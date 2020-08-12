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Новости
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Самая большая дорожная компания страны "Автомагистраль-Юг" показала состояние своих дорог спустя 5 лет

Качественно построенные или отремонтированные дороги могут служить много лет, даже несмотря на чрезмерные нагрузки и недостаточное эксплуатационное содержание.

Об этом свидетельствуют первые результаты всеукраинской акции "Дорожная экспертиза 2015-2020", которую по инициативе самой дорожной компании страны "Автомагистраль-Юг" проводит Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ). Эксперты проверяют участки автотрасс, которые подрядчик ремонтировал пять лет назад (сегодня это срок гарантии на все новые дороги), и определяют состояние дорожного покрытия.

"В отличие от Украины, в европейских странах ценовой критерий при выборе дорожного подрядчика не является главным. На первом месте качество, которое может гарантировать компания. У одного подрядчика дорога после первого эксплуатационного ремонта выдерживает 10-15 лет, а у другого проблемы возникают уже через несколько лет. Европейцы выбирают не самое дешевое, а качественное, потому что в итоге именно качественный продукт является выгодным с экономической точки зрения. Но лучший судья в вопросе - кто строит качественно - это время. Пять лет – достаточный срок, чтобы понять, была ли дорога построена на совесть с соблюдением всех стандартов, из качественных материалов", - заявил президент НАДУ Николай Березовский.

Эксперты пока продемонстрировали результаты первой серии инспекций с объектов "Автомагистраль-Юг": с участка на автотрассе Н-09 "Мукачево - Львов" между селом Давидов и городом Бибрка, с участка на трассе М-15 "Одесса-Рени" между населенными пунктами Монаши и Николаевка, и участки трассы Т-14-10 "Броды-Червоноград" между городами Радехов и Червоноград.

Самая большая дорожная компания страны Автомагистраль-Юг показала состояние своих дорог спустя 5 лет 01
Самая большая дорожная компания страны Автомагистраль-Юг показала состояние своих дорог спустя 5 лет 02
Самая большая дорожная компания страны Автомагистраль-Юг показала состояние своих дорог спустя 5 лет 03
Самая большая дорожная компания страны Автомагистраль-Юг показала состояние своих дорог спустя 5 лет 04
Самая большая дорожная компания страны Автомагистраль-Юг показала состояние своих дорог спустя 5 лет 05
Самая большая дорожная компания страны Автомагистраль-Юг показала состояние своих дорог спустя 5 лет 06

"Не обнаружено ни ям, ни колейности, ни дефектов - проведены измерения уклонов и равенства дорожного покрытия - показатели находятся в пределах допустимых значений. По всем параметрам дорога соответствует новой. Со временем изменился только цвет дороги - но это вполне нормальное явление. Черная битумная пленка на поверхности исчезает, и дорога становится такого же цвета, что и каменный материал, использованный при изготовлении асфальтобетонной смеси (серый, красный и т.д.)", - отметил заместитель генерального директора компании по ремонту и строительству автомобильных дорог "Автомагистраль-Юг" Валерий Вакарчук.

В компании объясняют, что долговечность дорожного покрытия зависит не только от качества работы подрядчика, но и от качества дальнейшего эксплуатационного содержания. Если должного ухода нет, зимой на дороге снег и гололед, а летом при температуре воздуха свыше 28 градусов - перегруженные фуры с зерном, то межремонтный срок может сокращаться в разы. Но даже при таких условиях протестированные участки выдерживают значительно дольше, чем заявленный гарантийный срок.

В НАДУ предлагают всем дорожным подрядчикам приобщаться к акции и демонстрировать результаты своей работы. В Ассоциации также считают, что "Дорожная экспертиза 2015-2020" имеет большое значение для государства, ведь сегодня страна выделяет рекордное финансирование на дорожное строительство, и общество должно понимать, эффективно ли расходуются средства - как долго будут служить дороги, на которые в этом году потратят более 150 млрд гривен.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

дороги (2512) строительство (2001)


