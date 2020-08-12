Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД
В Беларуси во время акций протеста, начавшихся после президентских выборов в минувшее воскресенье, задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинское посольство в Беларуси также получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи.
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Я помню.
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
Це у вашому лугандоні ганялися за негритянськими танкістами американської армії.
Піймали?
Прівєт Едуардо Басуріну.
Думали, що там з ними будуть вась-вась, як в Україні при Порошенко.
да ну нах Бро такая жизнь, - мы вольные люди - куда хотим туда едем, советы кому хотим тому даем, поддерживаем того, кого считаем нужным - а государство Украина нас должно вытаскивать, если мы попадаем в дерьмо, как Израиль к примеру - всеми средствами..
"Как пагодка в Маскве, "Лахта"?..."
Помнится как наши менты обосрались....как только винтовку
увидели...вся крутизна улетучилась.