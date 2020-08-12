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Netflix снимает фильм с участием Ван Дамма: на ряде улиц Киева будут перекрывать и ограничивать движение, - КГГА. СПИСОК

Netflix снимает фильм с участием Ван Дамма: на ряде улиц Киева будут перекрывать и ограничивать движение, - КГГА. СПИСОК

В августе на ряде столичных улиц будут ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании NETFLIX.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168.

В частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

12 августа с 05:00 до 14:00:

- на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

14 августа с 05:00 до 21:00:

- на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улице;

17 августа с 05:00 до 18:00:

- на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы.

17 августа с 14:00 до 21:30:

- на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.

18 августа с 05:00 до 14:00:

- на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

- на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Netflix снимает свой первый фильм в Украине, среди главных актеров - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор - общество с ограниченной ответственностью "Эппл ТРИ Продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

В КГГА напомнили, что порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий, в том числе кино- и видеосъемок, в столице утвержден решением Киевского городского совета.

Заявка на проведение кино- и видеосъемки в Киеве подается организатором.

дороги (2512) КГГА (2991) фильмы (402) Netflix (23)


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Топ комментарии
+9
Очень хорошо, что всемирно известного актёра снимает всемирно известный сервис, причём в Киеве. Это всегда плюс. Закон о льготах зарубежным кинопроизводителям, снимающим в Украине, сработал, причём очень быстро и эффективно.
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12.08.2020 13:10 Ответить
+8
Фильмы повышают интерес к городу и привлекают туристов. Не надо быть таким узколобым эгоистом.
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12.08.2020 13:17 Ответить
+4
Пусть в Минск едут
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12.08.2020 13:04 Ответить
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Пусть в Минск едут
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12.08.2020 13:04 Ответить
"в бой идет один старик"
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12.08.2020 13:04 Ответить
ван дамм - держите его семеро
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12.08.2020 13:27 Ответить
Это да, все при деле, за судьями обьявленных в розыск, в ОАСК некому сходить...
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12.08.2020 13:05 Ответить
Нах_й пошли со своими перекрытиями, уроды
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12.08.2020 13:06 Ответить
Фильмы повышают интерес к городу и привлекают туристов. Не надо быть таким узколобым эгоистом.
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12.08.2020 13:17 Ответить
Послушай, узколобый специалист, я не против туристов и интереса, вот только это надо делать с умом, а не как у нас принято не в первой, на примере Дарницкого моста расскажу: имбицилы с КГГА дают разрешение на перекрытие части моста с правого на левый берег с 16-00 до 20-00, т.е. когда все возварщаются домой, что создает невероятные пробки. Так же было и с утра, только в направлении правого берега, когда все на работу едут. Если мозг у власти обветренный, снимать у нас не стоит. А для нижнего комментатора, замечу, что 95 квартал, камеди дебил, КВН, и другую хрень низкопробную смотрел от силы минут 20 за всю жизнь
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12.08.2020 13:42 Ответить
И о чём говорит то, что вы вышеперечисленные передачи смотрели отсилы 20 минут?
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13.08.2020 06:13 Ответить
Netflix - это самая популярная платформа для просмотра фильмов и сериалов в мире! Это только у нас ещё смотрят квартал 95
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12.08.2020 13:26 Ответить
Эта платформа крутит и продукт К-95.
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13.08.2020 06:17 Ответить
А це не той Жан-Клода Ван Дамм, який ДУЖЕ захоплюється Росією і дуже хоче, за прикладом Стівена Сігала, переїхати туди на ПМЖ?
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12.08.2020 13:07 Ответить
Очень хорошо, что всемирно известного актёра снимает всемирно известный сервис, причём в Киеве. Это всегда плюс. Закон о льготах зарубежным кинопроизводителям, снимающим в Украине, сработал, причём очень быстро и эффективно.
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12.08.2020 13:10 Ответить
Ты сам-то веришь в эту дичь?
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12.08.2020 13:18 Ответить
Поцілуй ще ваву в сраку! Я ж бачу, що тобі кортить
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12.08.2020 14:03 Ответить
Что он в Киеве корячится? Пусть Донецк и Луганск для нас захватит. Забашляем.
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12.08.2020 13:11 Ответить
для нас - освободит...
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12.08.2020 13:29 Ответить
И кого этот дедушка будет на этот раз пинать-омоновцев?
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12.08.2020 13:12 Ответить
...протестующих, которые "зверски атакуют омоновцев" с шариками и цветами.
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12.08.2020 13:37 Ответить
Если они будут эти улицы в час пик перекрывать, то могут снять еще один фильм про зомби апокалипсис, под названием, "Восстание водителей Троещины"
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12.08.2020 13:12 Ответить
А почему Ван Дан не снимает на Ямской? Там жил Изя Коган он играл на баяне и вся улица пела!
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12.08.2020 13:12 Ответить
Том круз - забил, так откопали это нафталиновое - как дам.
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12.08.2020 13:14 Ответить
Буду краток, даже рискуя оскорбить чьи-либо чувства: Нетфликс это означает перед просмотром удалить с винта. Сочувствую тем, кому это перекрытие доставит неудобства.
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12.08.2020 13:18 Ответить
Какие фильмы СОЗДАННЫЕ компанией Netflix ты смотрел?
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13.08.2020 06:23 Ответить
А причём тут созданные?Могу повторить: Нетфликс-дерьмо, и это ещё мягко сказано
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13.08.2020 07:14 Ответить
В чём его дерьмовость? Чем он хуже ****, Амазоновского прайма...итд?

