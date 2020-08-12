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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД

Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД

В Беларуси во время акций протеста, начавшихся после президентских выборов в минувшее воскресенье, задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинское посольство в Беларуси также получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Смотрите: "Нормально в них фигарят! Камнями херачат! Молодцы!", - в Минске участники акции протеста, вооруженные камнями и палками, отбили у омоновцев задержанного. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) МИД (7030) репрессии (2771) украинцы (3880) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
Марлєзонскій балєт: «Путін протів Лукашенка/ «Пчьоли протів мьода»», продовжується.
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12.08.2020 11:43 Ответить
+5
Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 6813
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12.08.2020 11:42 Ответить
+4
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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12.08.2020 11:42 Ответить
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Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 6813
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12.08.2020 11:42 Ответить
Ага. А наш эспрессо ТВ, который стрим с Майдана вёл - Госдепом финансировался.
Я помню.
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12.08.2020 12:02 Ответить
В когось ще є сумніви, що соєва отара складається з лахтинських "запарєбріков"?
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12.08.2020 12:21 Ответить
Під час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 2048
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12.08.2020 12:32 Ответить
Біжи мерщій- тебе вже гукають!
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12.08.2020 12:46 Ответить
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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12.08.2020 11:42 Ответить
Не надоело срать в коментах лукашками-какашками?
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12.08.2020 11:58 Ответить
Глод з рошенкою ж треба відробляти! Не працювати ж йти!
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12.08.2020 12:22 Ответить
Марлєзонскій балєт: «Путін протів Лукашенка/ «Пчьоли протів мьода»», продовжується.
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12.08.2020 11:43 Ответить
Согласен. А раньше касабы нам толкали мысль, что на территории Украины раися сражается со Штатами, и вообще, не зайди касабы в Крым, то его точно бы захватили зольды коварной наты! Продолжай верить в руку мацквы, этим ты поможешь расстроить планы коварных пиндосов!
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12.08.2020 11:51 Ответить
Чьмо ти, як відразу видно, лугандонськеПід час протестів у Білорусі побили фотокореспондента-українця і затримали 9 громадян України, - МЗС - Цензор.НЕТ 897.
Це у вашому лугандоні ганялися за негритянськими танкістами американської армії.
Піймали?
Прівєт Едуардо Басуріну.

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12.08.2020 12:05 Ответить
Гуляй, тролль, я на твои вбросы не ведусь.
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12.08.2020 12:21 Ответить
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12.08.2020 14:35 Ответить
А нечего там шастать. Узнали откуда адреналин выделяется?
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12.08.2020 11:48 Ответить
А вони ж у нас балувані.
Думали, що там з ними будуть вась-вась, як в Україні при Порошенко.
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12.08.2020 11:56 Ответить
https://censor.net/user/359456 - украинцы должны за печкой сидеть как тараканы, ни во что не вмешиваться, да?

да ну нах Бро такая жизнь, - мы вольные люди - куда хотим туда едем, советы кому хотим тому даем, поддерживаем того, кого считаем нужным - а государство Украина нас должно вытаскивать, если мы попадаем в дерьмо, как Израиль к примеру - всеми средствами..
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12.08.2020 12:50 Ответить
Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 9029
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12.08.2020 11:53 Ответить
Одне з двох - або Мосійчук дурніший, ніж я думав, або ти такий "американець", як з мене - балерина... Скоріш за все - друге... Надто вже "пафосно" написаний коментар... Прямо не повідомлення, а мітингова "агітка"... Та ще й кацапською мовою пише, "бандера проклятий"...
"Как пагодка в Маскве, "Лахта"?..."
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12.08.2020 16:45 Ответить
Как это "с медицинскими повреждениями"?
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12.08.2020 11:55 Ответить
Надеюсь уже подвезли оружие к протестующим?
Помнится как наши менты обосрались....как только винтовку
увидели...вся крутизна улетучилась.
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12.08.2020 11:56 Ответить
Бульіжник оружие пролетарьята.(С)
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12.08.2020 12:04 Ответить
 
 