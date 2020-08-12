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Криклий о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: "До конца осени у нас уже будет финальный продукт"

Криклий о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Об этом он сказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае, эту компанию нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. Сама по себе авиакомпания, наверное, не интересна. Но компания, которая подвязана к аэропортам, хабам и развивает транзитную модель - это становится интереснее.

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Авиакомпания, которая на внутренние перевозки загружает заказами то же предприятие "Антонов" - это еще более интересно. Потому что когда на выставку Ле-Бурже приезжает наш "Антонов" и говорит: "Берите пассажирский самолет "Антонов", первый вопрос, который там задают: "А они летают на ваших авиарейсах внутренних?" - "Нет". О чем дальше говорить?" - рассказал министр.

"Будет здорово, если мы сможем "Антонов" вывести на другой уровень, потому что сейчас они производят немного, а в основном занимаются грузоперевозками, благодаря чему и держатся на плаву", - добавил он.

По его словам, сейчас Мининфраструктуры занимается авиастратегией и в ближайшее время начнет "очень активно с большими консалтинговыми компаниями продвигать этот процесс".

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"Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

Автор: 

авиация (2870) ГП "Антонов" (142) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+15
Самое главное вовремя, как раз когда мировой рынок авиа перевозок и перелетов застрял в глубокой заднице и несет гигантские убытки...
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12.08.2020 14:19 Ответить
+7
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©
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12.08.2020 14:18 Ответить
+7
Проколотити понти. Піар понад усьо!
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12.08.2020 14:18 Ответить
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МАУ калумойского национализируют?
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12.08.2020 14:15 Ответить
Самое главное вовремя, как раз когда мировой рынок авиа перевозок и перелетов застрял в глубокой заднице и несет гигантские убытки...
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12.08.2020 14:19 Ответить
проффесионалы=)
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12.08.2020 14:24 Ответить
У них еще много таких "гениальных" идей(
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12.08.2020 14:28 Ответить
Сейчас несет убытки, а вчера и завтра у них все радужно. А наш Антонов уже 30 лет в жопе (собственно если не больше).
Поэтому работу надо работать! Пока работа сработается все будет норм! Да и у нас такой огромный собственный рынок, что только на этом можно жить. А у нас вечно комплекс неполноценности...
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12.08.2020 15:04 Ответить
С долгами.
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12.08.2020 14:56 Ответить
похоже он прав...финальный продукт
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12.08.2020 14:16 Ответить
фекальный, не?
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12.08.2020 14:29 Ответить
Та ми в ньому вже..))
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12.08.2020 14:20 Ответить
Зачем? Не задавали вопрос?
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12.08.2020 14:17 Ответить
Проколотити понти. Піар понад усьо!
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12.08.2020 14:18 Ответить
Скоммуниздить денег при распиле бюджета.
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12.08.2020 14:44 Ответить
Шо б ты не сьел "финальный продукт" один
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12.08.2020 14:18 Ответить
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©
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12.08.2020 14:18 Ответить
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12.08.2020 14:23 Ответить
направление полетов будет одно - Оман)
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12.08.2020 14:18 Ответить
или Ростов.
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12.08.2020 14:24 Ответить
это тот "литак" с которого будут "всех бамбить"?
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12.08.2020 14:19 Ответить
до конца осени у нас будет такая жопа с экономикой, что в пору 5000-гривневую купюру выпускать.
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12.08.2020 14:20 Ответить
в народе эту купюру назовут "зелплата"
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12.08.2020 14:21 Ответить
и появится народный забубон: когда тебе дают такую купюру, нужно сморщить нос и выкакать ртом слова "дуже дъякую", если этого не сделать то зона в которой ты живешь станет красной и там карантин ужесточат.
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12.08.2020 14:27 Ответить
пока что все ваши "финальные продукты" - дерьмо
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12.08.2020 14:21 Ответить
Я подозреваю, что «финальный продукт» это будет еще одна дотационная компания, которая будет финансироваться из государственного бюджета.
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12.08.2020 14:21 Ответить
А сначала Беня выкачает все деньги из МАУ, наберет на них долгов в банках, и продаст государству. Так и появится "национальная авиакомпания".
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12.08.2020 14:46 Ответить
до конца осени будет фекальный продукт?
"Инициативный дурак хуже вредителя" (С)
Весь мир сейчас близок к локдауну, поехала вторая волна эпидемии по европам, туристический сезон заканчивается. Те национальные авиакомпании, которые уже есть, терпят огромные убытки, сокращают персонал и сидят на подсосе у своих государственных бюджетов. И в это же время зелёные идиоты хотят вбухать прорву денег в ещё одну авиакомпанию. И это при том, что сами признаются, что бабла нет настолько, что собираются не платить по долгам ("Дефолт - это не страшно" (С) Игорь Валерьевич).
Молодцы, зелебобики, зробылы сами себя разом.
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12.08.2020 14:22 Ответить
они правильно написали слово - финальный? может фекальный ? ))))
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12.08.2020 14:22 Ответить
нове відосне кінішко?
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12.08.2020 14:24 Ответить
Хорошо излагает, собака. Учитесь. ©
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12.08.2020 14:25 Ответить
Бла бла видосик видосик и ВСЕ фунцинал больше ограничен
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12.08.2020 14:30 Ответить
ZELYA AIR LINES ? ))
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12.08.2020 14:31 Ответить
«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»

©
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12.08.2020 14:32 Ответить
Бенино МАУ переименуют шоле?
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12.08.2020 14:32 Ответить
на ГаВ )))
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12.08.2020 14:52 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1293449642286280704 4 ч

Реальное участи Зеленского в управлении страной начинает тихо сходить "полное отсутствие". Его окружение ставит на обострение ситуации, раскручивание эпидемии, введение чрезвычайного положения осенью.
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12.08.2020 14:39 Ответить
Уже есть (или была?) национальная - МАУ.
Создадут другую за счет налогоплательщиков и тоже отдадут Коломойскому?
АНы строить? А двигатели в рашке покупать будем? Мотор-Сич - тю-тю в Китай.
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12.08.2020 14:44 Ответить
невже бєніну МяУ посунуть? )) НЕ ВІРЮ )))
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12.08.2020 14:50 Ответить
В последнюю осень ни строчки ни вздоха.
Последние песни осыпались летом....(Ю.Ю. Шевчук)
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12.08.2020 14:51 Ответить
Аеросвіт був національною авіакомпанією. Продали рейдеру..
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12.08.2020 14:51 Ответить
Может Беня свою хочет компанию впарить за большие деньги? Другого обьяснения не нахожу.
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12.08.2020 14:58 Ответить
..это не тот, особоодарённый элитный зебил, который предлагал проводникам в замкнутом пространстве вагона применять газовые балончики?
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12.08.2020 15:17 Ответить
"Криклій про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: "До кінця осені у нас вже буде фінальний продукт"

Не "фінальний продукт", "фекальний"
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12.08.2020 15:32 Ответить
На чому літати будуть? Де антоновський пасажирський літак масового виробництва?
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12.08.2020 15:32 Ответить
Очень и очень хотелось бы возобновления настоящей работы предприятий "Антонов", "Мотор Січ" и их смежников. Нужны конкретные, комплексные планы и мероприятия, подготовленные специалистами. Вместо дела мы читаем пустопорожнюю болтовню: ""Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий. "Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов". Алло, господин президент! Как создать? На бумаге? Кому поручено? Кто ответственный? В какие сроки? На какие средства?
А вот многие убеждены, что вся эта декламация об авиастроении - просто для поддержания вашего рейтинга. Ведь это единственное, что вас интересует.
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12.08.2020 15:46 Ответить
 
 