Кстати, что ты удаляешь с винта, ведь Netflix идёт в стриме?
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13.08.2020 07:45 Ответить
Удаляю с винта те фильмы, которые скачиваю (в том числе и нетфликсовские), я не любитель смотреть в онлайн хотя бы по той простой причине, что не все фильмы можно найти в онлайн-кинотеатрах.
Отвечаю в чём дерьмость. Вот взять последний их опус, который посмотрел пару дней назад, называется Яркость, 2017 года муви, с Уиллом Смитом. Задумка-шикарная, на Земле помимо людей живут орки, эльфы и и.д. И тут один крутой коп У до Смит со своим напарником-орком...в общем не буду спойлерить. Но исполнение-барахло полное: диалоги простейшие, сюжет ни к чёрту, лор в фильме вообще не показан и т.д. И такое у них всё!
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13.08.2020 08:17 Ответить
Там очень ограниченное количество фильмов для скачивания.

Вы про фильм "Bright"?! Это не моё! Драмы какие-то смотрели или психологические триллеры? Кстати, как насчёт сериала "Black Mirror"?!

https://www.esquire.com/entertainment/movies/g30288425/best-netflix-original-movies-2020/
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13.08.2020 09:13 Ответить
Ограниченное, согласен, только давай я не буду на форме публиковать инструкцию о том, как делать SATRip или DVDScreener, ок?
По поводу того, что именно смотрел у них-досконально не могу сказать, надо вспоминать (учитывая что я от их муви теперь бегу как чёрт от ладана, стараясь не смотреть).
Навскидку из последнего-"Ибица" и первый сезон "Ведьмака".
Сериалы не особо люблю, любые.
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13.08.2020 09:44 Ответить
"Black Mirror" состоит из отдельных эпизодов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_эпизодов_телесериала_«Чёрное_зеркало»

Вот вышел новый фильм, который может будет в твоём вкусе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект_«Сила»
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17.08.2020 07:14 Ответить
Спасибо, но я жду от них давно анонсированного ими сериала по Властелину колец, хочу увидеть что же такое дно.
Вообще (сугубо личное мнение) когда что-то ставят "на поток"-качество резко снижается. По этой причине я отчасти сериалы и не люблю.
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17.08.2020 08:50 Ответить
Про поток я согласен, но это делает не только и не столько Netflix. По этому делу спецы - НВО.
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17.08.2020 16:34 Ответить
Netflix shares its 10 most popular original movies of all time:

