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Криклий о сотрудничестве "Укрзализныци" с Deutsche Bahn: Сейчас нас не поймут и, как минимум, на вилах вынесут

Криклий о сотрудничестве

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что "Укрзализныця" после улучшения финансовой ситуации в компании должна вернуться к сотрудничеству с Deutsche Bahn.

Об этом он заявил в интервью изданию "Економічна правда", передает Цензор.НЕТ.

"К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в "Укрзализныце" недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен. Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или "Укрзализныцю", или обоих", - сказал министр.

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Он добавил, что такие трансформационные вещи важны, но "сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем его состояние".

Как сообщалось, 5 февраля 2020 года АО "Укрзализныця" подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании по стратегическому партнерству по развитию "Укрзализныци". Меморандум определяет этапы сотрудничества украинской и немецкой железнодорожных компаний. Предполагалось, что на начальном этапе будет заключен договор о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработки дорожной карты по улучшению ее деятельности. Ожидалось, что этот этап продлится три месяца.

Уже 7 февраля "Укрзализныця" объявила тендер на предоставление консультационных услуг по повышению оперативной эффективности компании, в котором приняла участие не только Deutsche Bahn. Начальная стоимость услуг была установлена ​​на уровне 85,92 млн грн. В конце марта этот тендер был отменен, а в апреле Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" перенесла на более поздний срок вопрос сотрудничества с немецкой железнодорожной компанией.

Автор: 

Укрзализныця (2766) Криклий Владислав (323) Deutsche Bahn (15)


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Топ комментарии
+9
А що ви очікували, якщо найвпливовіший "зуб давав"?
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12.08.2020 12:41 Ответить
+8
Что за сленг на вилах вынесут, в натуре.
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12.08.2020 12:39 Ответить
+6
та нормально...цензурно жеж ))) и понятно )))
а то начинают - диджитализация, анбандлинг, аутсорсинг, консалтинг... шпрехшталмейстер ))))
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12.08.2020 12:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Что за сленг на вилах вынесут, в натуре.
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12.08.2020 12:39 Ответить
А що ви очікували, якщо найвпливовіший "зуб давав"?
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12.08.2020 12:41 Ответить
Не лініться, почитайте інформацію за цього німецького оператора залізниць. Ці економісти у себе вирішили, що економічно не доцільно, як їм здавалось, обслуговувати другу колію, яку вони розібрали у себе, а наразі не можуть розвести навіть поїзді класу інтерсіті+, не говорячи вже про вантажні. Також позакривали біля 50% станцій, що не аби як вплинуло на безпеку руху. Так чому ж нас можуть навчити німці?
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12.08.2020 14:19 Ответить
ми тут украили все деньги и денег нет и опять виноват народ потомучто он нам мешает работать
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12.08.2020 12:42 Ответить
Нужен Нью Моисей может он народ куда то лет на 40 опять уведет, а они тут побешкетуют, розбійники.
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12.08.2020 12:44 Ответить
А нынешний Нью Моисей, что, уже испортился? Несите нового, Нью-Нью Моисея?
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12.08.2020 13:30 Ответить
Сленг из укр парламента. "Скотиняки, ... на вилах вынесут...
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12.08.2020 12:46 Ответить
та нормально...цензурно жеж ))) и понятно )))
а то начинают - диджитализация, анбандлинг, аутсорсинг, консалтинг... шпрехшталмейстер ))))
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12.08.2020 12:48 Ответить
Типа штандартенмайер?
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12.08.2020 12:49 Ответить
не-не... то другой тип... типчик даже - конферансьё в цирке )))))
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12.08.2020 12:51 Ответить
ну... мендель )))) а так понятнее )))))))))))))
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12.08.2020 12:52 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%95%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80/100050809069697?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3Mjk4MjAzODk1Mw%3D%3D Ева Контур

