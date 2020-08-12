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До конца года на дорогах установят еще более 200 камер автофиксации: система себя оправдывает, - Криклий

До конца года на дорогах установят еще более 200 камер автофиксации: система себя оправдывает, - Криклий

До конца 2020 года на государственных дорогах Украины Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

"Я приятно удивлен, потому что мы ждали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас идет спад нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

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"Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, в Украине 1 июня 2020 года состоялся официальный запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции. Ее сверяют с данными реестров МВД - проверяют модель, марку автомобиля, номерные знаки, пребывание в розыске и т.п. После этого формируется постановление, на которое накладывается электронная подпись. Первые камеры были установлены в Киеве и Киевской области.

Автор: 

ПДД (532) камера (73) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+5
Конечно оправдывает, так живо стричь бабло с лохтората, холопы будет платить, а властьимущие ездить с номерами прикрытия классть болт на пдд и штрафы.
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12.08.2020 12:15 Ответить
+3
Конечно оправдывает бо опровержение наложенного штрафа в суде стоит ту же сумму!
По этой причине все платят без обиняков..
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12.08.2020 12:14 Ответить
+2
Ну я уже нагонялся... теперь езжу по правилам, уступая и не нарушая... а так, шобы как Алонсо Кихано против мельниц - надоело... с годами гаснет жар в крови, теперь иппусь лишь по любви, знаешь ли...
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12.08.2020 12:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
По місту стоять обмеження швидкості 30км на годину, це нормально? По дорозі з 5 смугами руху обмеження 30 км на годину, або 40 км на годину? Люди будуть знищувати ці камери або знаки, бо систему руху транспорту вигадують ідіоти і ці ідіотські обмеження не мають жодного сенсу!
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12.08.2020 12:11 Ответить
Система работает хорошо. Я вижу как народ стал меньше превышать скорость,меньше подрезать,меньше нарушать.Полосу общественного транспорта меньше занимают. Я бы штрафы ещё поднял что б начинались от 1000 гривен.
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12.08.2020 12:19 Ответить
Мусоркам, конечно, приятно.
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12.08.2020 12:57 Ответить
Конечно оправдывает бо опровержение наложенного штрафа в суде стоит ту же сумму!
По этой причине все платят без обиняков..
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12.08.2020 12:14 Ответить
Конечно оправдывает, так живо стричь бабло с лохтората, холопы будет платить, а властьимущие ездить с номерами прикрытия классть болт на пдд и штрафы.
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12.08.2020 12:15 Ответить
Проехался недавно. Предупреждения о видео-фото установлены. И вместо стационарных камер по кустам мусора прячутся на въезде-ввезде из сел. Понятно, села должны сообщаться дорогами, но в таком режиме на расстояние от Харькова до Киева (500км) потребуется 7-8 часов, включая час по Лобковой Балке... пока нет автострады вне населенных панктов (типа Харьков-Днепр хотя бы), мусора будут стричь за превышение в Манченках, Чутовом, Валках, Александровке, Яготине и пр. Дороги, суки, где? Штрафы куда идут? На зарплаты штрафующим?
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12.08.2020 12:26 Ответить
Поставил машину на прикол и никаких штрафов, хай попробуют тогда отбить затраченные деньги на камеры если все перестанут ездить.
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12.08.2020 12:31 Ответить
Ну я уже нагонялся... теперь езжу по правилам, уступая и не нарушая... а так, шобы как Алонсо Кихано против мельниц - надоело... с годами гаснет жар в крови, теперь иппусь лишь по любви, знаешь ли...
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12.08.2020 12:36 Ответить
Комерційна структура озу у вигляді поліції....шакали заробляють гроші
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12.08.2020 12:30 Ответить
Долбодятлы прут по 100 по городу, не пропускают пешеходов, едут на красный, шашечники прыгают с ряда в ряд создавая аварийные ситуации, автобусники выезжают на ж/д переезд на запрещающий и автобусы расносит на куски.
А виноват Аваков. *******.
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12.08.2020 12:53 Ответить
Шашечников камеры не ловят. А полицаи так и не научились. И вообще, кроме радара и полосы ОТ ничего не умеют.
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12.08.2020 12:58 Ответить
**** ты Криклий! "Оправдывает"? На сколько % ДТП в Киеве снизилось? А на сколько % пробки выросли? Вы друг другу в глаза ссыте, а нам не надо!
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12.08.2020 13:22 Ответить
И в чем оправдывает,в том что содранные штрафы текут в частные карманы,или тем что на покупке камер можно хорошо навариться на откатах.
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12.08.2020 14:09 Ответить
До тупорилих Рюкзаківців дійшло за шість років!
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12.08.2020 16:19 Ответить
200 камер это капля в море. 10 000 было бы в самый раз.
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13.08.2020 13:56 Ответить
 
 