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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чубаров обратился к Шмыгалю с призывом открыть пункты пропуска в оккупированный Крым

Чубаров обратился к Шмыгалю с призывом открыть пункты пропуска в оккупированный Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к правительству с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Чубарова. 

Ниже текст обращения: "Прем'єр-міністру України Д.А. Шмигалю. Членам Кабінету Міністрів України

Шановний пане Прем'єр-Міністре України! Шановні члени Уряду України!

Відповідно до Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Згідно Закону України "Про Кабінет Міністрів України" діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 08 серпня 2020 року ухвалив розпорядження № 979-р "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV", яким на термін з 9 по 30 серпня 2020 року були введені суттєві обмеження щодо перетину адміністративного кордону між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Передбачені Кабінетом Міністрів України радикальні обмеження на виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України, а в окремих випадках –іноземців та осіб без громадянства, є необґрунтованими і невиправдано заборонними.

Припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, здійснене в спосіб і порядок, передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України 3 979-р від 08 серпня 2020 року, позбавило громадян України, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можливості користуватися правами громадянина, гарантованими Конституцією і законами України.

Подібне ставлення влади до власних громадян, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, викликає обурення людей та дискредитує Уряд України.

З метою забезпечення органами виконавчої влади України ефективного вирішення питань, пов’язаних з тимчасово окупованим Кримом та його мешканцями, та уникнення у подальшому ситуацій, коли грубо порушуються права громадян України, вимагаємо відновити практику проведення системних консультацій та зустрічей між керівництвом Кабінету Міністрів України, членами Кабінету Міністрів України та єдиним вищим представницьким органом кримськотатарського народу – Меджлісом кримськотатарського народу.

Одночасно, сподіваємося на термінове внесення Кабінетом Міністрів України до раніше ухваленого розпорядження № 979-р від 08 серпня 2020 року "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-" змін та доповнень, які підготовлені та спрямовані до Уряду України Представництвом Президента України в АРК та низкою правозахисних організацій України.

З повагою, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 12 серпня 2020 року, м. Київ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с оккупированным Крымом образовалась огромная очередь из-за решения Кабмина запретить въезд и выезд с полуострова, - Чубаров. ФОТО

Автор: 

Крым (26434) Чубаров Рефат (943) КПВВ (330)


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Вони усі агенти ФСБ, в оточенні Зелі, інших просто не має.
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12.08.2020 15:03 Ответить
Вскрылась шоколадная консерва. Может ещё и воду пустить?
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12.08.2020 15:03 Ответить
Кстати да, зачем открывать КПП с Крымом? Сезон спасать и контрабандить, заодно ковидлу завести? Своей хватает. Странные заявления звучат иногда от Чубаровых и иже с ними
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12.08.2020 15:06 Ответить
Гдето Чубарика (или его шефа) бизнес накрылся
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12.08.2020 15:12 Ответить
Кому тре в Крим, або із Криму, через Турцію нахрін!
Крім кримських татар звичайно!
Нехрін шастать!!!
Шмигаль тут вірно поступив!!!
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12.08.2020 15:15 Ответить
та починай просить зразу воду...
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12.08.2020 15:40 Ответить
Самое умное решение власти. Давно надо было закрыть границу, а то им камни с неба и путен введи, а шастают на материк за безвизом и "колбасой". Сидите в своей русской говени, которую так ждали. Да и нашим нечего ездить к оккупантам. Пропускать только по особым случаям: семья, похороны и тому подобное
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12.08.2020 15:54 Ответить
 
 