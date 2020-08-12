Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов
У НАЭК "Энергоатом" нарастают убытки уже 11 месяцев подряд. Для спасения предприятия в Кабмин поступил проект постановления о разрешении "Энергоатому" заключать прямые договора о поставках электроэнергии предприятиям.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Такое возможно только в Украине. Есть прибыльные государственные атомные станции "Энергоатома", которые находятся в глубоких убытках - 1,5 миллиарда гривен в месяц, и есть дотируемые государством угольные и зеленые электростанции, в руках частного бизнеса, которые прибыльны за счет убытков атомных станций. Так организован наш "энергорынок". И завтра очередная попытка этот развал остановить", - заявил он.
"31 июля судья Окружного админсуда Руслан Арсирий по иску "Донбассэнерго", которой владеет олигарх Максим Ефимов, по сути отменил решение Нацкомиссии по регулированию энергетики о сокращении скидок для участников энергорынка с 45 до 20%. Цена этого решения - миллиарды. Напомню, НКРЭКУ сократила скидки, потому что компании олигархов стали этим спекулировать, получая сверх прибыли и вешая все убытки от скидок на убыточный государственный "Энергоатом", - пояснил он.
"У НАЭК "Энергоатом" нарастают убытки как снежный ком уже 11 месяцев подряд! И для спасения предприятия в Кабмин поступил проект постановления о разрешении "Энергоатому" заключать прямые договора о поставках электроэнергии предприятиям. 7 августа после всех согласований и.о. министра энергетики Ольга Буславец это постановление подписала. Других вариантов нет - у НАЭК появится в таком случае гарантированный доход, который позволит устранить убытки. Конечно, это уменьшит объем спекуляций на энергорынке, олигархи потеряют возможность класть в свой карман 45-% скидки", - добавил журналист.
"Завтра Кабмин должен рассмотреть постановление, которое станет самым дорогостоящим и самым скандальным в повестке дня. И, разумеется, очень многие лоббисты на Кабмин Шмыгаля сейчас влияют. В частности, существует проект внести на Кабмин другое постановление о создании формулы расчета минимальной цены на энергорынке, зафиксировать минимальную цену в 1400 гривен за Мегаватт-час. Смысл этой игры один - сохранить жирным котам возможность дотировать свой частный бизнес за счет государственных атомных станций. Посмотрим, какое решение примет правительство", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Адже мавпи, на кшталт тебе, голосували саме за кокаїнового віслюка Зеленського. Він ваш, мавп'ячий преЗЕдент.
Через вас Україна замість шляху в ЕС і НАТО розвернулась у тайожну сраку.
Що, вже не знаєш, як би мене зачепити? Жалюгідні можливості твого недолугого наномозку себе вичерпали?
До речі, вбий у свою пришелепкувату ґвинторогу черепну коробку: москалі горілку не п'ють. Вони дудлять бояру.
мы должны страдать, - что бы появились новые темы для написания красивых, жалобных , соловьиных украинских песен...
что бы весь Мир слушал их вместе с нами и плакал...
и так из века в век..
- То прихильники Петра Олексійовича бажають йому гарного відпочинку у туреччині!)))))))
наркологаветеринарного лікаря, ЗЕлупососе...
Большинство избирателей во время демократического волеизъявления дали нынешней зеленой власти карт-бланш на все это!
Это все знают.
Поэтому логично, что Шмыгаль, по указке своего хозяина Ахметова, уничтожает энергоатом и атомные АЭС в Украине, ради сверхприбылей Ахметова от зеленой энергетики.
Задача - Ахметов должен быть монополистом на энергорынке Украины.
Пока существует Ахметов, его шестёрки типа этого Шмыгаля, то экономика Украины будет уничтожаться постоянно.
І десь поділись всі активісти борцюни з корумпованим режимом...
Де всі ? Чи метою було спровадити хай і не ідеального, але дійсно потужного президента ?
Ще кажуть військовим порізали льготи, а також припинили будівництво житла, відмінили кредити. Це так війни виграються ?
Чистая коррупция. Премьер защищает своего хозяина и его бизнес