https://www.businessinsider.com/top-10-netflix-original-movies-of-all-time-ranked-list-2020-7
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13.08.2020 09:21 Ответить
Да на здоровье, дерьмо тоже вкусное, миллионы мух не могут ошибаться, чего уж там...
Будь я двадцатилетним оболтусом, которому заходят всякие Марвелы и вообще фильмы, где бдыщь-бдыщь, пиу-пиу и прочий эрондондон, то, глядишь, и зашло. Но я не он.
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13.08.2020 09:39 Ответить
"Платформа" никак не подходит под то, что ты здесь сказал.
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17.08.2020 07:23 Ответить
После их The Old Guard эту барахолку вообще надо закрывать.
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17.08.2020 08:47 Ответить
Публика любит боевики с суперменами, поэтому их делают, но при этом Netflix создаёт фильмы в стиле независимого кино, без спецэффектов и прочей Голливудской мишуры. В этих фильмах есть и мораль, и философия. Кстати, "Чёрное Зеркало" ими напичкано.
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17.08.2020 16:39 Ответить
Ну, я уже упоминал-будь я 20летним, то наверное проглатывал бы подобное, не морщась, и ещё бы и требовал добавки. Возраст идёт-возрастают и требования. Теперь если мне надо независимое кино, то я смотрю фильмы Тромы. Если хочу трэш и угар, где всё названо своими словами, то смотрю Грайндхаус/B-movie. Если хочу просто хорошее добротное кино, то лучше пересмотрю Филадельфийскую историю или Табачную дорогу. Надо расти над собой ткскзть. Их уровень меня уже не устраивает.
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17.08.2020 16:44 Ответить
Двадцатилетние "Чёрное зеркало" не особо смотрят - это не их кино, равно, как и "Платформа".
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17.08.2020 16:48 Ответить
Мой любимый жанр - психологические триллеры с многочисленными твистами в сюжете. Кстати, "Bird Box" c Сандрой Буллок.
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17.08.2020 16:55 Ответить
Погляжу Чёрное Зеркало как малость время освобожу, на выходных попробую. Триллеры...да б-г его знает, сейчас больно уж много записывают фильмов в триллеры. Взять, например, Мучениц от Паскаля Ложье, там да, согласен. А вот взять прошлогодний оскароносный Out про обмен телами, то там такая тоска, что плевать в монитор хочется. Никогда не угадаешь с современными фильмами. Случайно наткнулся в своё время на God bless America, и просто челюсть отвисла от того, насколько можно качественно сделать социальную сотиру за копейки, а его непонятно за какие грехи норовят обозвать грайндхаусом.
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17.08.2020 17:06 Ответить
У NetflixDVD он в категориях: Comedy, Dark Humor & Black Comedies, Indie Comedies.
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17.08.2020 17:11 Ответить
Да юмора там...маловато, зато диалоги шикарнейшие, не хуже капровского Мистер Смит едет в Вашингтон, Смит правда скорее полит.сатира, да и разница между этими двумя фильмами лет в 70 даёт себя знать.
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17.08.2020 17:18 Ответить
Независимые комедии сейчас - это совсем не комедии, скорее драмеди, а то и трагикомедии.
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17.08.2020 19:08 Ответить
Да сейчас всё "смешалось в доме Облонских". Пишут один жанр, на деле совсем другой. Деграднуло оно всё, масс-культура. Есть такое муви, Идиократия, тоже такая себе сатира с комедией вперемежку. Посмотрел и диву даюсь насколько быстро оно исполняется, буквально на глазах. Разве что рожь кока-колой не поливают, но до этого ещё дойдёт.
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17.08.2020 19:16 Ответить
Сатиру т.е.
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17.08.2020 17:06 Ответить
Кстати, дабы развеять очередной миф о Природе: мухи дерьмо не едят, они в нём откладывают потомство.
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17.08.2020 17:15 Ответить
Нашли, блин, местечко)))
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17.08.2020 17:16 Ответить
Тепло там хорошо держится, оно личинкам нужно, а запахи они не ощущают.
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17.08.2020 19:06 Ответить
ЗЕполеону скучно стало с "корабельными соснами", вот Ермак и устроил своему подопечному развлекалово .100 %, этот бездельник будет торчать на съёмочной площадке все эти дни .
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12.08.2020 13:18 Ответить
99.99999999999999999% - 3e HE "будет торчать на съёмочной площадке все эти дни".
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13.08.2020 06:25 Ответить
Не будет торчать ? А чем же тогда ЗЕ будет заниматься ? В экономике профан, во внешней политике всем Ермак рулит, про местные выборы можна даже не думать , народ "зелёную" власть ненавидит , уходить с поста президента он не хочет , да и не отпустят его кукловоды , ещё не всю кровь выпили из людей , так что остаётся единственное , торчать на съёмочной площадке.
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13.08.2020 07:57 Ответить
Его главная задача сейчас это - ОРДЛО:

1. Возобновил Нормандские переговоры, где указал на противоречие в М-2, чего не сделал попаредник.
2. Ввёл в ТКГ переселенцев из ОРДЛО: Казанцев и... забыл имя.
3. Держать режим тишины. 16 дней без потерь.

Президент организовывает людей и процессы, а не управляет всем сам. Он озвучивает своё видение, его поправляют, редактируют... Так делается во всём Мире.

