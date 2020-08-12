Криклий о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: "До конца осени у нас уже будет финальный продукт"
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.
Об этом он сказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
"В любом случае, эту компанию нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. Сама по себе авиакомпания, наверное, не интересна. Но компания, которая подвязана к аэропортам, хабам и развивает транзитную модель - это становится интереснее.
Авиакомпания, которая на внутренние перевозки загружает заказами то же предприятие "Антонов" - это еще более интересно. Потому что когда на выставку Ле-Бурже приезжает наш "Антонов" и говорит: "Берите пассажирский самолет "Антонов", первый вопрос, который там задают: "А они летают на ваших авиарейсах внутренних?" - "Нет". О чем дальше говорить?" - рассказал министр.
"Будет здорово, если мы сможем "Антонов" вывести на другой уровень, потому что сейчас они производят немного, а в основном занимаются грузоперевозками, благодаря чему и держатся на плаву", - добавил он.
По его словам, сейчас Мининфраструктуры занимается авиастратегией и в ближайшее время начнет "очень активно с большими консалтинговыми компаниями продвигать этот процесс".
"Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
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Поэтому работу надо работать! Пока работа сработается все будет норм! Да и у нас такой огромный собственный рынок, что только на этом можно жить. А у нас вечно комплекс неполноценности...
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.©
"Инициативный дурак хуже вредителя" (С)
Весь мир сейчас близок к локдауну, поехала вторая волна эпидемии по европам, туристический сезон заканчивается. Те национальные авиакомпании, которые уже есть, терпят огромные убытки, сокращают персонал и сидят на подсосе у своих государственных бюджетов. И в это же время зелёные идиоты хотят вбухать прорву денег в ещё одну авиакомпанию. И это при том, что сами признаются, что бабла нет настолько, что собираются не платить по долгам ("Дефолт - это не страшно" (С) Игорь Валерьевич).
Молодцы, зелебобики, зробылы сами себя разом.
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Реальное участи Зеленского в управлении страной начинает тихо сходить "полное отсутствие". Его окружение ставит на обострение ситуации, раскручивание эпидемии, введение чрезвычайного положения осенью.
Создадут другую за счет налогоплательщиков и тоже отдадут Коломойскому?
АНы строить? А двигатели в рашке покупать будем? Мотор-Сич - тю-тю в Китай.
Последние песни осыпались летом....(Ю.Ю. Шевчук)
Не "фінальний продукт", "фекальний"
А вот многие убеждены, что вся эта декламация об авиастроении - просто для поддержания вашего рейтинга. Ведь это единственное, что вас интересует.