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МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие, - Кулеба

МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие, - Кулеба

Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну.

МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.

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"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Кулеба Дмитрий (2880) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+8
тут и так очевидно что лукашенко фашист и убийца
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12.08.2020 13:26 Ответить
+7
я слышал что тупое быдло всегда на стороне победителя, какой бы он небыл
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12.08.2020 13:30 Ответить
+4
Вот в этом вся глубинная суть Украины и всего с ней происходящего за последние лет 300. Мы не субьект политики, мы обьект, ...моя хата с краю, ничего не знаю.... Потому и глубина этой жопы в которой мы находимся только увеличивается...
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12.08.2020 13:27 Ответить
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тут и так очевидно что лукашенко фашист и убийца
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12.08.2020 13:26 Ответить
Неочевидно кто кого. Победителей не судят, слышал выражение?
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12.08.2020 13:28 Ответить
я слышал что тупое быдло всегда на стороне победителя, какой бы он небыл
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12.08.2020 13:30 Ответить
Евросоюз таким не назовёшь, но он хоть и вводил какие-то санкции против этого людоеда, одновременно улыбался и выказывал глубокую обеспокоенность. Толерантененько, чего уж.
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12.08.2020 13:34 Ответить
Историю пишет победитель, мнение побеждённых не известно.
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12.08.2020 13:41 Ответить
Ну почему сразу тупое быдло? Социальной психологии еще с 19 века известно, как устроено человеческое сообщество. В нём всегда процентов 20-25 активных пассионарных людей, которые и двигают историю, совершают перемены. Остальная часть социума социальными психологами называется болотом, она не участвует в революциях, но всегда молча принимает перемены, являющиеся их результатом и приспосабливается к новой реальности.
Так обеспечивается устойчивость человеческого сообщества, а уж кем, Господом или естественным отбором, решайте сами.
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12.08.2020 14:11 Ответить
Не факт, вот если разораться , кто победил во второй мировой, СССРу, а немцы проиграли?
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12.08.2020 13:30 Ответить
Слушай, мы же не в сказке живём, где зло обязательно наказывают в финале, а добро вознаграждают Задавит лука беларусов-все выразят наиглубочайшую обеспокоенность, а в супермаркетах будут беларусских креветки, сам же знаешь)))
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12.08.2020 13:36 Ответить
Если людям нравится жить в говне, ну кто кроме них сможет это изменить? И добро со злом тут ни при чем. Они пашут и содержат ту ментовскую свору которая их метелит, и ничего больше не умеет.
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12.08.2020 13:47 Ответить
Судя по видосам они как раз решили из этого вылезти, а теперь спрашивают за каждую копейку, потраченную на содержание этих ментопидоров)))
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12.08.2020 13:54 Ответить
У нас бы уже на Майдане стояло мильен человек. А у них ни лидера, ни понимания чего они хотят, все будет долго.
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12.08.2020 13:58 Ответить
С меня математик конечно хреновый, гуглить разве что могу)))
https://ain.ua/2013/12/03/kievlyanin-s-pomoshhyu-matematiki-i-google-earth-pro-podschital-kolichestvo-lyudej-na-yevromajdane/
Количество митингующих на #Євромайдане в минувшие выходные по разным подсчетам составило от 40 тысяч (оценка МВД) до 1,5 млн (по подсчетам оппозиции) человек. Киевлянин Юрий Лазебный провел собственное исследование проблемы, используя лишь математику и программу Google Earth Pro. «1 декабря на #Євромайдан вышло всего 180 000 человек. Упс!», - пишет он на своей странице в Facebook.
Для подсчета, автор исследования изучил фотографии с места событий, наложил их на карты в программе Google Earth Pro, после чего условно разделил Евромайдан на три зоны.

