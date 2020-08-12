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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму открыто 125 уголовных дел за уклонение от "службы" в армии РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму открыто 125 уголовных дел за уклонение от

В июле текущего года в оккупированном Крыму возбудили 8 новых уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах государства-агрессора РФ. Всего на конец июля зафиксировано 125 таких уголовных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на июльский мониторинговый обзор по правам человека в оккупированном Крыму, обнародованный Крымской правозащитной группой (КПГ).

Так, в июле КПГ зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 9 новых приговоров, вынесенных по этой статье, из них 4 — в "Ленинском районном суде Севастополя" ("судья" Анатолий Василенко, 39), 3 — в "Центральном районном суде Симферополя" ("судьи" Сергей Деменок и Виктор Можелянский, 40), 1 — в "Нижнегорском районном суде" ("судья" Екатерина Солодовник, 41) и 1 — в "Первомайском районном суде" ("судья" Анна Климова, 42).

Всего на конец июля КПГ зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму начали штрафовать за пересечение КПВВ с украинским паспортом, - Крымская правозащитная группа

армия РФ (19892) Крым (26435) правозащитники (678)


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Топ комментарии
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Крымчане не писали заявление.
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12.08.2020 11:47 Ответить
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А о чем они думали, когда писали заявление на гражданство?
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12.08.2020 11:41 Ответить
Крымчане не писали заявление.
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12.08.2020 11:47 Ответить
Может не все, за всех я не знаю, большинство писали.
Но и в Украинскую армию эти призывники не спешат идти.
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12.08.2020 11:50 Ответить
Так їм і треба.
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12.08.2020 11:50 Ответить
Крымчане, когда в 2014 году сдавали Крым - не думали, что за ними придут российские военкомы. И пошлют куда-нибудь воевать.
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12.08.2020 12:01 Ответить
Воевать против иностранного захватчика должны гражданские? Кстати, а как гражданские сбивают вражескую авиацию?
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12.08.2020 12:12 Ответить
Не скрепно как, отказываться служить расее... В стойло, твари, равняйсь и смирно! Вас ждёт увлекательное путешествие
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12.08.2020 12:10 Ответить
Предатели должны искупить свою вину Я рад!
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12.08.2020 12:44 Ответить
 
 