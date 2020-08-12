До конца года на дорогах установят еще более 200 камер автофиксации: система себя оправдывает, - Криклий

До конца 2020 года на государственных дорогах Украины Министерство инфраструктуры планирует установить более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

"Я приятно удивлен, потому что мы ждали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас идет спад нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

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"Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, в Украине 1 июня 2020 года состоялся официальный запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения. Информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции. Ее сверяют с данными реестров МВД - проверяют модель, марку автомобиля, номерные знаки, пребывание в розыске и т.п. После этого формируется постановление, на которое накладывается электронная подпись. Первые камеры были установлены в Киеве и Киевской области.