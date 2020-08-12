МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие, - Кулеба
Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну.
МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.
"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.
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https://ain.ua/2013/12/03/kievlyanin-s-pomoshhyu-matematiki-i-google-earth-pro-podschital-kolichestvo-lyudej-na-yevromajdane/
Количество митингующих на #Євромайдане в минувшие выходные по разным подсчетам составило от 40 тысяч (оценка МВД) до 1,5 млн (по подсчетам оппозиции) человек. Киевлянин Юрий Лазебный провел собственное исследование проблемы, используя лишь математику и программу Google Earth Pro. «1 декабря на #Євромайдан вышло всего 180 000 человек. Упс!», - пишет он на своей странице в Facebook.
Для подсчета, автор исследования изучил фотографии с места событий, наложил их на карты в программе Google Earth Pro, после чего условно разделил Евромайдан на три зоны.
А насчёт отсутствия лидеров и прочего: может оно и к лучшему?Нет лидеров-значит некому угрожать как Тихановской. Понимание тоже есть, луку геть. Почему их протест неправильный, у Украины что, монополия на труЪ протесты?
Думаю пять, десять, ну двадцать процентов можно подтасовать. Но вот 80 - сложновато, как мыслишь?
когда вернем себе бездарно отданное ЯО, тогда можно и давать оценки не оглядываясь..
а сейчас пока что нейтральный к нам Лукашенко = наша северная граница..
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389185/