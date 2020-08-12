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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе зафиксированы две вражеские провокации со стороны наемников РФ, - Минобороны

С начала суток на Донбассе зафиксированы две вражеские провокации со стороны наемников РФ, - Минобороны

Российско-оккупационные войска осуществили две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 12 августа, в районе проведения операции зафиксированы две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия. Первая произошла ночью неподалеку Марьинки, вторая - в 08.00 утра в районе н.п. Южное. Вооруженные Силы огонь по противнику не открывали.

Боевых потерь в рядах украинских воинов нет.

В Минобороны отмечают, что защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.

Читайте: За сутки наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

Минобороны (9449) обстрел (28195) Донбасс (26958) наемники рф (2094)


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Топ комментарии
+5
вот обстрелы нужно игнорировать, как сказала мендель, а разговоры про то, что беременна не проигнорировала
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12.08.2020 12:52 Ответить
+4
короче... на Западном восточном фронте без перемен (с)
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12.08.2020 12:54 Ответить
+4
обстрелы это временно, беременна - тоже временно, а реакция разная
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12.08.2020 12:56 Ответить
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Мля, ведь Порох мог тоже самое сделать! И зелень бы его, за ровно тоже самое, называла барыгой и предателем!
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12.08.2020 12:51 Ответить
Цікаво,хто вірить офіційним речникам ??)))
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12.08.2020 12:52 Ответить
только долбаёбы
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12.08.2020 12:55 Ответить
вот обстрелы нужно игнорировать, как сказала мендель, а разговоры про то, что беременна не проигнорировала
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12.08.2020 12:52 Ответить
обстрелы это временно, беременна - тоже временно, а реакция разная
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12.08.2020 12:56 Ответить
короче... на Западном восточном фронте без перемен (с)
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12.08.2020 12:54 Ответить
Пока все заняты Белорусью...

https://www.facebook.com/borys.babin?__cft__[0]=AZURdaBXGgwggOPhyDzNaQPf5h9J-6jeQfxQEs4BXokFmX2IJlWnWsinxRWXu-_osHl-gobNo3i--zpmg_UPcH0wDNAKWA_SqUC3OdHOLOkFdZGKHbAw-gx8TPHp5qeC2u4&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10223623005821225?__cft__[0]=AZURdaBXGgwggOPhyDzNaQPf5h9J-6jeQfxQEs4BXokFmX2IJlWnWsinxRWXu-_osHl-gobNo3i--zpmg_UPcH0wDNAKWA_SqUC3OdHOLOkFdZGKHbAw-gx8TPHp5qeC2u4&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

Характерний інцидент, як каже маленьке дельфінятко, відбувся сьогодні на Азові, біля Бердянську.

Кажуть, що прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берігу.
Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узберіжжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.

Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом".
Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов.
Що й було зроблено.
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12.08.2020 12:57 Ответить
Поставка мин, висадка диверсантів, захоплення рибалок за таких умов й надалі здійснюватимуться росіянами на всій формально "підконтрольній" нам акваторії Азову. Від Маріуполя до Стрілкового.

А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії.

Для якої досі не змінено режим "спільних вод".

Засідання "україно-російської комісії" з ростовськими колегами готують наразі.
Так знищується державність.
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12.08.2020 12:58 Ответить
Тоді, з напрямку окупованої Саханки, російсько-окупаційні війська здійснили дві автоматні черги.
Навчить найвпливовішого так казати, а то "та сторона", "та сторона".
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12.08.2020 12:59 Ответить
...для тих, що прийдуть з Меотійського болота?

https://mobile.twitter.com/iddqdenko

https://mobile.twitter.com/iddqdenko мерщій, плотва! https://mobile.twitter.com/iddqdenko @iddqdenko https://mobile.twitter.com/iddqdenko/status/1293213299144826881 18 ч

Чорний АТБ Запоріжжя.
Ще вчора тексту в лапках не було.
Ви шо там, сказилися, провокатори?
Для кого цей переклад?

З початку доби на Донбасі зафіксовано дві ворожі провокації з боку найманців РФ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5448
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12.08.2020 13:04 Ответить
 
 