Линкявичюс: Тихановская настроена позитивно и скоро выступит по ситуации в Беларуси
Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская настроена позитивно и в скором времени прокомментирует ситуацию.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Цензор.НЕТ.
"Я говорил со Светланой Тихановской. У нее позитивный настрой. Выскажется по ситуации в скором времени", - написал Линкявичюс.
Ранее в сети появилось видео, на котором Тихановская призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
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Події в Білорусі треба порівнювати не з Майданом, а з операцією "Кольчуга".
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
Но желательно оставлять голову холодной, чтобы правильно оценивать происходящее там.
Жены встали вместо мужей-рашкофилов после ареста одного и бегства другого.
Зря с ними носится Европа.
Мы же не знаем кто именно решал куда ее отправлять из Беларуси.
Главное, чтобы европейцы, и особенно балтийцы, не забывали о многоходовках кремлевского упыря. Они слишком дорого обходились и вам, и нам, украинцам.
Принцип "хуже не будет" привел украинцев к тому, что во власть возвращаются люди Януковича, откровенные противники сближения с ЕС и НАТО.
Беларусь может быть проглочена путиным через приход к власти в Беларуси его марионеток путем формально честных выборов. А его основными, раскрученными соперниками на данный момент являются именно они, марионетки.
Нам, соседям Беларуси, и ее гражданам станет от это легче?
Стало покупають нефть в Норвегии, Азербайджану, Саудовской Аравии.
Пуйлу это очень не нравится, казна и так пустеет не по дням, а по часам.
Литовский эксперт о роли кремля в белорусских протестах.
Аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.
"...«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико.
Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект.
Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля.
Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Белорусский политик Цепкало заявил о создании "Фронта национального спасения Беларуси".
https://censor.net/news/3213310/belorusskiyi_politik_tsepkalo_zayavil_o_sozdanii_fronta_natsionalnogo_spaseniya_belarusi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74397021
Тот спасет ... как Крым с Донбассом...
"Цепкало написал письмо Путину и попросил его поддержать свободные выборы в Беларуси."
В своем письме к президенту России Владимиру Путину белорусский дипломат Валерий Цепкало заявляет, что у президента Беларуси Александра Лукашенко никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".
https://gordonua.com/news/worldnews/cepkalo-napisal-pismo-putinu-i-poprosil-ego-podderzhat-svobodnye-vybory-v-belarusi-1512370.html
С вами все понятно. Я показываю информацию для понимания того, кто сегодня пытается возглавить протест в Беларуси. И они точно не проевропейские.