А насчёт отсутствия лидеров и прочего: может оно и к лучшему?Нет лидеров-значит некому угрожать как Тихановской. Понимание тоже есть, луку геть. Почему их протест неправильный, у Украины что, монополия на труЪ протесты?
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12.08.2020 14:07 Ответить
Да я же не спорю с вами, информации очень мало, дай то Бог Белорусам скинуть лукаша. Я только за!
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12.08.2020 14:10 Ответить
Забавно, но я для себя в последнее время уяснил, что вопрос Чья Беларусь? для многих стал таким же же маркером на "свой-чужой", как и Чей Крым?
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12.08.2020 14:18 Ответить
любопытно, признают ли наши легитимность Лукашенко
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12.08.2020 23:13 Ответить
Если будет объявлен президентом скорее всего да. Но только после "тяжеловесов" типа ЕС или рашки.
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12.08.2020 23:19 Ответить
ЕС может и не признать
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12.08.2020 23:30 Ответить
Может конечно, тогда и наши соответственно...Вообще, процентов 90% политики делается что называется "в кулуарах". Не удивлюсь, если сейчас вовсю идут переговоры регионального уровня. А заинтересованных регональных лидера там всего два:рашка и ЕС. Штаты далеко, Эрдоган и Китай тоже.
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12.08.2020 23:33 Ответить
и признать нельзя и не признать плохо
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12.08.2020 23:56 Ответить
Всё равно что-то придётся делать.
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13.08.2020 00:00 Ответить
"будем ждать! - Правильно. Сдавай"
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13.08.2020 07:23 Ответить
Без вариантов, победили США.
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12.08.2020 13:42 Ответить
Да все неплохо себя чухают, и Европа, и Япония.
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12.08.2020 14:06 Ответить
Американцы лучше всех, продают печатную бумагу и в ус не дуют.
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12.08.2020 17:03 Ответить
продавай и ты, в чем проблема
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12.08.2020 23:14 Ответить
Я продаю воду.
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13.08.2020 04:03 Ответить
Не все так однозначно, вот путенг и мертветчук считают иначе...
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12.08.2020 13:28 Ответить
Еврей, как всегда, решил отсидеться в кустах.
МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8339
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12.08.2020 13:29 Ответить
который из троих? )))))))))))))
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12.08.2020 13:31 Ответить
На сегодня вроде нижний.
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12.08.2020 13:51 Ответить
Що робити? Всратись !!))
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12.08.2020 14:20 Ответить
Зе-бенский подЕрмачник 🤢🤡💩 и ************ ,прокручивающий в своей башке такие же разгоны ,макака копирущая стиль диктаторов Лукашенко и путлера
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12.08.2020 14:26 Ответить
"отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки" !!!
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12.08.2020 13:27 Ответить
Вот в этом вся глубинная суть Украины и всего с ней происходящего за последние лет 300. Мы не субьект политики, мы обьект, ...моя хата с краю, ничего не знаю.... Потому и глубина этой жопы в которой мы находимся только увеличивается...
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12.08.2020 13:27 Ответить
мы и без вас оценку поставили ....можете помалкивать дальше ...
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12.08.2020 13:27 Ответить
А они уже 🤢🤡🎪 слуги сатаната , поздравляли луку с победой
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12.08.2020 14:43 Ответить
я думаю даже трехпроцентные стали сомневатся в легитимности усатого фашиста
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12.08.2020 13:28 Ответить
трехпроцентные ?
Думаю пять, десять, ну двадцать процентов можно подтасовать. Но вот 80 - сложновато, как мыслишь?
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12.08.2020 13:30 Ответить
А что там тасовать, ты как маленький. В итоговых протоколах пишутся нужные цифры, в данном случае меняются цифры Тихановской на цифры Луки, 80% на 10%. И вуаля, все равно никто не увидит самих бюлетней, они давно в топке...
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12.08.2020 13:33 Ответить
Ну, если так рассуждать, то у нас ВСЕ президенты и ВСЕ депутаты нелегитимные?
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12.08.2020 13:38 Ответить
У вас в Пензе да, ни в кацапии ни в беларуси никогда не было честных выборов, там оппозиции нет, и некому контролировать их ход. Так было и в этот раз, наблюдателей не было. А у нас ситуация другая, у нас все демократично, так что ты мимо таза...
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12.08.2020 13:43 Ответить
Прикольно, ждут прямых указаний из за лужи? ))
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12.08.2020 13:29 Ответить
Лужа под тобой
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12.08.2020 13:42 Ответить
МИД Украины пока не ......, но.... /Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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12.08.2020 13:30 Ответить
