорту гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на июльский мониторинговый обзор по правам человека в оккупированном Крыму, обнародованный Крымской правозащитной группой.

"Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в июле стали штрафовать жителей Крыма по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения границы РФ) за попытку пересечь КПВВ с Крымом по паспорту гражданина Украины. По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для тех, кто проживает в Крыму", - говорится в сообщении.

Для пересечения КПВВ оккупанты требуют от жителей оккупированного Крыма предъявлять исключительно паспорт гражданина РФ, выданный в нарушение международных норм. Таким образом, действия пограничников продолжают политику российских властей по навязыванию гражданства РФ жителям оккупированного полуострова.

"Кроме этого, сотрудники пограничной службы ФСБ РФ теперь вручают жителям Крыма уведомления о том, что они могут только один раз покинуть полуостров и вернуться обратно (ранее уведомление об этом было устным). При попытке повторно выехать с Крыма им будет отказано в выезде до завершения "карантинных" ограничений. Ограничение в виде одноразового выезда власти РФ формально поясняют борьбой с распространением

COVID-19 в Крыму. Однако в это же время в Крым ежедневно пребывают десятки самолетов из Москвы, которая является наиболее зараженным регионом РФ, где количество активных больных COVID-19 в несколько раз превышает общее количество таких больных во всей Украине", - добавили правозащитники.

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