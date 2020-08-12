В Николаеве растет количество больных COVID-19: для госпитализации пациентов открыли еще одну больницу, - горсовет
В Николаеве из-за увеличения количества больных COVID-19 открыли еще одно медучреждение - городскую больницу №1. До сих пор с наплывом пациентов из города справлялся исключительно областной центр лечения инфекционных болезней.
Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевского городского совета Виктор Фаюк во время заседания горисполкома 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, с 10 августа открыта первая городская больница, которая определена медучреждением первой очереди по оказанию помощи при коронавирусной инфекции. На сегодняшний день там 15 человек с подозрением на COVID-19", - сказал Фаюк.
По его словам, к приему больных готова и городская больница №3. Там провели ремонтные работы и на ее базе планируют открыть респираторный центр, где будут лечить людей с легочной недостаточностью. Однако откроют медучреждение только в том случае, если городская больница №1 не будет справляться с наплывом больных коронавирусом.
По информации Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС, по состоянию на 10.00 12 августа в Николаевской области всего зарегистрировано 775 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 257 - в городе Николаеве.
Согласно данным на 1 августа, количество таких больных в областном центре составило 166 человек.
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https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
А от чим Ви підкріпите свою тезу про "коронавірусні фантазії "?
But then cases started to rise again - almost entirely because of infections among migrant workers, who live together in tightly packed dormitories on the edge of the city. As the second wave began to crest in Singapore in mid-April, about 90 percent of the new cases turned out to be foreign workers who were living in the dorms.
So Singapore implemented a new screening program with the goal of testing effectively every single worker living in those facilities. It is testing thousands of workers every day, whether or not they show any Covid-19 symptoms.These people are generally young; they've come to Singapore to work on construction projects or in manufacturing or in the health care sector. And we know the Covid-19 fatality rates among younger people are much, much lower in general than among seniors.https://www.vox.com/2020/5/20/21265194/coronavirus-deaths-us-singapore-case-fatality-rates
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Singapore
Там зрозуміло, що практично всі фізично міцні здорові хлопці віком 20-35 років. Якщо порівняти з ними 20 тис випадково взятих жителів США або інших розвинених країн з іх діабетами, ожиріннями та серцево-судинними захворюваннями то причина різниці з розвиненими країнами стане більш зрозумілою. Хоча, методики підрахунку смертей від ковіду мають бути уніфікаваними. Наразі є рекомендації такі ВОЗ
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1