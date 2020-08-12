МИД Украины передало России ноту протеста в связи с незаконными учениями Черноморского флота в оккупированном Крыму
Министерство иностранных дел Украины считает проведение военных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались на территории временно оккупированного Крыма, незаконным и нарушающим нормы и принципы международного права. Ведомство передало соответствующую ноту протеста МИД России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020г на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной республики Крым и города Севастополь, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины", - говорится в комментарии.
Отмечается, что организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, которая угрожает региональной и европейской безопасности.
"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной республики Крым и города Севастополь. Российская Федерация должна немедленно прекратить международно-противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнули в МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что МИД РФ передана соответствующая нота протеста.
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Військовий корабель окупантів спокійно зайшов у акваторію Бердянська - генерали Зеленського нічого "не помітили"
Колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін у своєму Фейсбуці https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10223623005821225 повідомив , що військовий прикордонний корабель росіян спокійно зайшов у акваторію Бердянська, на відстань менше ніж 2 милі від берега. Російські окупанти наказали українським прикордонникам не наближатись до них менше чим на 20 кабельтових, що командири зеленського і зробили. Захист України та її кордонів? Ні, не чули. Ось таки при Зеленському сьогодні прикордонники.
"прикордонний катер росіян 499 (проект 10410 "Світляк") підійшов впритул до материкового берегу.
Судно українських прикордонників BG 032 виявило підозрілі дії росіян та приписало кораблю агресора відійти від узбережжя, з посиланнями на акти Мінінфраструктури, що обмежують маневрування у двохмильній прибережній зоні.
Представник ворога відповів, що Азов є "внутрішнім морем двох держав" та що "українські акти для нього нічого не значать" оскільки він "маневрує за планом".
Крім того росіянин приписав нашим прикордонникам не наближатися до нього ближче ніж на 20 кабельтов.
Що й було зроблено."
Російські окупанти спокійно мінують Азовське море, ведуть розвідку для визначення найбільш зручних ділянок для висадки десанту.висаджують на берег диверсантів - а Зеленський та його генерали удають що нічого не відбувається.