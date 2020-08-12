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Новости Коронавирус и карантин
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В мире началась вторая волна коронавируса, а некоторые страны переживают уже третью волну, - представитель ВОЗ

В мире началась вторая волна коронавируса, а некоторые страны переживают уже третью волну, - представитель ВОЗ

Во время сезона отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко.

"Вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные меры. Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну. Некоторые страны переживают уже третью волну", - сказал он.

Стороженко также добавил, что во время сезона отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными.

"Также мы с тревогой ожидаем учебного года. Нам еще предстоит изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание", - уточнил Стороженко.

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ВОЗ (780) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как же вы уже достали этими волнами... Бесполезная и импотентная организация - ВОЗ, с обезьяной во главе. давайте жизнь остановим, разрушим экономики, до конца и начнем дохнуть от голода.
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12.08.2020 14:27 Ответить
Чтоб сразу закрыть границы с Китаем, так не было б никаких волн. Соплежуи ВОзовские.
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12.08.2020 14:32 Ответить
море волнуется раз, море волнуется два!!!
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12.08.2020 14:42 Ответить
Никакой второй волны нет в Украине и не будет.
Просто сейчас действительно начали тестировать больше людей чем раньше, вот поэтому и появилось относительное увеличение выявленных зараженных короновирусом.
Если раньше тестировали 5-6 тысяч в день и было по 400-500 зараженных в день.
То сейчас тестируют более 10 тысяч в день, поэтому и количество зараженных выросло до 1-1,5 тысячи.
Если бы тестировали по 100 тысяч в день то и выявляли бы по 10 тыс. зараженных в день.
Это очевидно и понятно.
А вообще уже реально переболело этим ужасным короновирусом до половины населения Украины с начала этого года.
Просто у абсолютного большинства людей это прошло бессимптомно.
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12.08.2020 14:43 Ответить
Вторая волна дебилизма грядет!
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12.08.2020 14:49 Ответить
и мародерства
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12.08.2020 15:22 Ответить
Узбагойтесь, шас Ваван Х. весь мир своей изобретённой барматухой вылечит
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12.08.2020 14:50 Ответить
дело в том, что Вовану нужно украсть побольше из бюджета, а это значит, что коронавирус будет с Зеленским до конца его срока
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12.08.2020 19:43 Ответить
млять.. а я переживаю четвертую волну!
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13.08.2020 01:05 Ответить
 
 