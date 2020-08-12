Криклий о сотрудничестве "Укрзализныци" с Deutsche Bahn: Сейчас нас не поймут и, как минимум, на вилах вынесут
Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что "Укрзализныця" после улучшения финансовой ситуации в компании должна вернуться к сотрудничеству с Deutsche Bahn.
Об этом он заявил в интервью изданию "Економічна правда", передает Цензор.НЕТ.
"К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в "Укрзализныце" недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или "Укрзализныцю", или обоих", - сказал министр.
Он добавил, что такие трансформационные вещи важны, но "сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем его состояние".
Как сообщалось, 5 февраля 2020 года АО "Укрзализныця" подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании по стратегическому партнерству по развитию "Укрзализныци". Меморандум определяет этапы сотрудничества украинской и немецкой железнодорожных компаний. Предполагалось, что на начальном этапе будет заключен договор о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработки дорожной карты по улучшению ее деятельности. Ожидалось, что этот этап продлится три месяца.
Уже 7 февраля "Укрзализныця" объявила тендер на предоставление консультационных услуг по повышению оперативной эффективности компании, в котором приняла участие не только Deutsche Bahn. Начальная стоимость услуг была установлена на уровне 85,92 млн грн. В конце марта этот тендер был отменен, а в апреле Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" перенесла на более поздний срок вопрос сотрудничества с немецкой железнодорожной компанией.
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а то начинают - диджитализация, анбандлинг, аутсорсинг, консалтинг... шпрехшталмейстер ))))
Німці тут дуже доречні. Їх ******** в всі отвори, як нас з 2000х, притому в турборежимі.
Націю отуплюють шаленим темпом, серед молоді наркотики гуляють як жуйка, медії і тв котяться в прірву, мабуть, ще глибшу ніж наша.
От тільки мені ще важко зрозуміти до чого конкретно їх готують, але запах небезпеки шалений, українське дежавю. Про яке нікому не розкажеш, бо ніхто не зрозуміє, шарахнеться в свій звичний світ добробуту,відпусток, ресторанчиків, Різдва.
І їх можна зрозуміти, стільки болю замовчано, просто не відбито емпатією, стільки сил пішло на післявоєнну відбудову, що за свою Geborgenheit вони будуть триматися до останнього і закривати очі на явну загрозу, не те щоб приховану.
Ми зараз як ніколи в одному човні. Вся Європа тепер Донбас, який готують до того, щоб зробити придатком. І на жаль, ми своєю фатальною помилкою на президентських виборах пришвидшили ходу зла куди більше, ніж це усвідомлюєм, і нашу блискучу команду дипломатів, на чолі з так ненависним Порошенком ми просто колосально недооцінили. Тільки зараз виходить на яв, наскільки впевнено і безстрашно ми тим човном КЕРУВАЛИ, поки бюргери і сітізени сиділи в рятівних жилетах, перелякано дивлячись на кремезного характерника "Друзі, хіба в такій компанії нам не радісно?", лідера країни, яка виросла наче диво-гриб з дна човна!..
Ех, часи бувалої слави, ніхто й не повірить вже. Тепер кермо в американців. Може це про них казав Мішель? Дай Бог, бо вони мабуть останні. Далі вже My heart will go on пад тьомнаюуууу вадой.
Немецкая Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций. И правительство Германии её не наказало.
В Украине верят сказкам об идеальних Deutsche Bahn в Европе.