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Кабмин создал специальную группу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

Кабмин создал специальную группу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Основными задачами рабочей группы является содействие координации действий центральных органов исполнительной власти по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства.

Кроме того, задачей является определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих в сфере защиты интересов инвесторов объектов незавершенного жилстроительства, а также разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.

Сопредседателями рабочей группы по должности являются первый заместитель министра развития громад и территорий и замминистра внутренних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрбуд" подал в суд на компании, которые достраивают жилье его обманутым инвесторам

Автор: 

Кабмин (14041) строительство (2001) застройка (711)


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Інвестиційні няні?
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12.08.2020 14:43 Ответить
Еще нет. Но уже хоть что-то.
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12.08.2020 16:03 Ответить
Такі групи має НАБУ та ОГП створювати. Не добудував чомусь інвестор, чи проблеми із землею почались - усі хто за це в раді (виконкомі) голосував і підписував - на нари із конфіскацією. Дивишся, і проблема зникне...
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12.08.2020 14:49 Ответить
 
 