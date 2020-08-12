Netflix снимает фильм с участием Ван Дамма: на ряде улиц Киева будут перекрывать и ограничивать движение, - КГГА. СПИСОК

В августе на ряде столичных улиц будут ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании NETFLIX.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168.

В частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

12 августа с 05:00 до 14:00:

- на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

14 августа с 05:00 до 21:00:

- на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улице;

17 августа с 05:00 до 18:00:

- на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы.

17 августа с 14:00 до 21:30:

- на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.

18 августа с 05:00 до 14:00:

- на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

- на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

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Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор - общество с ограниченной ответственностью "Эппл ТРИ Продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

В КГГА напомнили, что порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий, в том числе кино- и видеосъемок, в столице утвержден решением Киевского городского совета.

Заявка на проведение кино- и видеосъемки в Киеве подается организатором.