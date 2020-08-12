Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса говорить об "особом режиме административного управления"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вместо понятия "особый статус" Донбасса Украины предлагает ввести новую формулировку - "особый режим административного управления", которая будет отвечать украинскому законодательству.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он рассказал в программе "На самом деле Донбасс" на телеканале "ДОМ".

"Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - отметил Кравчук.

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