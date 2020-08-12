Кабмин одобрил проект закона о постепенном выводе паспортов-книжечек из обращения. ДОКУМЕНТ
Кабмин одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:
- для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;
- для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этим законом в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотокарточку во время оформления паспорта;
- для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотокарточка после достижения лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта.
Таким образом, при следующей дате в которой нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.
Напомним, Кабмин ввел возможность оформления карт удостоверения личности (ID-карточек) для всех граждан с 1 ноября 2016 года.
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потом на формат А2,
потом на формат А1
и только после этого отменят
К ID карте нужна бумажка. Это как электронный документооборот: его нужно распечатать и заверить печатями.
Кстате в 2003 мне выдавали ламинированную бумашку от пенсионного фонда с этим номером - так без дела и валяеццо. А ктото бобла заработал жеж...
- Паспорт...
- Будь ласка...
- А де тут вказано місце проживання?
- Там, в карточку закодовано...
- А у нас декодера нема...
- А я тут при чому?
- Ми Вас затримуємо!...
- На підставі чого? Ви вимагаєте паспорт... Я Вам його показую... Які до мене претензії?
- Нам треба знать, де Ви живете...
- Вам посвідчення показать? Там область вказана... Влаштовує?
- Ну, давайте...