В мире началась вторая волна коронавируса, а некоторые страны переживают уже третью волну, - представитель ВОЗ

Во время сезона отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко.

"Вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные меры. Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну. Некоторые страны переживают уже третью волну", - сказал он.

Стороженко также добавил, что во время сезона отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными.

"Также мы с тревогой ожидаем учебного года. Нам еще предстоит изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание", - уточнил Стороженко.

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