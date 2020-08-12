Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов

У НАЭК "Энергоатом" нарастают убытки уже 11 месяцев подряд. Для спасения предприятия в Кабмин поступил проект постановления о разрешении "Энергоатому" заключать прямые договора о поставках электроэнергии предприятиям.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Такое возможно только в Украине. Есть прибыльные государственные атомные станции "Энергоатома", которые находятся в глубоких убытках - 1,5 миллиарда гривен в месяц, и есть дотируемые государством угольные и зеленые электростанции, в руках частного бизнеса, которые прибыльны за счет убытков атомных станций. Так организован наш "энергорынок". И завтра очередная попытка этот развал остановить", - заявил он.

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"31 июля судья Окружного админсуда Руслан Арсирий по иску "Донбассэнерго", которой владеет олигарх Максим Ефимов, по сути отменил решение Нацкомиссии по регулированию энергетики о сокращении скидок для участников энергорынка с 45 до 20%. Цена этого решения - миллиарды. Напомню, НКРЭКУ сократила скидки, потому что компании олигархов стали этим спекулировать, получая сверх прибыли и вешая все убытки от скидок на убыточный государственный "Энергоатом", - пояснил он.

"У НАЭК "Энергоатом" нарастают убытки как снежный ком уже 11 месяцев подряд! И для спасения предприятия в Кабмин поступил проект постановления о разрешении "Энергоатому" заключать прямые договора о поставках электроэнергии предприятиям. 7 августа после всех согласований и.о. министра энергетики Ольга Буславец это постановление подписала. Других вариантов нет - у НАЭК появится в таком случае гарантированный доход, который позволит устранить убытки. Конечно, это уменьшит объем спекуляций на энергорынке, олигархи потеряют возможность класть в свой карман 45-% скидки", - добавил журналист.

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"Завтра Кабмин должен рассмотреть постановление, которое станет самым дорогостоящим и самым скандальным в повестке дня. И, разумеется, очень многие лоббисты на Кабмин Шмыгаля сейчас влияют. В частности, существует проект внести на Кабмин другое постановление о создании формулы расчета минимальной цены на энергорынке, зафиксировать минимальную цену в 1400 гривен за Мегаватт-час. Смысл этой игры один - сохранить жирным котам возможность дотировать свой частный бизнес за счет государственных атомных станций. Посмотрим, какое решение примет правительство", - резюмировал Бутусов.