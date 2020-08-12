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Новости Коронавирус и карантин
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В Николаеве растет количество больных COVID-19: для госпитализации пациентов открыли еще одну больницу, - горсовет

В Николаеве растет количество больных COVID-19: для госпитализации пациентов открыли еще одну больницу, - горсовет

В Николаеве из-за увеличения количества больных COVID-19 открыли еще одно медучреждение - городскую больницу №1. До сих пор с наплывом пациентов из города справлялся исключительно областной центр лечения инфекционных болезней.

Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевского городского совета Виктор Фаюк во время заседания горисполкома 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, с 10 августа открыта первая городская больница, которая определена медучреждением первой очереди по оказанию помощи при коронавирусной инфекции. На сегодняшний день там 15 человек с подозрением на COVID-19", - сказал Фаюк.

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По его словам, к приему больных готова и городская больница №3. Там провели ремонтные работы и на ее базе планируют открыть респираторный центр, где будут лечить людей с легочной недостаточностью. Однако откроют медучреждение только в том случае, если городская больница №1 не будет справляться с наплывом больных коронавирусом.

По информации Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС, по состоянию на 10.00 12 августа в Николаевской области всего зарегистрировано 775 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 257 - в городе Николаеве.

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Согласно данным на 1 августа, количество таких больных в областном центре составило 166 человек.

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) Николаев (2162) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
три місяці я не дивися новини, і бачу, що коронавірусні фантазії не попускають суспільство. Лікування від психозу буде дуже дороге.
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12.08.2020 14:07 Ответить
+1
я чув багато таких історій, щоправда перевірити , чи то не байки не мав можливості. І те що вірус існує відомо з 60 - х років минулого сторіччя. А от смертність в насліок атиповоїковід пневмонії то інше питання. Всім адептам вірусних фантазій я пропоную прокоментувати смертність від віруса в СІнгапурі. А також те, що в КИтаї якось дивно той вірус припинився, як по команді. І багато інших нестиковок, з смертністю від віруса.
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12.08.2020 15:58 Ответить
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три місяці я не дивися новини, і бачу, що коронавірусні фантазії не попускають суспільство. Лікування від психозу буде дуже дороге.
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12.08.2020 14:07 Ответить
Карма, она бывает такой ироничной...
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19

Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
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12.08.2020 14:58 Ответить
я чув багато таких історій, щоправда перевірити , чи то не байки не мав можливості. І те що вірус існує відомо з 60 - х років минулого сторіччя. А от смертність в насліок атиповоїковід пневмонії то інше питання. Всім адептам вірусних фантазій я пропоную прокоментувати смертність від віруса в СІнгапурі. А також те, що в КИтаї якось дивно той вірус припинився, як по команді. І багато інших нестиковок, з смертністю від віруса.
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12.08.2020 15:58 Ответить
Знизу мого попереднього посту є посилання на публікацію в «New York Post», одну з найбільших американських газет. Виходить з 1801 року. Якби це було фейком, конкуренти ту журналістку і редакцію з гноєм змішали б.
А от чим Ви підкріпите свою тезу про "коронавірусні фантазії "?
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12.08.2020 16:21 Ответить
Журналісти всюди однакові. Вони фактично виражають власну думку. Яка виникає на підставі якихось відомостей, що можуть бути і неправдою. Тим більше преса в США. Це кончені брехуни. Хоча за рожевини окулярами цього не зрозуміти . Я вам навів приклад Сингапуру. Вважаю, що цього досить, щоб зрозуміти, що коронавірусна істерія Світова афера.
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12.08.2020 16:48 Ответить
Держи, конспиролог.
But then cases started to rise again - almost entirely because of infections among migrant workers, who live together in tightly packed dormitories on the edge of the city. As the second wave began to crest in Singapore in mid-April, about 90 percent of the new cases turned out to be foreign workers who were living in the dorms.
So Singapore implemented a new screening program with the goal of testing effectively every single worker living in those facilities. It is testing thousands of workers every day, whether or not they show any Covid-19 symptoms.These people are generally young; they've come to Singapore to work on construction projects or in manufacturing or in the health care sector. And we know the Covid-19 fatality rates among younger people are much, much lower in general than among seniors.https://www.vox.com/2020/5/20/21265194/coronavirus-deaths-us-singapore-case-fatality-rates
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12.08.2020 16:53 Ответить
Дякую за статтю. Але суть в тому, що в Сингапурі, що до речі в цій статті також вказано, а ви не приводите, меньше 30 смертей на 50000 хворих. Відтак смертність мменше ніж від грипу. А те, що в США та Європі записують всіх в коронавірус не робить його більш небезпечним. А щодо конспірології, то цей мудак Гебрейскус вже озвучив, що всесвітнє вакцинування буде коштувати 100 мільярдів.
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12.08.2020 18:44 Ответить
Там не все так просто. Сильно впливає структура захворюваності. В мене очі на лоба лізли, коли я читав, що "In April, the bulk of cases began to shift from imported cases to migrant workers living in dormitories, resulting in the authorities imposing a mandatory quarantine of 20,000 migrant workers in two dormitories gazetted as isolation areas" 20 тисяч в двох общагах...
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Singapore

Там зрозуміло, що практично всі фізично міцні здорові хлопці віком 20-35 років. Якщо порівняти з ними 20 тис випадково взятих жителів США або інших розвинених країн з іх діабетами, ожиріннями та серцево-судинними захворюваннями то причина різниці з розвиненими країнами стане більш зрозумілою. Хоча, методики підрахунку смертей від ковіду мають бути уніфікаваними. Наразі є рекомендації такі ВОЗ
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
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12.08.2020 21:19 Ответить
ну таки число заболевших 775 это за всё время и почему то не указали что половина из них уже выздоровела . кстати в больницы начали ложить просто с подозрением ?
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12.08.2020 18:58 Ответить
Думаю, що там якась є корупційна складова.
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12.08.2020 19:04 Ответить
 
 