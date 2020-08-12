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САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям

САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям

В Окружной административный суд города Киева снова направили подозрения судьям, которые из ОАСК ранее вернули в Офис генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба САП в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд г. Киева почтовым отправлением вернул подозрения судьям Окружного административного суда г. Киев, врученные способом, предусмотренным УПК Украины. УПК Украины не предусмотрено право администрации по месту работы подозреваемого лица возвращать соответствующие повестки или иным образом уклоняться от их вручения (передачи) таким лицам, оставлять их без выполнения и тому подобное. Учитывая вышеизложенное, подозрения 7 августа возвращены почтовым отправлением руководителю аппарата ОАСК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении вручает в день его составления следователь или прокурор, а если это невозможно, оно вручается способом, предусмотренным УПК.

В то же время в САП информируют, что, согласно ч. 2 ст. 135 УКУ (глава 11 УПК), в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту ее работы.

Отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК, надлежащим подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем является подпись лица о получении повестки, в том числе на почтовом сообщении, видеозапись, любые другие данные, подтверждающие факт вручения лицу повестки о вызове или ознакомлении с ее содержанием.

"Учитывая то, что сообщение о подозрениях судьям ОАСК вручены с соблюдением требований ст. ст. 111, 135, 136, 278 УПК Украины, утверждение об их вручении с нарушением требований ст. ст. 276-278 УПК Украины являются безосновательными", - отмечают в САП.

Читайте также: В Окружном админсуде Киева заявляют, что объявленные НАБУ в розыск судьи находятся на рабочих местах

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям 01САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям 02

САП (2082) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+5
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Слухаю інтерв'ю розумних людей. Чекалкін - прекрасний дипломат.Кондратюк - кандидат наук,отримав кришталеву сову в 2008.Явно не зелібоби.Кажуть Порох був найкращим президентом. Кондратюк:у Зе два варіанти,або стати Порохом,або Ростов. Іншого не дано. Блін, не можу не погодитися)



https://twitter.com/i/status/1293297545624670209 https://twitter.com/i/status/1293297545624670209


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12.08.2020 12:00 Ответить
+5
плять! Украинские судьи шо коровы в Индии - срут где хотят... делают шо хотят... А ОТПИСТИТЬ за всё это - зась !
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12.08.2020 12:00 Ответить
+4
https://mobile.twitter.com/Sloviansk

https://mobile.twitter.com/Sloviansk СЛАВЯНСК https://mobile.twitter.com/Sloviansk @Sloviansk https://mobile.twitter.com/Sloviansk/status/1293446118878183424 1 ч

Просто без комментариев

САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще 4 судьям - Цензор.НЕТ 5895
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12.08.2020 11:52 Ответить
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САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще 4 судьям - Цензор.НЕТ 1308

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12.08.2020 11:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/Sloviansk

https://mobile.twitter.com/Sloviansk СЛАВЯНСК https://mobile.twitter.com/Sloviansk @Sloviansk https://mobile.twitter.com/Sloviansk/status/1293446118878183424 1 ч

Просто без комментариев

САП вернула в ОАСК подозрения главе суда Вовку и еще 4 судьям - Цензор.НЕТ 5895
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12.08.2020 11:52 Ответить
и сколько этот пинг-понг будет продолжаться?!
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12.08.2020 11:53 Ответить
У херанта ЗЕ надо спросить.
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12.08.2020 11:56 Ответить
В США, це було би кваліфіковано як перешкоджання правосуддю і керівник апарату цього суду, вже був би під вартою.
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12.08.2020 11:57 Ответить
ст.214 УПК Украины - четко предусматривает все действия.
Ну поиграйтесь, типа неприкасаемые. Конституция Украины определяет четко:
ст.6 (Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.), 7, 8 Конституции.
Поехали дальше:
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом...
п.6 ст. 126 Конституции
Дальше просто лень.
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12.08.2020 12:21 Ответить
не такий страшний Закон, як його тлумачення...
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12.08.2020 14:42 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Слухаю інтерв'ю розумних людей. Чекалкін - прекрасний дипломат.Кондратюк - кандидат наук,отримав кришталеву сову в 2008.Явно не зелібоби.Кажуть Порох був найкращим президентом. Кондратюк:у Зе два варіанти,або стати Порохом,або Ростов. Іншого не дано. Блін, не можу не погодитися)



https://twitter.com/i/status/1293297545624670209 https://twitter.com/i/status/1293297545624670209


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12.08.2020 12:00 Ответить
чекалкын дешевий підлизувальник-порохобот..

але не треба бути чекалкіним, щоб предбачати, що зеля закінчить у ростові
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12.08.2020 12:58 Ответить
плять! Украинские судьи шо коровы в Индии - срут где хотят... делают шо хотят... А ОТПИСТИТЬ за всё это - зась !
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12.08.2020 12:00 Ответить
В Украине судебная мафия просто тупо забила на законы.
И если их не смогут арестовать, то их охренение от беспредела вообще взлетит до Луны.
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12.08.2020 12:04 Ответить
Они под зелиной крышей, так что ничего им не будет. Опять посцут зебилам в глаза и продолжат свое дело.
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12.08.2020 12:39 Ответить
Нет.
Они сами по себе и сами себе крыша.
Они что, тыпилы идти под крышу к тому, кого максимум через четыре года погонят половой тряпкой?
Они рассчитывают свои посты и должности передавать детям и внукам...
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12.08.2020 13:01 Ответить
Шо за Грёбаный стыд😡
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12.08.2020 12:09 Ответить
Замените стыд на суд, и в общем будет самое оно 🤣
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12.08.2020 13:22 Ответить
Зрада или перемога?
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12.08.2020 13:08 Ответить
тыпил или провокатор?
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12.08.2020 13:55 Ответить
Ты про что, удавчикк?
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12.08.2020 16:00 Ответить
значит - тыпил.
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12.08.2020 17:10 Ответить
"какая разница?"(с)
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12.08.2020 13:23 Ответить
 
 