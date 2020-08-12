С начала суток на Донбассе зафиксированы две вражеские провокации со стороны наемников РФ, - Минобороны

Российско-оккупационные войска осуществили две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 12 августа, в районе проведения операции зафиксированы две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия. Первая произошла ночью неподалеку Марьинки, вторая - в 08.00 утра в районе н.п. Южное. Вооруженные Силы огонь по противнику не открывали.

Боевых потерь в рядах украинских воинов нет.

В Минобороны отмечают, что защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

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