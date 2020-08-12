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Новости Репрессии в Беларуси
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Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский

Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский

В МВД Беларуси сообщили, что прошлой ночью во время акций протеста были задержаны более 1000 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by в Telegram.

"По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говорится в сообщении МВД Беларуси.

Протесты прошли в 25 городах, МВД сообщает о 5 умышленных наездах машин на силовиков, возбуждены 17 уголовных дел.

Как отметили в Минздраве республики, в службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Среди основных травм медики называют ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д.

Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

"Погибших, а также пациентов в критическом состоянии, на сегодняшний момент нет", - сообщили в Минздраве Беларуси.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За двое суток задержали около пяти тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский 01
Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский 02

Беларусь (7937) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
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...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 12:51 Ответить
+3
Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский - Цензор.НЕТ 2588...
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12.08.2020 12:46 Ответить
+2
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389176/ В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
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12.08.2020 12:52 Ответить
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Прошлой ночью во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны более тысячи человек, госпитализирован 51 гражданский - Цензор.НЕТ 2588...
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12.08.2020 12:46 Ответить
вибачаюсь, а Інавгурація вже була? чи може нунах?
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12.08.2020 12:54 Ответить
Це не є поведінка, впевненої в підтримці 80-тьма відсотками виборців, влади.
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12.08.2020 12:48 Ответить
так і то не є протести народу, який 70% голосів проголосував проти. Обидві стороні брешуть - Лука про 80% підтримку, опозиція - про свої 70%.
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12.08.2020 13:05 Ответить
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 12:51 Ответить
і ось купує Україна з новеньких, ******** нафтопереробних заводів Білорусі диз-паливо,бензин,автогаз,- а українські нпз викуплені россєянамі та знищені ...-значить пора те саме кацапам і в Бєларусі зробить і тоді українці самі мають йти пукіну на поклон за гас?
-а ось дивно чому коли кацапи "купили"львівський автобусний, -то нині Україна закуповує автобуси в Бєларусі,а також грузові авто і т.д....-нєпорядок,пора бацьку нагнуть скупить успішні білоруські підприємства та ....закрити їх... -нехай тупорилі білоруси їдуть вулиці мокшандії замітать замісто хохлів та таджиків..
=Лівія давала своїм громадянам безкоштовну освіту,медицину,світло,і тд...-опа.... диктатор надоїв,-бац і стали злиднями худше українців які мріяли про Україну без кучми та повелись на розвод тих самих бариг -агентів фсб, і уже навіть не мають того що мали...((а кучма таки показував зуби коли кацапи у Тузлу лізли...- от фсб і придумали майдани..)
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12.08.2020 14:46 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389176/ В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой - Хартия'97 :: Новости Беларуси - Белорусские новости - Новости Белоруссии - Республика Беларусь - Минск
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12.08.2020 12:52 Ответить
Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного - Цензор.НЕТ 2639
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12.08.2020 12:58 Ответить
https://twitter.com/novosyolov

https://twitter.com/novosyolov Алексей Новоселов @novosyolov

https://twitter.com/novosyolov https://twitter.com/novosyolov



Появилось фото пятилетней девочки, пострадавшей от тарана военным джипом гражданской машины.
Отца забрали в милицию. Мать с ребенком подвез в больницу случайный водитель. Она говорит, что они не сигналили, просто ехали по своим делам.
Силовики сказали семье, что они сами виноваты

Минулої ночі під час масових акцій протесту в Білорусі затримали більш ніж тисячу осіб, госпіталізовано 51 цивільного - Цензор.НЕТ 1525
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12.08.2020 12:59 Ответить
Это ДТП произошло 20 июня 2018 года, фото оттуда же.
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12.08.2020 13:08 Ответить
2018 рік біля Гродно
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12.08.2020 13:04 Ответить
"задержали 5000"
число завышают для запугивания
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12.08.2020 12:55 Ответить
Міньким домовленостям немає альтернативи? Поїдуть наші гандони на чергові переговори в гості до цього упиря чи ні?
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12.08.2020 12:57 Ответить
а як же ) Кравчук полізе до нього обійматися як комуніст до комуніста
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12.08.2020 13:03 Ответить
В Петра Олексійовича попитай.
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12.08.2020 13:03 Ответить
Сябры, у вас нет обратного пути, мочите мусоров, таракана повесьте на площади, либо вам пипец всем будет!
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12.08.2020 13:02 Ответить
В ВОВ беларусы были отличными партизанами. Где делись, выродились что-ли?
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12.08.2020 13:03 Ответить
Партизаны были там где присылали инструкторов-диверсантов из НКВД.
"За так" партизанить ващета никто не хотел, немцы и местные нормально сосуществовали.
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12.08.2020 13:09 Ответить
Не звизди ващета из-за поребрика, в Украине и Беларусии и без всяких инструкторов жару немецким оккупантам давали.
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12.08.2020 14:55 Ответить
"оккупантами" они были для краснозадых, а для украинцев - освободителями. И никто им жару не давал. Они никого не трогали просто так и их никто не трогал. А вот когда приходили краснозадые диверсанты и устраивали вооруженные провокации - немцы зверели и могли сжечь село в отместку, чему краснозадые провокаторы были очень рады.
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12.08.2020 14:59 Ответить
Та облиште....Що тут не зрозуміло ..Йде просто захват Білорусіїї як країни. ...Десь через рік вже не буде Білорусії. Вона розчиниться в Російській імперіїї(Хлоімперія). Подивіться на координацію і методи дій протестувальників..лідерів не має не має єдиного ценру керування не має відповідальних осіб ..все скрито- тупо по підручникам деверсійної діяльності..А тепер задайте питання" А хто міг би і хотів би зробити таку діверсію для початку (заворушення і безпорядки)? Европа ? Америка? Та ну...!!! Поживем побачим...? скажите. Добре
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12.08.2020 14:19 Ответить
 
 