РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7388 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
3 545 40

Линкявичюс: Тихановская настроена позитивно и скоро выступит по ситуации в Беларуси

Линкявичюс: Тихановская настроена позитивно и скоро выступит по ситуации в Беларуси

Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская настроена позитивно и в скором времени прокомментирует ситуацию.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорил со Светланой Тихановской. У нее позитивный настрой. Выскажется по ситуации в скором времени", - написал Линкявичюс.

Читайте также: Никто не поверит, что видео Тихановской с призывом к белорусам не выходить на улицы записано добровольно, - президент Литвы Науседа

Ранее в сети появилось видео, на котором Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Линкявичюс Линас (214) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Да я тоже был бы настроен позитивно, сидя в уютной квартире в Литве на полном велфере
показать весь комментарий
12.08.2020 11:24 Ответить
+7
Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 8741
показать весь комментарий
12.08.2020 11:32 Ответить
+6
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev



Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
показать весь комментарий
12.08.2020 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да я тоже был бы настроен позитивно, сидя в уютной квартире в Литве на полном велфере
показать весь комментарий
12.08.2020 11:24 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev



Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
показать весь комментарий
12.08.2020 11:26 Ответить
Лінкявічус: Тіхановська налаштована позитивно і скоро виступить щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 8741
показать весь комментарий
12.08.2020 11:32 Ответить
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:40 Ответить
Тревожно за беларусов, которые физически могут пострадать от пуль и дубинок силовиков, но радует то, что люди начинают огрызаться и потихоньку давать отпор. Похоже, там тоже начинает выкристаллизовываться ОБЩЕСТВО. Только нету вожаков...
показать весь комментарий
12.08.2020 11:36 Ответить
Ее муж-путиноид тоже будет выступать-комментировать?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:37 Ответить
Честно говоря, я несколько не принимаю тот ажиотаж в Украинских пабликах относительно Беларуси. Прокремлевская "оппозиция" воюет с прокремлевскими пиночетом.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:44 Ответить
Это все-таки события в соседней стране и важно для нас.
Но желательно оставлять голову холодной, чтобы правильно оценивать происходящее там.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:50 Ответить
Da netu ego zdes.Nebudet ona govorit pro ruski mir xoroso .I ejio muz zdes bi etogo ne govoril.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:53 Ответить
Это был сарказм. И ее муж, и муж ее ближайшей соратницы Цепкало путиноиды.
Жены встали вместо мужей-рашкофилов после ареста одного и бегства другого.
Зря с ними носится Европа.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:59 Ответить
Znacit tut pomeniajet poziciju,budet dumat pro ES i NATO Dlia cego ona tut, vet xoroso znajet sto tut raska vrag nomer1.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:03 Ответить
Причины могут быть разные.
Мы же не знаем кто именно решал куда ее отправлять из Беларуси.
Главное, чтобы европейцы, и особенно балтийцы, не забывали о многоходовках кремлевского упыря. Они слишком дорого обходились и вам, и нам, украинцам.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:10 Ответить
Vot vizu nas seim nepriznal vybori i legatimnim preizidentom Luku,eto pervy raz takoje.Vse bez iskliucenyji partiji poderzali takoje.Teper budet govorit s drugimi ES stranami sto te toze potverdili takoje.Realno sto ona mozet tut zdelat jesli tut nikto nepoderzyvajet ruski mir?Nikogda takogo nebylo sto liudi golosovali tut za ruskix kandidatov, sto te ne govorili bolse 1% golosov nenabyrali.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:29 Ответить
Прежде всего нужно думать кто придет к власти в случае ухода Лукашенко.
Принцип "хуже не будет" привел украинцев к тому, что во власть возвращаются люди Януковича, откровенные противники сближения с ЕС и НАТО.
Беларусь может быть проглочена путиным через приход к власти в Беларуси его марионеток путем формально честных выборов. А его основными, раскрученными соперниками на данный момент являются именно они, марионетки.
Нам, соседям Беларуси, и ее гражданам станет от это легче?
показать весь комментарий
12.08.2020 12:53 Ответить
Tam i teper polnoja zavisimost ot raski,vo vsex sferax.Pocemu vy dumajete po drugomu?Sovmesnoje gosudarstvo idiot peregovori pro nejio.Vot on do etogo i daviol
показать весь комментарий
12.08.2020 13:04 Ответить
Не совсем. Он не интегрируется в союзное государство так бьістро, как хочет путин.
Стало покупають нефть в Норвегии, Азербайджану, Саудовской Аравии.
Пуйлу это очень не нравится, казна и так пустеет не по дням, а по часам.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:17 Ответить
Vu zastupajetes za diktatora kotory bjiot svojix liudej,zurnalistov kotorix takaja rabota.Liudi tam toze bolsinstvo molodyje i xocet peremen,a ix on nazyvajet ovcami.Xotiaby raz on poderzal Ukrainu gde bylo golosovanyja Ukraina ili raska.Vsegda oni golosovali protiv vas.Ekonomika polnoje zavisimost ot raski u nix,vsio sto interesnoje pod kontrolem raski.Vojenyje toze tam ix jest.Vot k nam prijexali amerikansi srazu pojavilis spioni s raski so svojej texnikoj,kak u sebia doma oni tam
показать весь комментарий
12.08.2020 12:57 Ответить
Нет, не заступаюсь. И я не против того, чтобы против конкретных должностных лиц вводили санкции. Но я против подыгрывания путину в его подковерных играх.

Литовский эксперт о роли кремля в белорусских протестах.

Аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

"...«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико.
Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект.
Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:02 Ответить
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси.
Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.

