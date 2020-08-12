Линкявичюс: Тихановская настроена позитивно и скоро выступит по ситуации в Беларуси

Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская настроена позитивно и в скором времени прокомментирует ситуацию.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Я говорил со Светланой Тихановской. У нее позитивный настрой. Выскажется по ситуации в скором времени", - написал Линкявичюс.

Читайте также: Никто не поверит, что видео Тихановской с призывом к белорусам не выходить на улицы записано добровольно, - президент Литвы Науседа

Ранее в сети появилось видео, на котором Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".