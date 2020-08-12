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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса говорить об "особом режиме административного управления"

Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вместо понятия "особый статус" Донбасса Украины предлагает ввести новую формулировку - "особый режим административного управления", которая будет отвечать украинскому законодательству.

Как передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он рассказал в программе "На самом деле Донбасс" на телеканале "ДОМ".

"Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - отметил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук заявил о готовности поехать на оккупированный Донбасс: "Если сложатся соответствующие условия"

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+47
особый режим там вполне возможен... за колючей проволокой...
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12.08.2020 13:21 Ответить
+42
Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине./Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!". Кравчук тоже любит шорох орехов- бессмысленную и бесполезную болтовню .
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12.08.2020 13:19 Ответить
+28
бери...
Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса говорить об "особом режиме административного управления" - Цензор.НЕТ 4813
иди домой...
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12.08.2020 13:23 Ответить
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А краще Лугандон-Ж.
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12.08.2020 21:03 Ответить
Росія посилює агресію проти України.
Про це сказав член наглядової ради Укроборонпром, академік Володимир Горбулін.

"У цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивної путінської Росії по всьому периметру наших кордонів - і це вперше з часів Іловайська та Дебальцевого.
Росія не тільки не втомилась від наміру перекроїти Україну на свій лад, а і ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятись від того, щоб бути стороною конфлікту", - сказав Горбулін на круглому столі, повідомляє https://www.ukrinform.ua/ "Укрінформ"
Так може бути не завжди, а тому Україні варто готуватись і орієнтуватись не на лінійну пряму відповідь, а на асиметричну, каже експерт.
Для протидії Росії Україні треба розвивати контррозвідку, розвідувальні органи та спеціальні інформаційні структури, "що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору".
Також академік вказав на територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні Збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії.
"До таких можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані - сьогодні це 300-500 км.
Окрім ракет, асиметричний потенціал мають Сили спеціальних операцій Збройних сил. А це - виведення з ладу стратегічних об'єктів на території противника або ураження його бойових підрозділів у місцях дислокації", - пояснив Горбулін.
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12.08.2020 21:32 Ответить
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