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Топ комментарии
+30
та вы шо, 5 лет назад при барыге строили дороги?? Зебилы итак скудоумные, а тут вообще разрыв будет..
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12.08.2020 13:42 Ответить
+18
Мало того, і до сьогодні ям нема?! Непорядок! А реально то дійсно, за часів Порошенко почали капітально дороги ремонтувати. І не шуміли, великих бульбашок не пускали. а просто будували.
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12.08.2020 13:47 Ответить
+10
Чого ви? Вава теж "велике бвдівництво" замутив. Вже й здобутки є. Самая большая дорожная компания страны "Автомагистраль-Юг" показала состояние своих дорог спустя 5 лет - Цензор.НЕТ 9814
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12.08.2020 13:52 Ответить
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та вы шо, 5 лет назад при барыге строили дороги?? Зебилы итак скудоумные, а тут вообще разрыв будет..
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12.08.2020 13:42 Ответить
Мало того, і до сьогодні ям нема?! Непорядок! А реально то дійсно, за часів Порошенко почали капітально дороги ремонтувати. І не шуміли, великих бульбашок не пускали. а просто будували.
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12.08.2020 13:47 Ответить
Ага, ага... как раз тот случай. Ленторез едва ли не у каждого покрашенного туалета на трассе отмечался с телевидением.
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12.08.2020 15:22 Ответить
З полегшенням. А штани зняти встиг?
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12.08.2020 15:24 Ответить
Не следил за ним настолько близко Но он своим ленторезанием таки задолбал. В частности.
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12.08.2020 15:37 Ответить
Автомагістраль Юг будувала і ремонтувала дороги по всій країні і в багатьох місцях дорожне покриття вже продавлене вантажівками і ще немає 5 років експлуатації!
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12.08.2020 15:42 Ответить
- В чому відмінність між "стрічкорізанням" Порошенка і "Блазня"?
- При Порошенку будували і відкривали, а він різав стрічки, а при "Блазню" - добудовують те, що було почате при Порошенку і "пиляють" бюджет... А "Блазень" ріже стрічки і знімає "відосіки"...
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12.08.2020 16:26 Ответить
Тож рошенки добавляли!)))
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12.08.2020 13:50 Ответить
и теперь дороги-конфетка?!
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12.08.2020 13:52 Ответить
Чого ви? Вава теж "велике бвдівництво" замутив. Вже й здобутки є. Самая большая дорожная компания страны "Автомагистраль-Юг" показала состояние своих дорог спустя 5 лет - Цензор.НЕТ 9814
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12.08.2020 13:52 Ответить
Но только в Винницкой и Львовской областях на большее у Потрохобецылов не хватило.
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12.08.2020 14:10 Ответить
Да неужели? А цифры посмотреть религия не позволяет или врожденное скудоумие? Особенно на стоимость километра новых дорог при Порохе и сейчас.
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12.08.2020 14:46 Ответить
скудоумное, дорогу киев харьков, окружную возле полтавы, дорогу от полтавы на днепр, трассу Днепр-Запорожье, дорогу Харьков - сумы, Начали делать еще при Порохе, и это только те по которым я ездил, а сколько всего было начато я даже и не знаю, просто это так не пиарилось, как теперь при янелохе, которые на многое начатое пришел))
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12.08.2020 16:56 Ответить
Найбільша дорожня компанія країни "Автомагістраль-Південь" показала стан своїх доріг через 5 років - Цензор.НЕТ 9583
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12.08.2020 16:59 Ответить
Конечно, строили! Всю страну дорогами застроили. А потом пришли зебилы и успели уже почти все утыкать 20-летними ямами
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12.08.2020 15:21 Ответить
И это только основные магистрали.

Найбільша дорожня компанія країни "Автомагістраль-Південь" показала стан своїх доріг через 5 років - Цензор.НЕТ 1391
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12.08.2020 19:08 Ответить
Надо просто перестать по ним ездить и дороги будут в идеальном состоянии.
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12.08.2020 13:43 Ответить
Дорога до коханої тещи в маєток??
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12.08.2020 13:49 Ответить
Надо просто верить!
Хотя бы, в то, что найти 5 ровных участков для 5 фотографий они таки смогли...
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12.08.2020 13:51 Ответить
Молодці!
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12.08.2020 14:21 Ответить
Пусть покажут дороги по которым зерновозы шастают.
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12.08.2020 14:25 Ответить
Да тут вообщедороги подозрительно пустые В Августе!!!
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12.08.2020 15:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9L7ycDgdznI Небеременские музыканты
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12.08.2020 14:37 Ответить
А все те що вкрали ще під назвою "Альтком" коли покажуть? Чи то особисто янукОвощ по 35% відкатів на об'єктах ЄВРО2012 зшибав?
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12.08.2020 15:02 Ответить
А шо это за дороги где в Августе машин нет??? Подте посмотрите на загруженность трассы Харьков-Симферополь!
Может этими дорогами просто не пользуются, поэтому у них и состояние норм?
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12.08.2020 15:10 Ответить
а там буба должен был ехать, вот и пусто...
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12.08.2020 15:18 Ответить
Явно после замены покрытия,свежий асфальт без следов езды по нему.Наглядней было бы показать неотремонтированный участок.Но в общем неплохою
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12.08.2020 16:12 Ответить
а трассу Мелитополь-Херсон тоже сделали?
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12.08.2020 18:34 Ответить
 
 