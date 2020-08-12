С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка
Несмотря на то, что украинские воины добросовестно соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе продолжают нести потери личного состава.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.
В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкий морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков.
Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.
Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це несистемні втрати сепарів, бандитів та просто говнюків із росії. Далі кількість їхнії втрат буде зростати, але все це несистемно.
Направление Красногоровки...Авдеевки..
Ну нельзя столько времени обосранным ходить...
Если не будет погибших и раненых это будет счастье..
Зеленое стадо сегодня будет очень сильно извиваться...как жаба на сковородке...
Еще два взрыва..и еще один пока писал...
Интересно как их зеленое стадо назовет...провакационными или нет..??
А что говорят врачи?