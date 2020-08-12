САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям

В Окружной административный суд города Киева снова направили подозрения судьям, которые из ОАСК ранее вернули в Офис генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба САП в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд г. Киева почтовым отправлением вернул подозрения судьям Окружного административного суда г. Киев, врученные способом, предусмотренным УПК Украины. УПК Украины не предусмотрено право администрации по месту работы подозреваемого лица возвращать соответствующие повестки или иным образом уклоняться от их вручения (передачи) таким лицам, оставлять их без выполнения и тому подобное. Учитывая вышеизложенное, подозрения 7 августа возвращены почтовым отправлением руководителю аппарата ОАСК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении вручает в день его составления следователь или прокурор, а если это невозможно, оно вручается способом, предусмотренным УПК.

В то же время в САП информируют, что, согласно ч. 2 ст. 135 УКУ (глава 11 УПК), в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту ее работы.

Отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК, надлежащим подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем является подпись лица о получении повестки, в том числе на почтовом сообщении, видеозапись, любые другие данные, подтверждающие факт вручения лицу повестки о вызове или ознакомлении с ее содержанием.

"Учитывая то, что сообщение о подозрениях судьям ОАСК вручены с соблюдением требований ст. ст. 111, 135, 136, 278 УПК Украины, утверждение об их вручении с нарушением требований ст. ст. 276-278 УПК Украины являются безосновательными", - отмечают в САП.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".