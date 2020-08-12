Во время протестов в Беларуси избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины, - МИД

В Беларуси во время акций протеста, начавшихся после президентских выборов в минувшее воскресенье, задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинское посольство в Беларуси также получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи.

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