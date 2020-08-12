"Услышали, что он гражданин Украины, и начали методично избивать", - журналист Лунев об отношении к задержанным в СИЗО Беларуси

Силовики сильно избивают людей в изоляторе на Окрестина. Исключение не делается ни для журналистов, ни для граждан других стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "БЕЛСАТ" рассказал журналист Владимир Лунев.

Оператора "Белсата" Лунева задержали накануне возле метро Пушкинская вместе с другими людьми и доставили в изолятор на Окрестина.

"Я думал, что прессу они не будут трогать. Но они били всех - и женщин, и детей, и прессу. Нас завели в автозаки, завезли, я так понимаю, на Окрестина. Там происходил ужас. Людей методично избивали, чтобы у них отпала охота участвовать в акциях протеста. Каждые полчаса-час привозили новую группу людей, и мы слышали, как их избивают в коридоре. Вокруг был хаос, кровь, люди кричали от боли и просили их не бить, но их никто не слушал", - информирует журналист.

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По словам Лунева, к людям относятся "хуже, чем к скоту". Особенно сильно побили гражданина Украины.

"Со мной был гражданин Украины. Как только сотрудник услышал, что он гражданин Украины, его взяли и поволокли к забору и начали методично избивать. Чтобы остаться невредимым, я не говорил, откуда я. Сказал, что жилетку "Пресса" взял у друга. Я не говорил ничего, я понимал, что меня просто убьют под этим забором. На счет того, как нас удерживали. Мест, я так понимаю, нет. Все стояли с 12-ти ночи до 12-ти ночи - 24 часа. Люди стояли друг рядом с другом, не было возможности сесть. Люди падали. Некоторым становилось плохо, кричали "Вызывайте скорую". Воды не давали, не кормили", - добавил Лунев.

В подобных условиях на Окрестина содержали другого журналиста "Белсата" Станислава Ивашкевича. Он рассказал об условиях в изоляторе: "Камера, где я находился с 9.08 по 11.08 - рассчитана на три места. Нас там было 13 человек (позже двух госпитализировали: одного - с побоями, полученными при задержании, а у другого ноги были иссечены осколками светошумовой гранаты). За двое суток ареста нам выдали одну буханку хлеба на всю камеру. Один раз вывели во двор и прогнали "сквозь строй", избивая резиновыми палками".

Станислава Ивашкевича приговорили к штрафу. Сотни белорусов, а также граждане России и Украины ждут суда.

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