Самая большая дорожная компания страны "Автомагистраль-Юг" показала состояние своих дорог спустя 5 лет

Качественно построенные или отремонтированные дороги могут служить много лет, даже несмотря на чрезмерные нагрузки и недостаточное эксплуатационное содержание.

Об этом свидетельствуют первые результаты всеукраинской акции "Дорожная экспертиза 2015-2020", которую по инициативе самой дорожной компании страны "Автомагистраль-Юг" проводит Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ). Эксперты проверяют участки автотрасс, которые подрядчик ремонтировал пять лет назад (сегодня это срок гарантии на все новые дороги), и определяют состояние дорожного покрытия.

"В отличие от Украины, в европейских странах ценовой критерий при выборе дорожного подрядчика не является главным. На первом месте качество, которое может гарантировать компания. У одного подрядчика дорога после первого эксплуатационного ремонта выдерживает 10-15 лет, а у другого проблемы возникают уже через несколько лет. Европейцы выбирают не самое дешевое, а качественное, потому что в итоге именно качественный продукт является выгодным с экономической точки зрения. Но лучший судья в вопросе - кто строит качественно - это время. Пять лет – достаточный срок, чтобы понять, была ли дорога построена на совесть с соблюдением всех стандартов, из качественных материалов", - заявил президент НАДУ Николай Березовский.

Эксперты пока продемонстрировали результаты первой серии инспекций с объектов "Автомагистраль-Юг": с участка на автотрассе Н-09 "Мукачево - Львов" между селом Давидов и городом Бибрка, с участка на трассе М-15 "Одесса-Рени" между населенными пунктами Монаши и Николаевка, и участки трассы Т-14-10 "Броды-Червоноград" между городами Радехов и Червоноград.

















"Не обнаружено ни ям, ни колейности, ни дефектов - проведены измерения уклонов и равенства дорожного покрытия - показатели находятся в пределах допустимых значений. По всем параметрам дорога соответствует новой. Со временем изменился только цвет дороги - но это вполне нормальное явление. Черная битумная пленка на поверхности исчезает, и дорога становится такого же цвета, что и каменный материал, использованный при изготовлении асфальтобетонной смеси (серый, красный и т.д.)", - отметил заместитель генерального директора компании по ремонту и строительству автомобильных дорог "Автомагистраль-Юг" Валерий Вакарчук.

В компании объясняют, что долговечность дорожного покрытия зависит не только от качества работы подрядчика, но и от качества дальнейшего эксплуатационного содержания. Если должного ухода нет, зимой на дороге снег и гололед, а летом при температуре воздуха свыше 28 градусов - перегруженные фуры с зерном, то межремонтный срок может сокращаться в разы. Но даже при таких условиях протестированные участки выдерживают значительно дольше, чем заявленный гарантийный срок.

В НАДУ предлагают всем дорожным подрядчикам приобщаться к акции и демонстрировать результаты своей работы. В Ассоциации также считают, что "Дорожная экспертиза 2015-2020" имеет большое значение для государства, ведь сегодня страна выделяет рекордное финансирование на дорожное строительство, и общество должно понимать, эффективно ли расходуются средства - как долго будут служить дороги, на которые в этом году потратят более 150 млрд гривен.

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