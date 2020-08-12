С начала перемирия потери террористов из-за подрывов, ДТП и неосторожного обращения с оружием составили 9 убитых и 15 раненых, - разведка

Несмотря на то, что украинские воины добросовестно соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе продолжают нести потери личного состава.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.

В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкий морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".

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