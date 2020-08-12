Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский

В МВД Беларуси сообщили, что прошлой ночью во время акций протеста были задержаны более 1000 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.

"По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говорится в сообщении МВД Беларуси.

Протесты прошли в 25 городах, МВД сообщает о 5 умышленных наездах машин на силовиков, возбуждены 17 уголовных дел.

Как отметили в Минздраве республики, в службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Среди основных травм медики называют ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д.

Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

"Погибших, а также пациентов в критическом состоянии, на сегодняшний момент нет", - сообщили в Минздраве Беларуси.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.



