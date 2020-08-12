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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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В оккупированном Крыму начали штрафовать за пересечение КПВВ с украинским паспортом, - Крымская правозащитная группа

В оккупированном Крыму начали штрафовать за пересечение КПВВ с украинским паспортом, - Крымская правозащитная группа

Оккупанты начали штрафовать жителей оккупированного Крыма из-за попытки пересечь КПВВ на админгранице по паспорту гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на июльский мониторинговый обзор по правам человека в оккупированном Крыму, обнародованный Крымской правозащитной группой.

"Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в июле стали штрафовать жителей Крыма по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения границы РФ) за попытку пересечь КПВВ с Крымом по паспорту гражданина Украины. По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для тех, кто проживает в Крыму", - говорится в сообщении.

Для пересечения КПВВ оккупанты требуют от жителей оккупированного Крыма предъявлять исключительно паспорт гражданина РФ, выданный в нарушение международных норм. Таким образом, действия пограничников продолжают политику российских властей по навязыванию гражданства РФ жителям оккупированного полуострова.

"Кроме этого, сотрудники пограничной службы ФСБ РФ теперь вручают жителям Крыма уведомления о том, что они могут только один раз покинуть полуостров и вернуться обратно (ранее уведомление об этом было устным). При попытке повторно выехать с Крыма им будет отказано в выезде до завершения "карантинных" ограничений. Ограничение в виде одноразового выезда власти РФ формально поясняют борьбой с распространением
COVID-19 в Крыму. Однако в это же время в Крым ежедневно пребывают десятки самолетов из Москвы, которая является наиболее зараженным регионом РФ, где количество активных больных COVID-19 в несколько раз превышает общее количество таких больных во всей Украине", - добавили правозащитники.

Читайте: В очереди на украинско-венгерской границе собрались 350 автомобилей, - ГПСУ

Автор: 

граница (5312) Крым (26435) штраф (1289) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+16
А у нас когда начнут наказывать двустульежопых? Навыдавали тварям украинских биометрических загранников, а те с удвоенной энергией продолжают поносить Украину в соцсетях
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12.08.2020 11:14 Ответить
+7
Камни с неба - так камни с неба!
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12.08.2020 11:14 Ответить
+6
А у нас с этим - все нормально! Хошь - в Крым, хошь - в маск-Му. Да вот, хоть Мертвечука спросите!
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12.08.2020 11:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А у нас когда начнут наказывать двустульежопых? Навыдавали тварям украинских биометрических загранников, а те с удвоенной энергией продолжают поносить Украину в соцсетях
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12.08.2020 11:14 Ответить
Камни с неба - так камни с неба!
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12.08.2020 11:14 Ответить
А у нас с этим - все нормально! Хошь - в Крым, хошь - в маск-Му. Да вот, хоть Мертвечука спросите!
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12.08.2020 11:15 Ответить
Сподіваюсь в Украіну не пускатимуть с кацапськими пачпортами ?
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12.08.2020 11:37 Ответить
С настоящими паспортами пропускают
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12.08.2020 11:38 Ответить
Нужно в ответ признать недействительными парашинские паспорта, изымать их на все границе и утилизировать.
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12.08.2020 11:40 Ответить
Паспорта или их носителей утилизировать?
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12.08.2020 11:53 Ответить
Паспорта точно....
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12.08.2020 12:42 Ответить
Російською Федерацією управляють фашисти!Дивимося енциклопедію,збіг-100%.
"Фашизм-різновид політичного режиму,а також авторитарна (Путін В.В-фюрер) імперіалістична ідеологія характерними ознаками якої є сильний культ особи,мілітаризм,тоталітаризм,пропаганда єднання держави проти ворогів,ідея постійної війни й панування."
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12.08.2020 11:51 Ответить
Чтобы победить фашизм, нужно его возглавить
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12.08.2020 11:54 Ответить
В окупованому Криму почали штрафувати за перетин КПВВ з українським паспортом, - Кримська правозахисна група - Цензор.НЕТ 9566
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12.08.2020 11:57 Ответить
 
 