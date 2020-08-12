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Новости Правосудие
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Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов

Кабмин не принимает постановления для спасения

У НАЭК "Энергоатом" нарастают убытки уже 11 месяцев подряд. Для спасения предприятия в Кабмин поступил проект постановления о разрешении "Энергоатому" заключать прямые договора о поставках электроэнергии предприятиям.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Такое возможно только в Украине. Есть прибыльные государственные атомные станции "Энергоатома", которые находятся в глубоких убытках - 1,5 миллиарда гривен в месяц, и есть дотируемые государством угольные и зеленые электростанции, в руках частного бизнеса, которые прибыльны за счет убытков атомных станций. Так организован наш "энергорынок". И завтра очередная попытка этот развал остановить", - заявил он.

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"31 июля судья Окружного админсуда Руслан Арсирий по иску "Донбассэнерго", которой владеет олигарх Максим Ефимов, по сути отменил решение Нацкомиссии по регулированию энергетики о сокращении скидок для участников энергорынка с 45 до 20%. Цена этого решения - миллиарды. Напомню, НКРЭКУ сократила скидки, потому что компании олигархов стали этим спекулировать, получая сверх прибыли и вешая все убытки от скидок на убыточный государственный "Энергоатом", - пояснил он.

"У НАЭК "Энергоатом" нарастают убытки как снежный ком уже 11 месяцев подряд! И для спасения предприятия в Кабмин поступил проект постановления о разрешении "Энергоатому" заключать прямые договора о поставках электроэнергии предприятиям. 7 августа после всех согласований и.о. министра энергетики Ольга Буславец это постановление подписала. Других вариантов нет - у НАЭК появится в таком случае гарантированный доход, который позволит устранить убытки. Конечно, это уменьшит объем спекуляций на энергорынке, олигархи потеряют возможность класть в свой карман 45-% скидки", - добавил журналист.

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"Завтра Кабмин должен рассмотреть постановление, которое станет самым дорогостоящим и самым скандальным в повестке дня. И, разумеется, очень многие лоббисты на Кабмин Шмыгаля сейчас влияют. В частности, существует проект внести на Кабмин другое постановление о создании формулы расчета минимальной цены на энергорынке, зафиксировать минимальную цену в 1400 гривен за Мегаватт-час. Смысл этой игры один - сохранить жирным котам возможность дотировать свой частный бизнес за счет государственных атомных станций. Посмотрим, какое решение примет правительство", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

Кабмин (14041) энергетика (2579) Энергоатом (412) юстиция (758) атомная энергетика (294) Бутусов Юрий (4390) НКРЭКУ (479) альтернативная энергетика (123) Шмыгаль Денис (2735) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+13
Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7886
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12.08.2020 13:14 Ответить
+12
А чого ви чекали від ахметівського поца?
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12.08.2020 13:18 Ответить
+11
Это борьба преЗЕдента с олигархами....
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12.08.2020 13:13 Ответить
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А все чьому?
Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7937
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12.08.2020 13:11 Ответить
Где записывают в партию?
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12.08.2020 17:08 Ответить
Это борьба преЗЕдента с олигархами....
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12.08.2020 13:13 Ответить
Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7886
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12.08.2020 13:14 Ответить
А що в тебе з обличчям?
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12.08.2020 14:22 Ответить
це - морда звичайного виборця гундосого вислюка. Не впізнаєш себе без дзеркала?
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12.08.2020 14:34 Ответить
Бачу лише політичного лузера- казкового свідка секти 8 відсотків!
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12.08.2020 16:00 Ответить
це дивно
Адже мавпи, на кшталт тебе, голосували саме за кокаїнового віслюка Зеленського. Він ваш, мавп'ячий преЗЕдент.
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12.08.2020 16:54 Ответить
Нічого дивного в тому, що на думку 8 відсоткових лузерів українцям байдуже, але ти не відволіуайся, бо на глод з рошенкою не заробиш!))))
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12.08.2020 17:02 Ответить
ви не українці. Ви - безголові запроданці. Шлунки з ніжками.
Через вас Україна замість шляху в ЕС і НАТО розвернулась у тайожну сраку.
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12.08.2020 17:08 Ответить
"Запарєбрік", тут горілки нема, йди додому!
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12.08.2020 17:50 Ответить
ну якщо природний галичанин, як я, для тебе "Запарєбрік", то ти ще більш сферичний олігофрен, ніж навіть звичайні представники вашої смердючої отари ЗЕлупососів...

Що, вже не знаєш, як би мене зачепити? Жалюгідні можливості твого недолугого наномозку себе вичерпали?


