С начала суток на Донбассе зафиксированы две вражеские провокации со стороны наемников РФ, - Минобороны
Российско-оккупационные войска осуществили две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 12 августа, в районе проведения операции зафиксированы две кратковременные враждебные провокации с применением стрелкового оружия. Первая произошла ночью неподалеку Марьинки, вторая - в 08.00 утра в районе н.п. Южное. Вооруженные Силы огонь по противнику не открывали.
Боевых потерь в рядах украинских воинов нет.
В Минобороны отмечают, что защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
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+5 Alexander Bereznuk #425456
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Западномвосточном фронте без перемен (с)
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Характерний інцидент, як каже маленьке дельфінятко, відбувся сьогодні на Азові, біля Бердянську.
Кажуть, що прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берігу.
Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узберіжжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.
Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом".
Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов.
Що й було зроблено.
А наші уповноважені посадовці мовчатимуть й надалі, отримуючи нові й нові бонуси від азовської рибної мафії.
Для якої досі не змінено режим "спільних вод".
Засідання "україно-російської комісії" з ростовськими колегами готують наразі.
Так знищується державність.
Навчить найвпливовішого так казати, а то "та сторона", "та сторона".
https://mobile.twitter.com/iddqdenko
https://mobile.twitter.com/iddqdenko мерщій, плотва! https://mobile.twitter.com/iddqdenko @iddqdenko https://mobile.twitter.com/iddqdenko/status/1293213299144826881 18 ч
Чорний АТБ Запоріжжя.
Ще вчора тексту в лапках не було.
Ви шо там, сказилися, провокатори?
Для кого цей переклад?