В оккупированном Крыму открыто 125 уголовных дел за уклонение от "службы" в армии РФ, - правозащитники

В июле текущего года в оккупированном Крыму возбудили 8 новых уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах государства-агрессора РФ. Всего на конец июля зафиксировано 125 таких уголовных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на июльский мониторинговый обзор по правам человека в оккупированном Крыму, обнародованный Крымской правозащитной группой (КПГ).

Так, в июле КПГ зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 9 новых приговоров, вынесенных по этой статье, из них 4 — в "Ленинском районном суде Севастополя" ("судья" Анатолий Василенко, 39), 3 — в "Центральном районном суде Симферополя" ("судьи" Сергей Деменок и Виктор Можелянский, 40), 1 — в "Нижнегорском районном суде" ("судья" Екатерина Солодовник, 41) и 1 — в "Первомайском районном суде" ("судья" Анна Климова, 42).

Всего на конец июля КПГ зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму начали штрафовать за пересечение КПВВ с украинским паспортом, - Крымская правозащитная группа