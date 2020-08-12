Протесты в Бресте: милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение, есть раненый. ФОТО

Сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

В Бресте на место, залитое кровью на пешеходной улице Советской - это эпицентр протестов, - горожане несут цветы.



Фото: TUT.by

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