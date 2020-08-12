Криклий о сотрудничестве "Укрзализныци" с Deutsche Bahn: Сейчас нас не поймут и, как минимум, на вилах вынесут

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что "Укрзализныця" после улучшения финансовой ситуации в компании должна вернуться к сотрудничеству с Deutsche Bahn.

Об этом он заявил в интервью изданию "Економічна правда", передает Цензор.НЕТ.

"К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в "Укрзализныце" недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или "Укрзализныцю", или обоих", - сказал министр.

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Он добавил, что такие трансформационные вещи важны, но "сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем его состояние".

Как сообщалось, 5 февраля 2020 года АО "Укрзализныця" подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании по стратегическому партнерству по развитию "Укрзализныци". Меморандум определяет этапы сотрудничества украинской и немецкой железнодорожных компаний. Предполагалось, что на начальном этапе будет заключен договор о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработки дорожной карты по улучшению ее деятельности. Ожидалось, что этот этап продлится три месяца.

Уже 7 февраля "Укрзализныця" объявила тендер на предоставление консультационных услуг по повышению оперативной эффективности компании, в котором приняла участие не только Deutsche Bahn. Начальная стоимость услуг была установлена ​​на уровне 85,92 млн грн. В конце марта этот тендер был отменен, а в апреле Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" перенесла на более поздний срок вопрос сотрудничества с немецкой железнодорожной компанией.