До речі, вбий у свою пришелепкувату ґвинторогу черепну коробку: москалі горілку не п'ють. Вони дудлять бояру.
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12.08.2020 18:22 Ответить
скорей бы уже все грохнулось..
мы должны страдать, - что бы появились новые темы для написания красивых, жалобных , соловьиных украинских песен...
что бы весь Мир слушал их вместе с нами и плакал...
и так из века в век..
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12.08.2020 13:16 Ответить
лишнехромосомный лапоть из-за полатей голос подаёт? А ну-ка прокукарекай что-нибудь на солов'їній мові, страдалец в кокшнике?
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12.08.2020 17:00 Ответить
причём стонут-воют как ни странно избиратели гундосого клована
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12.08.2020 17:03 Ответить
- А що це за вий на болотах?
- То прихильники Петра Олексійовича бажають йому гарного відпочинку у туреччині!)))))))
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12.08.2020 17:51 Ответить
твої слухові галюцінації - поганий симптом. Особливо, коли тобі всюди ввижається Порошенко. Терміново звернись до нарколога ветеринарного лікаря, ЗЕлупососе...
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12.08.2020 18:27 Ответить
А чого ви чекали від ахметівського поца?
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12.08.2020 13:18 Ответить
Юрий, а как же барыга, который загнал Энергоатом в пибыля?
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12.08.2020 13:20 Ответить
Извините, в прибыля.
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12.08.2020 17:04 Ответить
зе дно
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12.08.2020 13:21 Ответить
Як не дивно, але українські журналісти несуть найбільшу відповідальність за те що зараз відбувається в державі, якщо минула влада якось реагувала на скандали і беззаконня, то теперішня навіть коментарів не дає щоб не втратити % рейтингу. Нав'язали, а тепер незнають що робити.
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12.08.2020 13:22 Ответить
Да ладно вам, нужно просто верить!
Большинство избирателей во время демократического волеизъявления дали нынешней зеленой власти карт-бланш на все это!
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12.08.2020 13:23 Ответить
Во шо порох творит, да зелебобики?!)))
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12.08.2020 13:26 Ответить
Шмыгаль это личный ставленник главного преступника и олигарха Ахметова, он работал смортящим на ахметовском энергопредприятии.
Это все знают.
Поэтому логично, что Шмыгаль, по указке своего хозяина Ахметова, уничтожает энергоатом и атомные АЭС в Украине, ради сверхприбылей Ахметова от зеленой энергетики.
Задача - Ахметов должен быть монополистом на энергорынке Украины.
Пока существует Ахметов, его шестёрки типа этого Шмыгаля, то экономика Украины будет уничтожаться постоянно.
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12.08.2020 13:26 Ответить
это раковая опухоль которая требует немедленного удаления
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12.08.2020 14:37 Ответить
- что охраняешь - то и имеешь, если с ДРУЗЬЯМИ делишся!
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12.08.2020 13:27 Ответить
Сделали их вместе!
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12.08.2020 13:32 Ответить
ага. При чём Зеленский со Шмыгалём в первую очередь "отыграли" именно своих избирателей. В их тупой собачий рот.
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12.08.2020 17:05 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ОХМЕТОВСКАЯ ПЕРХОТЬ
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12.08.2020 13:37 Ответить
Скоріше, маланська, якщо брати до уваги Беню.
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12.08.2020 15:56 Ответить
А ви думали буде інакше ?
І десь поділись всі активісти борцюни з корумпованим режимом...
Де всі ? Чи метою було спровадити хай і не ідеального, але дійсно потужного президента ?
Ще кажуть військовим порізали льготи, а також припинили будівництво житла, відмінили кредити. Це так війни виграються ?
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12.08.2020 13:49 Ответить
Тю. А при "баризі" "Енергоатом" млрдні прибутки державі приносив.
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12.08.2020 13:56 Ответить
А за продвижение термина"гуманитарная катастрофа" в отношении Крыма шмыгаля давно нужно приговорить и повесить.Сепарская морда продажная.
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12.08.2020 14:25 Ответить
Пора цих ублюдків валити!
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12.08.2020 16:26 Ответить
При Порохе Энергоатом был в плюсе, получал миллиарды прибыли, у шахтёров была работа и им платили зарплаты, сейчас же все шахты закрываются, Энергоатом в убытках, электроэнергия покупается у агрессора, но виноват всё равно Порох, смотри не перепутай, зебил!
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12.08.2020 17:20 Ответить
А чего вы ждали от ахметовского прихвостня? там еще Буславец излагает такую же ахинею.
Чистая коррупция. Премьер защищает своего хозяина и его бизнес
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20.10.2020 12:43 Ответить
Он уже доруководился на ТЕС. Цена на электроэнергию самая дорогая в Европе. Пусть идет назад к своему директору работать, а не страной руководить
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20.10.2020 12:46 Ответить
Просто так такі посади не роздають. Треба відпрцьовувати
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20.10.2020 13:02 Ответить
Корупція чистої води. Навіть не приховують. Треба знищити конкурента, щоб і далі наші тарифи залишалися найбільшими)
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20.10.2020 13:10 Ответить
А чого ще можно очікуваи від колишнього директора ахметівської ТЕЦ?) Це ж корупція! Кому ще цього не видно?)
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20.10.2020 13:22 Ответить
Прикольно) Енергоатом, завдяки якому хоч якось стримують ціну на елекроенергію банкрутують, а ті, у кого найвищі тарифи ще й з державного бюджету дотують. І корупції типу немає
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20.10.2020 13:24 Ответить
 
 