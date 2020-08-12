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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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"Услышали, что он гражданин Украины, и начали методично избивать", - журналист Лунев об отношении к задержанным в СИЗО Беларуси

Силовики сильно избивают людей в изоляторе на Окрестина. Исключение не делается ни для журналистов, ни для граждан других стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "БЕЛСАТ" рассказал журналист Владимир Лунев.

Оператора "Белсата" Лунева задержали накануне возле метро Пушкинская вместе с другими людьми и доставили в изолятор на Окрестина.

"Я думал, что прессу они не будут трогать. Но они били всех - и женщин, и детей, и прессу. Нас завели в автозаки, завезли, я так понимаю, на Окрестина. Там происходил ужас. Людей методично избивали, чтобы у них отпала охота участвовать в акциях протеста. Каждые полчаса-час привозили новую группу людей, и мы слышали, как их избивают в коридоре. Вокруг был хаос, кровь, люди кричали от боли и просили их не бить, но их никто не слушал", - информирует журналист.

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По словам Лунева, к людям относятся "хуже, чем к скоту". Особенно сильно побили гражданина Украины.

"Со мной был гражданин Украины. Как только сотрудник услышал, что он гражданин Украины, его взяли и поволокли к забору и начали методично избивать. Чтобы остаться невредимым, я не говорил, откуда я. Сказал, что жилетку "Пресса" взял у друга. Я не говорил ничего, я понимал, что меня просто убьют под этим забором. На счет того, как нас удерживали. Мест, я так понимаю, нет. Все стояли с 12-ти ночи до 12-ти ночи - 24 часа. Люди стояли друг рядом с другом, не было возможности сесть. Люди падали. Некоторым становилось плохо, кричали "Вызывайте скорую". Воды не давали, не кормили", - добавил Лунев.

В подобных условиях на Окрестина содержали другого журналиста "Белсата" Станислава Ивашкевича. Он рассказал об условиях в изоляторе: "Камера, где я находился с 9.08 по 11.08 - рассчитана на три места. Нас там было 13 человек (позже двух госпитализировали: одного - с побоями, полученными при задержании, а у другого ноги были иссечены осколками светошумовой гранаты). За двое суток ареста нам выдали одну буханку хлеба на всю камеру. Один раз вывели во двор и прогнали "сквозь строй", избивая резиновыми палками".

Станислава Ивашкевича приговорили к штрафу. Сотни белорусов, а также граждане России и Украины ждут суда.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) СИЗО (1367) украинцы (3879) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+43
Українців бояться і ненавидять.
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12.08.2020 14:08 Ответить
+29
"Услышали, что он гражданин Украины, и начали методично избивать", - журналист Лунев об отношении к задержанным в СИЗО Беларуси
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Бо брати і слов'яни
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12.08.2020 14:08 Ответить
+26
А Зеленский собирается туда с визитом... Не ну честно.. всему ведь есть свой предел...
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12.08.2020 14:09 Ответить
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По словам Лунева, к людям относятся "хуже, чем к скоту". Особенно сильно побили гражданина Украины. Ну так менты ж в Беларуси все прокацапленные как у нас беркут был.
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12.08.2020 16:24 Ответить
Якого чорта громадянин України робив на протестах в Білорусії?
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12.08.2020 16:45 Ответить
он журналист. журналист это такая профессия. которая помогает людям жрать г*вно с телевизора. но есть журналисты честные; а есть журналисты 1+1, которые промывают мозги таким как вы
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12.08.2020 19:49 Ответить
значит нужно аналогично поступать и нам украинцам с белорусами ...
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12.08.2020 17:13 Ответить
Всем известно что гражданин Украины - значит фашыст!
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12.08.2020 18:31 Ответить
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