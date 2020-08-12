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Кабмин решил не рекомендовать на главу Кировоградской ОГА бизнесмена Мищенко, обещавшего "разобраться с финансовыми потоками"

Кабмин решил не рекомендовать на главу Кировоградской ОГА бизнесмена Мищенко, обещавшего

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом Немчинов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА. Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров", - написал он.

По его слова, репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе.

"Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса. Получив всю информацию, члены Кабинета министров пришли к выводу не рекомендовать Валерия Мищенко на назначение на должность главы Кировоградской облгосадминистрации", - добавил министр.

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Как сообщалось, 5 августа Кабмин согласовал назначение Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц предпринимателей, Мищенко является конечным бенефициаром ООО "Агрокомлекс" (Кировоградской обл.), ООО "Плиски-Агро" (Черниговской обл.), ООО "Баловне" (Николаевской обл.), а также ООО "Охотничье хозяйство "Плисецкое" (Черниговской обл.), ОДО "Устиновский Райагрохим", ООО "Устиновский Зернокомплекс" и ООО "Нива" (все - Кировоградской обл.) и других.

Кабмин решил не рекомендовать на главу Кировоградской ОГА бизнесмена Мищенко, обещавшего разобраться с финансовыми потоками 01

Немчинов Олег (171) Кировоградская область (646)


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Петики снова сейчас про зраду скажут)))
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12.08.2020 12:23 Ответить
занос ермаку вернут несчастному потерпевшему?)
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12.08.2020 12:47 Ответить
пожертвования не возвращают
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12.08.2020 13:02 Ответить
Я стесняюсь спросить: Всем "владельцам бизнеса" во власть нельзя или только Мищенко рожей не вышел?
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12.08.2020 13:24 Ответить
 
 