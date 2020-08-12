Протесты в Бресте: милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение, есть раненый. ФОТО
Сотрудники милиции в Бресте применяли табельное оружие на поражение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.
В Бресте на место, залитое кровью на пешеходной улице Советской - это эпицентр протестов, - горожане несут цветы.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
связь улавливаешь?
им решать..
Хрен с ним, я даже допущу, что видео записи как спецназ стреляет в сторону протестующих - это обман зрения и массовая галюцинация (ну может испугались и отстреливаются). Вот только для того чтоб поверить в ваш тезис о "стрелять в обе стороны", нужно поверить в то, что в наших спецслужбах работают абсолюно некомпетентные кретины, которые не в состоянии определить кто и откуда в них стреляет
Вы меня простите, но в эту версию может поверить только полнейший идиот Не менее тупой, чем тот кто ее придумал
я дам тебе пистолет, а после попытаюсь проломить тебе голову арматурой - и ты удивишься как быстро у тебя в магазине закончатся патроны..
ясно-понятно..
А на огнестрелы со стороны режима - пойдут аналогичные и в сторону этого омоновского отребья - благо - охотничьи ружья у населения имеются.
А армию массово использовать опасно - тк армия не омон - она может и на сторону протестующих перейти.
я также ненавидел беркут как и все нормальные граждане..
только нужно разделять мух от котлет...
я слушаю в прямом эфире белорусский телеграмм nexta Life - https://t.me/nexta_live/6642
и почти один к одному как раше-сепары захватывали Лугандонию...
инструкции почти такие же.. - как бить ментов, где схроны (пока с едой), куда прятаться, куда идти..
Не нравится мне это все.., хотя жестокость в некоторых моментах омона и других бел.ментов отвратительна..
Но у нас свергли люди Януковоща, а в Беларуси похоже нет критической массы людей, которая могла бы физически разогнать силовиков и скинуть диктатора Лукашенко
Достаточно одного Парасюка...
И в нужный момент он появится, осталось немного...
А так он стоит позирует = резиновая пуля, застряда в блюшной стенке.
Собственно , почему это всё произошло ?
Понятное дело , неверие народа в результаты выборов . Но в какой постСССРовской стране верят в результаты выборов ? Ни в одной .
Вон , в Мордоре , и 146% , и почти 100% , и ничего . Никто не верит , но все приемлют . Почему ?
Конечно , нужно учесть менталитет и образ бытия народа . Любовь к царю , принятие плетей и полное непонимание того , как можно жить вне рабства сформировапа на Мордоре новый тип людей - гвоздей из них не сделаешь , но говно из получается нормальное .
Так в чём же дело ?
А дело в идее .
Плешивый карлик хоть и довёл страну до 19 века и уже заглядывает в 18-ый , сумел убедить своих гномиков , что это и есть их путь величия , что ещё чуть-чуть и они встанут таки с колен , а может даже и вытянут чеченскую бутылку из своей жопы , потому что путь их верный , правильный и они могут повторить .
Есть у них такая идея .
А вот у Кровавого Луки идеи нет . Вот всё у них более-менее , а идеи нет , и куда двигаться - неясно . Ведь сколько можно лавировать между Европой и Мордором с Китаем , выпрашивая везде кредиты и преференции . А цель ? А куда идти ? Ведь заповедник совка - фикция !
Кстати , мы тоже живём без идеи .
Так , жыття по-новому - и всё ...
К слову, по-моему у них там опечатка
группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в рукахИсточник: https://censor.net.ua/n3213288
Уместнее было бы сказать группа ПРОГРЕССИВНО настроенных граждан с арматурой в руках.