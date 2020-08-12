Криклий о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: "До конца осени у нас уже будет финальный продукт"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Об этом он сказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае, эту компанию нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии. Сама по себе авиакомпания, наверное, не интересна. Но компания, которая подвязана к аэропортам, хабам и развивает транзитную модель - это становится интереснее.

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Авиакомпания, которая на внутренние перевозки загружает заказами то же предприятие "Антонов" - это еще более интересно. Потому что когда на выставку Ле-Бурже приезжает наш "Антонов" и говорит: "Берите пассажирский самолет "Антонов", первый вопрос, который там задают: "А они летают на ваших авиарейсах внутренних?" - "Нет". О чем дальше говорить?" - рассказал министр.

"Будет здорово, если мы сможем "Антонов" вывести на другой уровень, потому что сейчас они производят немного, а в основном занимаются грузоперевозками, благодаря чему и держатся на плаву", - добавил он.

По его словам, сейчас Мининфраструктуры занимается авиастратегией и в ближайшее время начнет "очень активно с большими консалтинговыми компаниями продвигать этот процесс".

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"Думаю, что до конца осени у нас уже будет финальный продукт с деталями, цифрами, пониманием, со всеми KPI, и на этом этапе по национальному перевозчику тоже сможем синхронизировать процессы", - отметил Криклий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".