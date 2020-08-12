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Группе лиц сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданина Украины в Ереване, - Офис генпрокурора

Группе лиц сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданина Украины в Ереване, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководствее Офиса Генерального прокурора 11 августа 2020 в уголовном производстве, принятом от компетентных органов Республики Армения, сообщено о подозрении трем лицам в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, группа лиц в апреле 2016 года в г. Ереван нанесли гражданину Украины несовместимые с жизнью телесные повреждения с применением заранее подготовленных ножей, от которых он скончался.

Участники группы разоблачены прокурорами Офиса Генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины и оперативниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Автор: 

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