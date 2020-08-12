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Новости Коронавирус и карантин
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Девять областей Украины и Киев не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Девять областей Украины и Киев не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 августа Киев и 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области, а также г. Киев.

Также читайте: Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 19 областях Украины и Киеве, - СНБО

Девять областей Украины и Киев не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
ты даже от кота заразиться можешь, так шо маска только для сварщиков полезна

да, напомнил шо мне надо сходить погладить кота
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12.08.2020 12:21 Ответить
+2
В Швеции люди не передохли, в Беларуси люди не передохли, в Японии люди не передохли. Карантина в этих странах не было.
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12.08.2020 12:38 Ответить
+1
Количество людей с коронавирусом увеличивается, поэтому Минздрав говорит о смягчении карантина. А когда-то пугали ужесточением карантина. Зебилы боятся людей.
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12.08.2020 12:16 Ответить
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Количество людей с коронавирусом увеличивается, поэтому Минздрав говорит о смягчении карантина. А когда-то пугали ужесточением карантина. Зебилы боятся людей.
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12.08.2020 12:16 Ответить
пока не начнете сваливать трупы от КОВИ на площадях - быдло носить маски не будет...
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12.08.2020 12:18 Ответить
ты даже от кота заразиться можешь, так шо маска только для сварщиков полезна

да, напомнил шо мне надо сходить погладить кота
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12.08.2020 12:21 Ответить
Быдло послушное - оно выполняет всё что скажет власть. А люди решают сами что им делать.
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12.08.2020 12:21 Ответить
Это тебе за быдло! СПАМ.
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12.08.2020 12:24 Ответить
Не переживай! По твоей внешности сразу и не догадаешся....
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12.08.2020 12:33 Ответить
Ти щось від мене хочеш, цапе?
Я кацапам не наливаю і сала з хлібом також не даю.
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12.08.2020 12:55 Ответить
О! Та воно патріот! Так ненавидить кацапів, що аж підскакує на дивані... прямо зараз рветься в бій!
Похвально. Треба орден йому дати...
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12.08.2020 20:04 Ответить
Куда вы денетесь? Смягчение - отмена карантина будет, как этому не быть.
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12.08.2020 12:23 Ответить
о каком смягчении речь передохнуть хотите все или в эпоху зеленского уже лучше сдохнуть чем существовать без доходов на карантине
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12.08.2020 12:32 Ответить
В Швеции люди не передохли, в Беларуси люди не передохли, в Японии люди не передохли. Карантина в этих странах не было.
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12.08.2020 12:38 Ответить
Хтось цим тестом перевірив огірок і тест показав вірус. Він, схоже, від фанаря працює. Тим більш, що в Італії скандал - 98% загиблих від корони померли від зовсім інших причин. Навіть жертв ДТП писали в корону. А загальна кількість померлих навіть зменьшилась під час корони.
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12.08.2020 12:48 Ответить
 
 