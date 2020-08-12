Кабмин создал специальную группу содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства
Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Основными задачами рабочей группы является содействие координации действий центральных органов исполнительной власти по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилстроительства.
Кроме того, задачей является определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих в сфере защиты интересов инвесторов объектов незавершенного жилстроительства, а также разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.
Сопредседателями рабочей группы по должности являются первый заместитель министра развития громад и территорий и замминистра внутренних дел.
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