У вас есть свои хотелки, но этого не будет. Может он там появится , но не задержится.
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13.08.2020 09:34 Ответить
Для Зеленского сейчас главная задача это волна коронавируса которая захлёстывает Украину , и катастрофическое падение экономики.Налоги, на которые содержатся ЗЕ и его "команда управленцев )" платятся украинцами на свободной територии Украины , а не жителями ОРДЛО , а вопрос мира на Донбассе решится в один миг , в связи с кончиной Путина , и ни как иначе , не стоит обнадёживаться.
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13.08.2020 11:23 Ответить
Ковидом и экономикой заниматься должны соответствующие министерства и ведомства, да и КабМин в целом. Вопрос же мира и войны - президентский, но и его команды, безусловно.

Сидеть сложа руки и ждать пока Пу починет в бозе и/или РФ развалится???!!! Это уже было и бойцы продолжали гибнуть под обстрелами. Сейчас, когда инициатива на переговорах у Украины, и режим тишины, в принципе, работает, а Кравчук предлагает разумные компромисcы в рамках суверенитета Украины, нужно давить на Пу, который уже не в выгодных условиях.
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13.08.2020 16:26 Ответить
Ради всеми позабытого старпёра киевлянам причиняют очередные неудобства. Да ещё и преподносят это как великий успех.
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12.08.2020 13:19 Ответить
Фильм "Лукас" (2018) мне понравился.
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12.08.2020 13:31 Ответить
антирошеновский фильм...лукас - так смакує якість...
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12.08.2020 13:41 Ответить
а вот консультаций джеки чана нужно, чтобы запустить патриотичные фильмы для молодежи, как наши русины, казаки, гайдамаки махновцы, бандеровцы и кровавый пастор с яценюком месят всех врагов вокруг аж до окраин
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12.08.2020 13:35 Ответить
Брюссельский мускул немощь не может никак смириться,что его время уже прошло.
Пусть едет в рассею.Там ему кадырка даст квартиру,а ***** пенсию.
Netflix знімає фільм за участю Ван Дамма: на кількох вулицях Києва будуть перекривати й обмежувати рух, - КМДА - Цензор.НЕТ 5590
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12.08.2020 13:28 Ответить
Респект Жан-Клоду. Кумир Молодості. Ласкаво просимо в Україну!
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12.08.2020 13:30 Ответить
Ну, кумир чи не кумир, то таке. Але факт, що йому 60 років, що він постійно тренується і по сьогодні сідає на шпагат, він входить в число найвідоміших в світі акторів, і головне - свій ювілейний фільм він знімає в Україні.
Тільки примітивна одноклітинна амеба може знайти в цьому щось погане для України. А цих амеб тут вистачає.
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12.08.2020 13:43 Ответить
В Польше курьёз с Томом Крузом, который будет снимать свой новый фильм.
Под шумок о съёмках в Польше всемирно известного актёра, любители истории и старины распространили слухи о том, что для фильма якобы будет взорван большой и длинный старый мост через озеро, не используемый полвека. Поднялся страшный скандал, перепуганная власть быстренько нашла деньги на восстановление и реставрацию, разработан проект, по мосту будет ходить поезд туристической узкоколейки и т.п. Короче, всё завертелось.
Когда о скандале узнала съёмочная группа Тома Круза, её продюсер был в шоке. Он объяснил, что взрывать мост, да ещё старый, ни в Польше, ни в какой-либо другой стране не то, что не собирались, но никогда вообще не планировали. Во-первых, кино призвано привлечь зрителей, а не оттолкнуть. Во-вторых, чтобы взрыв был такой, как нужно - либо строят декорации и взрывают их, либо используют компьютерную графику, либо комбинируют то и другое. Непредсказуемость в фильмах, где участвуют мировые знаменитости - недопустима...
Но дело сделано: мост будет отстроен, а туристы получат достопримечательность высшего класса. Да ещё мост, "который хотел взорвать Том Круз". : )))
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12.08.2020 13:32 Ответить
Недавно Скотт Эдкинс. Теперь старина Ван Дамм.
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12.08.2020 13:34 Ответить
В жопу ван дама,восторженного любителя )(уйла...
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12.08.2020 15:50 Ответить
Ван дамчик, не тот уже,конечно, но все равно пусть приезжает в Украину. Хотя в Одессе снимали фильм с джейсоном стейтемом, главным перевозчиком всего мира британского происхождения, так вместо него приезжали только дублеры.
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17.08.2020 08:58 Ответить
Може під цей шумок його кореш Оніщенко-Кадиров повернеться в Україну? Як вони фестивалили разом із Періс Хілтон. От же були часи.
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17.08.2020 17:04 Ответить
 
 