и не надо давать оценок..
когда вернем себе бездарно отданное ЯО, тогда можно и давать оценки не оглядываясь..
а сейчас пока что нейтральный к нам Лукашенко = наша северная граница..
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12.08.2020 13:30 Ответить
Какой он нейтральный ? Брехня ! Забыли , как он в ООН не поддерживал Украину ,а влюблённого мальчишку Гриба передал гебнявым
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12.08.2020 14:48 Ответить
ну ясно не дает... клоуны у власти во главе с писюньковым пианистом... избиратели тупые в следующий раз от вас ублюдки кого ждать ... весь состав Дизель шоу?
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12.08.2020 13:30 Ответить
Кровавый Таракан уже избил и покалечил половину Минска. А сегодня бросил тяжёлую бронетехнику против безоружных людей. Смотрите:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389185/
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12.08.2020 13:33 Ответить
Зебил и всё его кодло ПРЕДАЛИ БЕЛАРУСКИЙ НАРОД.
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12.08.2020 13:34 Ответить
Типа, за всё хорошее, против всего плохого. Гениально!
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12.08.2020 13:34 Ответить
правильно, мовчіть, бо ще путєн нападе!
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12.08.2020 13:37 Ответить
Сциклива зелена влада!
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12.08.2020 13:39 Ответить
Есть и такое мнение с чем я согласен полностью - Украинцы сейчас так поддерживают свержение Лукашенко, чтобы через два года тот кто его заменит пропустил танки на Киев через территорию Беларуси. Полезные идиоты.
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12.08.2020 13:40 Ответить
Столько Козляндия уже не проживёт.
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12.08.2020 13:49 Ответить
Та похер на танки ! Фуфло "ато Путин нападёт " уже не работает ! А лукашенковских фашистов уже нужно УБИВАТЬ !!!
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12.08.2020 13:50 Ответить
да это два путинских барана стойлового содержания блеют
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12.08.2020 13:52 Ответить
Стопудово,"Шатун" вже не в тренді !!))
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12.08.2020 14:17 Ответить
А гидрант даже не обеспокоен? Сегодня-завтра поздравит упыря?
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12.08.2020 13:51 Ответить
да оно как ежик в тумане
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12.08.2020 13:53 Ответить
Цугцванг,привітаєш погано, не привітаєш,теж погано !!))
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12.08.2020 14:15 Ответить
Так оно то и понятно, только гидрант когда ломился в керманычи полагал одной жопой на двух стульях усидеть, да и чему удивляться то, когда с самолетом в Иране не было цугцванга, а сразу выразить свое мнение зассали, ждали что другие скажут. Ну, как говорится выбирали, бачили очі шо купували.
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12.08.2020 16:01 Ответить
Если поздравит, то это будет самый большой позор Украине.
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12.08.2020 16:33 Ответить
А ведь может гад. Очень сомневаюсь, что бы Порошенко так поступил. А позор Украине? Позор состоялся год назад при поддержке 73% любителей виртуозов игры хером на рояле. А в общем Жыве Беларусь!
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12.08.2020 16:38 Ответить
Вот и Прошенко высказался - Белорусская власть должна немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы, - Порошенко. ВИДЕО
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12.08.2020 19:19 Ответить
яйца в дефиците
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12.08.2020 13:57 Ответить
Потрапив бубочка в піз..орез, привітати неможно,ЄС,США,Канада,не зрозуміют і непривітатм неможно ,Раша незрозуміє !!!)))
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12.08.2020 14:14 Ответить
МЗС України поки не дає оцінки виборам у Білорусі, але засуджує насильство, - Кулеба - Цензор.НЕТ 325
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12.08.2020 14:14 Ответить
а мид Украины вообще ничего не делал и не делает... на месте кулебы, после отказа Ирана выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ, нужно было либо жестко разобраться с теми, кто занимался этим вопросом с украинской стороны, либо самому признаться в своем непрофессионализме и уйти в отставку... ан нет... будет просиживать штаны до конца, пока вообще не завалит всю работу...
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12.08.2020 14:19 Ответить
Яка держава такі й державники,чи навпаки !! )))
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12.08.2020 14:24 Ответить
А, как бы, пора! Наших граждан и журналистов уже там избивают... Так что начинайте думать чем молчание обернется вам в собственной стране
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12.08.2020 15:20 Ответить
Могу дать без МИДа, и оценку и урок для власти: Чем дольше запой властью, тем тяжелее похмелье. Поэтому - 4 года - крайний срок, и надо это навсегда загвоздить в Конституции. И вообще, маниакальная мания властью - это самая тяжелая психическая болезнь, которая из истории, может привести к миллионам человеческих жертв, из-за одного ********, возомнившего себя избранным не собственным народом, а чуть ли не самим Богом..
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12.08.2020 23:06 Ответить
 
 