Німці тут дуже доречні. Їх ******** в всі отвори, як нас з 2000х, притому в турборежимі.
Націю отуплюють шаленим темпом, серед молоді наркотики гуляють як жуйка, медії і тв котяться в прірву, мабуть, ще глибшу ніж наша.
От тільки мені ще важко зрозуміти до чого конкретно їх готують, але запах небезпеки шалений, українське дежавю. Про яке нікому не розкажеш, бо ніхто не зрозуміє, шарахнеться в свій звичний світ добробуту,відпусток, ресторанчиків, Різдва.
І їх можна зрозуміти, стільки болю замовчано, просто не відбито емпатією, стільки сил пішло на післявоєнну відбудову, що за свою Geborgenheit вони будуть триматися до останнього і закривати очі на явну загрозу, не те щоб приховану.
Ми зараз як ніколи в одному човні. Вся Європа тепер Донбас, який готують до того, щоб зробити придатком. І на жаль, ми своєю фатальною помилкою на президентських виборах пришвидшили ходу зла куди більше, ніж це усвідомлюєм, і нашу блискучу команду дипломатів, на чолі з так ненависним Порошенком ми просто колосально недооцінили. Тільки зараз виходить на яв, наскільки впевнено і безстрашно ми тим човном КЕРУВАЛИ, поки бюргери і сітізени сиділи в рятівних жилетах, перелякано дивлячись на кремезного характерника "Друзі, хіба в такій компанії нам не радісно?", лідера країни, яка виросла наче диво-гриб з дна човна!..
Ех, часи бувалої слави, ніхто й не повірить вже. Тепер кермо в американців. Може це про них казав Мішель? Дай Бог, бо вони мабуть останні. Далі вже My heart will go on пад тьомнаюуууу вадой.
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12.08.2020 12:40 Ответить
Надо сотрудничать не с немецкими, а с американскими компаниями.
Немецкая Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций. И правительство Германии её не наказало.
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12.08.2020 12:40 Ответить
Не відправляли вони турбіни в Крим. То були кацапські мутки.
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12.08.2020 12:43 Ответить
Брехня. Куди вони відправляли? На Таманський півострів де ніякої електростанції не будувалось? Сіменс добре знала що турбіни відправляє в Крим.
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12.08.2020 12:59 Ответить
Чекаю на докази моєї "брехні"! Доводь, що Сіменс відправляли турбіни саме в Крим!
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12.08.2020 13:02 Ответить
Я доводжу что Сіменс відправляла турбіни саме на Таманський півострів Краснодарського краю, де ніякої електростанції не планувалось будувати. В той же час побудували фундамент для чотирьох турбін в Криму які відправила Сіменс.
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12.08.2020 13:06 Ответить
Слухай, та надай ти докази що Сіменс відправляла турбіни до Криму як ти писав: Немецкая Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций. Ти ж упевнений в цьому! Хіба це для тебе складно?
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12.08.2020 13:10 Ответить
Які тобі треба докази? Турбіни Сіменс працюють в Криму.
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12.08.2020 13:17 Ответить
Друже, я продав своє авто у Миколаєві, а за рік воно з'явилося у Харкові. Із харківською реєстрацією. Але я продав його у Миколаєві! А воно опинилося у Харкові. Нічого не нагадує?
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12.08.2020 13:29 Ответить
Турбіни не авто. Сіменс попереджали що турбіни для Криму.
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12.08.2020 13:58 Ответить
Хто попереджав? Коли попереджали? Посилання будь ласка!
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12.08.2020 18:02 Ответить
Це були не кацапські мутки, а німецькі мутки.
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12.08.2020 13:02 Ответить
без співучасті Сіменса не обійшлося, це вони потім відморозились ніби кацапи їх надурили
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12.08.2020 13:03 Ответить
Докази друже! Докази у студію!
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12.08.2020 13:06 Ответить
Доказ - турбіни Сіменс працюють в Криму. Сіменс це визнає.
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12.08.2020 13:18 Ответить
Але ж ти й клоун. Сіменс це визнав практично відразу як вони опинилися в Криму! Але ж питання, як вони опинилися в Криму? Сіменс їх туди поставив, чи якось інакше? Наче просте для тебе завдання, просто доведи фактами твоє твердження: Сименс отправила турбины в Крым в нарушение санкций
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12.08.2020 13:25 Ответить
явки, паролі. тебе в гуглі забанили, чи ти десь бав, що співучасник визнає і кається, всім розказує, щоб влетіти на мільйонні штрафи?
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12.08.2020 14:07 Ответить
Ось цікаво, чому коли просиш докази, тебе відсилають до гуглу... Тобто доказів ти не маєш на своє твердження!? Якщо так, то ходи здоровий, якщо маєш докази, то припиняй дешевий базар та надай їх.
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12.08.2020 18:01 Ответить
ну півнику, тебе можна ще відіслати , там точно знайдеш всі потрібні докази.
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12.08.2020 18:57 Ответить
Та що ж ви всі такі розумні насправді виявляєтесь дешевими балаболами...? Клоуни, що поробиш...
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12.08.2020 20:32 Ответить
півнику, клован твій **********, чи х..ло?
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12.08.2020 20:38 Ответить
А я ж тебе, гидота, до цього часу не ображав. Просто не забувай, що ти дешевий, обісравшийся БАЛАБОЛ. Все, дійсно набрид, ходи здоровий, хай щастить.
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12.08.2020 20:51 Ответить
балабол, кацапчику, твоя хамілія
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12.08.2020 21:27 Ответить
та и СП-2... потихоньку глохнет...дохнет
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12.08.2020 12:49 Ответить
Только благодаря США.
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12.08.2020 13:03 Ответить
100500++ (единственным, кто последовательно и принципиально...хотя возможно и не без собственного интереса)))... но когда интересы совпадают - это счастье)
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12.08.2020 13:09 Ответить
Считал что Владислав выше того бардака что там творится.
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12.08.2020 12:47 Ответить
То, что немцу хорошо, то для нас смерть.
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12.08.2020 12:50 Ответить
Deutsche Bahn-точно НЕ самая лучшая жд компания,есть намного лучше работающие и в Европе и в мире,шо они за немецкую фирму зацепились?
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12.08.2020 12:53 Ответить
Т-сс -сс не порть легенду.
В Украине верят сказкам об идеальних Deutsche Bahn в Европе.
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12.08.2020 14:13 Ответить
Как выглядит этот консалтинг? Бумажка, что нужно сделать? За 80 млн? От того, что будет эта бумажка, лишнее финансирование не появится и воровать не перестанут
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12.08.2020 12:57 Ответить
кріклій, викормиш сріний, і тебе, і вас не розуміють і позавчора, і вчора, і сьгодні. бидло ..бане.
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12.08.2020 12:58 Ответить
А я считаю что нужно отдать Ukraine Bahn to Deutsche бану бесплатно. Пусть руководят и эксплуатируют. Будет немецкий порядок.
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12.08.2020 14:17 Ответить
Усе? Кина не будет, электричество подорожало?
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12.08.2020 14:53 Ответить
У Зелёного говна действительно "веселое" будущее.
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12.08.2020 15:09 Ответить
 
 