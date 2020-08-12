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Кабмин одобрил проект закона о постепенном выводе паспортов-книжечек из обращения. ДОКУМЕНТ

Кабмин одобрил проект закона о постепенном выводе паспортов-книжечек из обращения. ДОКУМЕНТ

Кабмин одобрил проект закона "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Проект предусматривает постепенный вывод таких паспортов из обращения и замену на пластиковые карты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:

- для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

- для лиц в возрасте от 25 до 45 лет - до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этим законом в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотокарточку во время оформления паспорта; 

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- для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотокарточка после достижения лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, - фотокарточку во время оформления паспорта.

Таким образом, при следующей дате в которой нужно вклеить новое фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдать только в форме пластиковых карт.

Напомним, Кабмин ввел возможность оформления карт удостоверения личности (ID-карточек) для всех граждан с 1 ноября 2016 года.

Кабмин одобрил проект закона о постепенном выводе паспортов-книжечек из обращения 01
Кабмин одобрил проект закона о постепенном выводе паспортов-книжечек из обращения 02

Кабмин (14041) паспорт (1183)


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Топ комментарии
+12
А когда спрафка формата А-4 к ID-паспорту исчезнет?
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12.08.2020 14:52 Ответить
+12
сперва её заменят на формат А3,

потом на формат А2,

потом на формат А1

и только после этого отменят
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12.08.2020 14:56 Ответить
+10
Я получала все сразу, только от этого не легче. Помимо паспорта, который теперь гораздо легче потерять, теперь нужно и бумажку с собой таскать. Надо сначала учреждения сканерами оборудовать, а потом уже паспорта всем менять. В нашей же стране все как всегда через ж...
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12.08.2020 15:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо за информацию, значит придётся скоро меня, опять эта беготня...
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12.08.2020 14:51 Ответить
Пришел осенью в РОВД (по новомодному не помню как), заполнил форму, там же сфоткали, чего то оплатил в банке на счет и назвали число, через пару недель, когда забрать ID-паспорт. Получил его, но бамагу, без которой он недействителен, надо было получать в ЖЭКе. Бамажка - листочек А-4 с пропиской. Бред полнейший - сканеров-считывателей почти нигде нет и везде требуют ту бамажку.
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12.08.2020 14:55 Ответить
Я получала все сразу, только от этого не легче. Помимо паспорта, который теперь гораздо легче потерять, теперь нужно и бумажку с собой таскать. Надо сначала учреждения сканерами оборудовать, а потом уже паспорта всем менять. В нашей же стране все как всегда через ж...
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12.08.2020 15:02 Ответить
Мне это ещё только предстоит, разве что с пропиской непонятно как мне быть, ну да ладно, время ещё есть, потом разберусь.
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12.08.2020 15:12 Ответить
Может "регистрацией"? "прописывают" на зоне посидельцев или рабов в СССР.
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12.08.2020 16:02 Ответить
А когда спрафка формата А-4 к ID-паспорту исчезнет?
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12.08.2020 14:52 Ответить
сперва её заменят на формат А3,

потом на формат А2,

потом на формат А1

и только после этого отменят
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12.08.2020 14:56 Ответить
Вы же знаете, что А3 в 2 раза больше, чем А4? ))
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12.08.2020 15:00 Ответить
Знаем
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12.08.2020 15:05 Ответить
Чиновники которые их требую будут стареть, зрение будет ухудшаться.
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12.08.2020 16:03 Ответить
Имхо: в этом и заключался комизм ситуации.
К ID карте нужна бумажка. Это как электронный документооборот: его нужно распечатать и заверить печатями.
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12.08.2020 16:16 Ответить
Тут та же проблема. Требуется вкладыш к удостоверению личности в том числе и к биометрическому. И только этим летом его стало возможным получить в электронном виде.
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12.08.2020 16:29 Ответить
Сразу как бамажку ИПН или как иго ещё по модному называют РНОКПП не нужно будет носить.

Кстате в 2003 мне выдавали ламинированную бумашку от пенсионного фонда с этим номером - так без дела и валяеццо. А ктото бобла заработал жеж...
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12.08.2020 15:12 Ответить
Это сейчас самое важное решение С пластиковыми паспортами и цены сразу вниз пойдут и тарифы Да и безработицы будет меньше
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12.08.2020 14:52 Ответить
Пластикові картки раніше випускала якась фірма Проффесора. Хто тепер вирішив прибарахлитись?
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12.08.2020 14:57 Ответить
мабуть преЗЕденте...
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12.08.2020 15:19 Ответить
Нахрена? Заняться больше нечем???
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12.08.2020 15:00 Ответить
всё, что ни делается при Зеленском - делается для коррупции. Все эти камеры фиксации, бесконечная замена документов, скоро техосмотры введут. Всё - у нас страна победившей коррупции
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12.08.2020 19:40 Ответить
це щоб кожні 10 років держмито стягувати з людей і ганяти на обмін ІД-картки, особливо "весело" буде людям похилого віку
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12.08.2020 15:18 Ответить
И всех в базу данных и под колпак. На проблемные вопросы мозгов нет. вот и занимаются ерундой
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12.08.2020 15:31 Ответить
Все ок.Молдова вже років 20 має такі.Але без листка А4...
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12.08.2020 16:07 Ответить
Не знаю как сейчас, но у них была тоже бумажка... бланк цветной...
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12.08.2020 16:29 Ответить
Очередные поборы за ластик с украинцев. То повышают тарифы, прикрываясь " распределением, доставкой гаа, воды и т.п., уменьшают субсидии, лишают работы сокращениями. Теперь придумали как еще можно ободрать нищий народ. Да какая разница - вопрос по существу
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12.08.2020 16:23 Ответить
Живий анекдот: Поїхав у прикордонну зону, на рибалку. Взяв і паспорт-карточку, і ветеранське посвідчення, бо, буває, прикордонники "дуркують", і не визнають посвідчення "документом, що посвідчує особу...". Підходять прикордонники:
- Паспорт...
- Будь ласка...
- А де тут вказано місце проживання?
- Там, в карточку закодовано...
- А у нас декодера нема...
- А я тут при чому?
- Ми Вас затримуємо!...
- На підставі чого? Ви вимагаєте паспорт... Я Вам його показую... Які до мене претензії?
- Нам треба знать, де Ви живете...
- Вам посвідчення показать? Там область вказана... Влаштовує?
- Ну, давайте...
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12.08.2020 18:04 Ответить
только паспорт этот недействителен, без приложения в виде бумажки с печатью, где указана прописка))) что ни делает дурак, всё он делает не так
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12.08.2020 19:38 Ответить
 
 