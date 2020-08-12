Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский
В МВД Беларуси сообщили, что прошлой ночью во время акций протеста были задержаны более 1000 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.
"По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говорится в сообщении МВД Беларуси.
Протесты прошли в 25 городах, МВД сообщает о 5 умышленных наездах машин на силовиков, возбуждены 17 уголовных дел.
Как отметили в Минздраве республики, в службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.
Среди основных травм медики называют ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д.
Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.
"Погибших, а также пациентов в критическом состоянии, на сегодняшний момент нет", - сообщили в Минздраве Беларуси.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
-а ось дивно чому коли кацапи "купили"львівський автобусний, -то нині Україна закуповує автобуси в Бєларусі,а також грузові авто і т.д....-нєпорядок,пора бацьку нагнуть скупить успішні білоруські підприємства та ....закрити їх... -нехай тупорилі білоруси їдуть вулиці мокшандії замітать замісто хохлів та таджиків..
=Лівія давала своїм громадянам безкоштовну освіту,медицину,світло,і тд...-опа.... диктатор надоїв,-бац і стали злиднями худше українців які мріяли про Україну без кучми та повелись на розвод тих самих бариг -агентів фсб, і уже навіть не мають того що мали...((а кучма таки показував зуби коли кацапи у Тузлу лізли...- от фсб і придумали майдани..)
https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов @novosyolov
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Появилось фото пятилетней девочки, пострадавшей от тарана военным джипом гражданской машины.
Отца забрали в милицию. Мать с ребенком подвез в больницу случайный водитель. Она говорит, что они не сигналили, просто ехали по своим делам.
Силовики сказали семье, что они сами виноваты
число завышают для запугивания
"За так" партизанить ващета никто не хотел, немцы и местные нормально сосуществовали.