МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие, - Кулеба

Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну.

МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Они ставят их к стенке и бьют! Они реально их убивают!" - в Октябрьском РУВД Минска омоновцы избивают задержанных. ВИДЕО

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.