«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля.
Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:03 Ответить
Никто за диктатора не заступается.Просто реально смотрим на события,без розовых очков.Чего и Литве желаем.Потому что принимая у себя всякий политический мусор,можна навредить своей стране,самим того не желая.Вы ведь дали политическое убежище бандиту,педофилу и врагу Украины Шарию.Выходит вы его защищаете?Вот видите,как можно трактовать разные поступки.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:17 Ответить
Da dali Sariju prijut ja znaju no kazetsia pri Janukovice,a etogo cytali vragom naroda.Otniat ot nego politiceskoje ubezyce po zakonu vydymo ne tak prosto.On tut i ne zyviot vi toze znajete
показать весь комментарий
12.08.2020 15:56 Ответить
Да,при Яныку.Но преследовали Шария не за убеждения или политику,а за бандитизм.Он напал с пистолетом в Макдональдсе на посетителя и стрелял в него.Он бандит,а вы дали ему политическое убежище,не разобравшись.Вот поэтому я и написала,что принимая у себя в стране всякое отребье по доброте душевной и доверчивости,можна получить большие неприятности в перспективе от "спасённых".А Шарий уже и гражданство получил,вы ему невольно помогли
показать весь комментарий
12.08.2020 16:09 Ответить
Nemogu za tex kto dal otvecat.Eto u Dali Grybauskaite sprosyte,vydymo druguju informaciju imela.Takix politiceskix jest nemalo mozet ne so vsemi razbirajetsia do konca.Ja znaju byl sum,no ne tak prosto otniat potom,jest zakoni.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:17 Ответить
A grazdanstvo kakoje Sariji polucil?Dumaju ne Litvi,u nas nado litovski znat stob polucit grazdanstvo.Ja tocno pro niom malo znaju,tut on vet nepokazyvalsia v etere
показать весь комментарий
12.08.2020 16:21 Ответить
Да вроде бы.Он там живёт
показать весь комментарий
12.08.2020 16:23 Ответить
Litovskoje grazdanstvo polucil?Ja kak to somnevajus ,tut nado prozit 10 let Litve i postojano tut zit,vtoroje vyderzit egzamin po litovskomu jazyku,eto ne tolko slusat no govorit i pisat pocti svobodno po litovski.I tretije on dolzen otkazatsia drugogo grazdanstvo i priniat tolko litovskoje
показать весь комментарий
12.08.2020 16:44 Ответить
Испанское вроде бы.Но Литва стала трамплином
показать весь комментарий
12.08.2020 16:53 Ответить
Belorus nam toze 3 nevydajiot vojenix prestupnikov.Odin na ego cetu kak minimum 200 nevynix liudej byvsi kgb eto vo vremia vtoroj mirovoj vojni.Ecio 2 jest 1991 godu rastreliali nasix nezoruznix tomoznikov,pogranicnikov 8 celovek,odin tolko vyzel.Vsem kontrolnyje vystreli v golovu.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:11 Ответить
Вот уже муж ближайшей соратницы Тихановской объявляет создание фронта спасения Беларуси с хорошими на словах намерениями.

Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси".



https://censor.net/news/3213310/belorusskiyi_politik_tsepkalo_zayavil_o_sozdanii_fronta_natsionalnogo_spaseniya_belarusi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74397021
показать весь комментарий
12.08.2020 14:52 Ответить
А неделю назад он же писал письмо путину с просьбой спасти Беларусь от Лукашенко.
Тот спасет ... как Крым с Донбассом...

"Цепкало написал письмо Путину и попросил его поддержать свободные выборы в Беларуси."

В своем письме к президенту России Владимиру Путину белорусский дипломат Валерий Цепкало заявляет, что у президента Беларуси Александра Лукашенко никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".

https://gordonua.com/news/worldnews/cepkalo-napisal-pismo-putinu-i-poprosil-ego-podderzhat-svobodnye-vybory-v-belarusi-1512370.html
показать весь комментарий
12.08.2020 14:54 Ответить
Etot Cepkalo tut piset naxoditsia Ukraine?S nim vsio poniatno,takix u nas sadit v tiurmu.U nas pojavilsia narodni front,tak oni tolko sobirali informaciju dlia raski.Vot 2 goda tak posideli,teper ecio 8 posidit posle suda.No tak u nas takyje sto govoriat pro ruski mir ili sssr za nix nikto negolosujet,ja vam uze pisal.Rasija dlia nas eto ne primer,eto bednaja ili nicaja strana,u nas vybor bil zdelan ES i vot tak xocet zit i dalse
показать весь комментарий
12.08.2020 16:10 Ответить
Этот Цепкало сначала убежал из Беларуси в россию, посидел там ( получал инструкции ?), потом приехал в Украину.

С вами все понятно. Я показываю информацию для понимания того, кто сегодня пытается возглавить протест в Беларуси. И они точно не проевропейские.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:21 Ответить
Da soglasen jest tam raski interes.Teze vagnerci toze ne zria prijexali.Mozet zdelajem s etoj sto prijexala pro evropejskuju,kto znajet Tut s Donbasa kogda prijexali toze tam vatniki byli,a teper psolusajte kak govoriat im vsio nravitsia i Ukraina toze nravitsia,a ruskije jest banditi.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:34 Ответить
Да (хоть и не по теме)
показать весь комментарий
12.08.2020 11:40 Ответить
Да пошла ты нах -дай людям определиться без свинособак...совесть есть "слабая женщина?"
показать весь комментарий
12.08.2020 11:40 Ответить
Нащо було йти і морочити людям голову ,а потім змитися ?!!! А той чоловік ,що загинув , хто за його смерть відповість ?!!! Кожне дрантя уявить себе царем і лізе куди не треба !!!
показать весь комментарий
12.08.2020 11:44 Ответить
Кому це вже цікаво?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:56 Ответить
Эта консерва уже протухла, в спам ее.
показать весь комментарий
12.08.2020 17:59 Ответить
 
 