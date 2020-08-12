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Новости Операция Объединенных сил
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С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка

С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка

Несмотря на то, что украинские воины добросовестно соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе продолжают нести потери личного состава.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.

В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкий морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе активизировали агитацию по призыву на "военную службу", - разведка

Автор: 

разведка (4205) потери (4464) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Зебилушка...я конечно понимаю что Петя тебе в штаны насрал...но за полтора года ты бы мог уже и подмыться...
Ну нельзя столько времени обосранным ходить...
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12.08.2020 14:28 Ответить
+3
Подрывы на минах, установленных еще при Порохе...Сработают они...и что дальше?
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12.08.2020 14:17 Ответить
+2
Подкинуть б им хрустальных членов...
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12.08.2020 14:15 Ответить
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С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка
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Це несистемні втрати сепарів, бандитів та просто говнюків із росії. Далі кількість їхнії втрат буде зростати, але все це несистемно.
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12.08.2020 14:13 Ответить
Подкинуть б им хрустальных членов...
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12.08.2020 14:15 Ответить
С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка - Цензор.НЕТ 8987
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12.08.2020 14:16 Ответить
Подрывы на минах, установленных еще при Порохе...Сработают они...и что дальше?
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12.08.2020 14:17 Ответить
Да Петя ещё установит! Или петики в нем засомневались?
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12.08.2020 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yD-pID9bx3g Казки У - Чахлик Невмирущий - 1 серия - YouTube
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12.08.2020 14:22 Ответить
Интересно а о чем сегодня ьудет петь зеленойюе стадо...если я только что слышал 6(шесть) взрывов...и это явно были не пуканы обдроченцев...а что то не меньше 100 мм
Направление Красногоровки...Авдеевки..
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12.08.2020 14:21 Ответить
Только что еще один..итого уже 7 (семь)...
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12.08.2020 14:23 Ответить
Зебилушка...я конечно понимаю что Петя тебе в штаны насрал...но за полтора года ты бы мог уже и подмыться...
Ну нельзя столько времени обосранным ходить...
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12.08.2020 14:28 Ответить
Ты хотело сказать, что есть срок давности? Тогда ты - просто отморозок.
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12.08.2020 14:40 Ответить
Позвони бакланову...пожалуйся...ну и бенедиктовой эсэмеску пошли...а то они не знают...
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12.08.2020 14:42 Ответить
Еще два...
Если не будет погибших и раненых это будет счастье..
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12.08.2020 14:31 Ответить
Может, примете что-нибудь?
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12.08.2020 14:36 Ответить
Та да...ослу сегодня явно придется принимать двойную дозу...
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12.08.2020 14:40 Ответить
И еще два..
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12.08.2020 14:35 Ответить
Куда вызывать "скорую"?
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12.08.2020 14:37 Ответить
На банковую....ослу сегодня будет не очень хорошо..
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12.08.2020 14:39 Ответить
Еще три...
Зеленое стадо сегодня будет очень сильно извиваться...как жаба на сковородке...
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12.08.2020 14:38 Ответить
Советую принять снотворное со слабительным, и все будет хорошо!
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12.08.2020 14:40 Ответить
Снотворное со слабительным сегодня придется принимать ослу...
Еще два взрыва..и еще один пока писал...
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12.08.2020 14:43 Ответить
Для этого их надо мордочкой потыкать: видео в сторону звука с подтверждением даты съёмки. Залить на Туб и вуаля - "рукописи" не горят.
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12.08.2020 14:40 Ответить
ну и ...земля им стекловатой или железобетонном...
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12.08.2020 14:24 Ответить
Хоть бы не трындели наши разведчики Тошно когда свои нас за дураков держат Командование себя уже показало когда погубили трёх бойцов Причём безволие командиров поражает Так же как и в Донецком аэропорту сцали дать адекватную команду на прорыв или на эвакуацию Думали как девочки малолетние что само рассосётся
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12.08.2020 14:25 Ответить
Плюс 6...итого 23 взрыва...за полчаса..
Интересно как их зеленое стадо назовет...провакационными или нет..??
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12.08.2020 14:53 Ответить
И так каждый день!
А что говорят врачи?
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12.08.2020 15:05 Ответить
Не знаю...я с твоими лечащими врачами не общаюсь...
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12.08.2020 15:06 Ответить
А ты следи за новостями...сегодня или завтра будет интересно наблюдать как щеленое стадо извиваться будет..
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12.08.2020 15:07 Ответить
Кого радує таке перемир'я? Тільки Путлера.
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12.08.2020 14:59 Ответить
Які чудові новини,,,
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12.08.2020 15:01 Ответить
Да шо-то петики не радуются...
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12.08.2020 16:22 Ответить
Какие то потери маленькие!!! Помню(когда служил в СА) у нас дивизии...КАЖДЫЙ ДЕНЬ были потери(ранеными,травмированными,отравившимися и умершими) до 30 человек!!!!И это притом что мины кругом не валялись, оружие было под замком и боевая техника по дорогам не носилась!!!А тут понимаеш,бегают по ОРДЛО тысячи малоуправляемых вооружённых папуасов-а потери в день,единичные!!!
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12.08.2020 16:19 Ответить
А какие небоевые потери с нашей стороны за тот же период? Думаю не меньше.
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12.08.2020 16:55 Ответить
 
 