В Николаеве растет количество больных COVID-19: для госпитализации пациентов открыли еще одну больницу, - горсовет

В Николаеве из-за увеличения количества больных COVID-19 открыли еще одно медучреждение - городскую больницу №1. До сих пор с наплывом пациентов из города справлялся исключительно областной центр лечения инфекционных болезней.

Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевского городского совета Виктор Фаюк во время заседания горисполкома 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, с 10 августа открыта первая городская больница, которая определена медучреждением первой очереди по оказанию помощи при коронавирусной инфекции. На сегодняшний день там 15 человек с подозрением на COVID-19", - сказал Фаюк.

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По его словам, к приему больных готова и городская больница №3. Там провели ремонтные работы и на ее базе планируют открыть респираторный центр, где будут лечить людей с легочной недостаточностью. Однако откроют медучреждение только в том случае, если городская больница №1 не будет справляться с наплывом больных коронавирусом.

По информации Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС, по состоянию на 10.00 12 августа в Николаевской области всего зарегистрировано 775 подтвержденных случаев COVID-19. Из них 257 - в городе Николаеве.

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Согласно данным на 1 августа, количество таких больных в областном центре составило 166 человек.