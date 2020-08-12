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Лукашенко собрал совещание по ситуации в Беларуси: Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и безработные

Лукашенко собрал совещание по ситуации в Беларуси: Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и безработные

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики.

"Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", - сказал белорусский президент.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - подчеркнул Лукашенко. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. - Ред.) на работу тем, кто не работает".

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"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил Лукашенко.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Бресте: милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение, есть раненый. ФОТО

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) предприниматели (1234) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+41
Лука,**** усатая,если у них криминальное прошлое,то у тебя криминальное будущее.
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12.08.2020 15:03 Ответить
+36
В Гродно во время акции протеста пострадал пятилетний ребенок.
«Мама, на нас напали бандиты?»

https://news.tut.by/society/696312.html?tw
Лукашенко собрал совещание по ситуации в Беларуси: Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и безработные - Цензор.НЕТ 3379

Безусловно, эта 5-летняя девочка - опасный террорист. Ее нужно замочить (может быть, даже в сортире).
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12.08.2020 15:03 Ответить
+22
Лексика Лукашенко с стиле гопника Януковоща... Мол, на Майдане одни бомжи и уговлоники, а сам Майдан финасируется госдепом...
Ничего нового и оригинального. У всех диктаторов в мире - кризис жанра и они постоянно повторяли одинаковые мантры перед их свержением.
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12.08.2020 15:07 Ответить
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ты херню не городи здесь
греби в ********
это Украина
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12.08.2020 16:36 Ответить
ЛУКА! ЭТО ТЫ О ЧЕСТНОСТИ ГОВОРИШЬ??? УЙТИ НАБО ДОСТОЙНО А НЕ ПРЯТАТЬСЯ ЗА ОМОН, ИГДЕ ТВО СТОРОННИКИ, ЕСЛИ ТЫ ЧЕСТНО ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ?????????НАРОД ХОЧЕТ СВОБОДЫ,А НЕ РАБСТВА!!!!!!!!!
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12.08.2020 15:24 Ответить
Это просто уму не постижимо: вся Беларусь его ненавидит, прямо ему говорит - Уходи! А он, падла, кощунствует про "обеспечение безопасности наших граждан", какие-то "липовые справки о трудоустройстве", на полном серьёзе считает, что организаторами восстания являются бандиты и безработные, и если трудоустроить безработных, то всё сразу и закончится, и людишки приползут к нему благодарить и ручки шаловливые целовать... И это чмо почти 3 десятка лет управляло страной!
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12.08.2020 15:29 Ответить
Даааа... у Белоруссов тяжёлый выбор - или воевать с властью, или с касапами..
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12.08.2020 15:29 Ответить
Ніякого такого вибору. Вони уже воюють із "владою" і каtsапським омоном.
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12.08.2020 15:37 Ответить
Нету кацапского омона. Это вы уже придумали.
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12.08.2020 15:48 Ответить
Канешна. Кадры с упырями с российскими опознавательными знаками ты не видел. А если видел, то это фальшивка. Правда? ПаРаша "никогда первой не нападет" и только миротворческие бомбардировки больниц в Сирии, миротворческие убийства детей и миротворческая защита жителей Даунбаса тебя восхищают. Вали-ка ты, мразь, в свою кацапию и не воняй здесь.
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12.08.2020 20:19 Ответить
Правильно писати: "ИХТАМНЕТ".
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13.08.2020 14:06 Ответить
Вибір тільки один - Свобода! Інше - то інструменти!
Не бути рабом - це пріоритет!
Борітися - поборете! Змагацца - выйграць!
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12.08.2020 19:58 Ответить
Диктаторы везде одинаковы по сути, и как правило добровольно не уходят.
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12.08.2020 15:30 Ответить
Лука, Ростов ждет!!!
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12.08.2020 15:31 Ответить
Основа протестующих в Беларуси на самом деле - ИТ-шники, которых в Беларуси очень много. Из-за отключения Лукой интернета они действительно на несколько дней остались без работы, как и большинство мелкого бизнеса.
Даже сами беларусы говорят, что это - революция ИТ-шников. Умных, образованных, хорошо зарабатывающих, которые бывали во многих развитых странах и центре ИТ мира - США. Именно они организовали Телеграм-каналы, работу связи без интернета, координацию протестных акций.
Сам ты, Лука, человек без мозгов, с криминальным прошлым и будущим.
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12.08.2020 15:31 Ответить
То есть, если включат интернет ( а его уже включили), то они уйдут с улиц к своим компьютерам?
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12.08.2020 15:50 Ответить
а на танчиках не їздять?
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12.08.2020 17:31 Ответить
у 5летней девочки которую омоновцы стеклами порезали тоже криминальное прошлое?
ублюдок Лука.
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12.08.2020 15:36 Ответить
Может, всё-таки дтп с участием её родителей и машиной омон?
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12.08.2020 15:51 Ответить
Скоро по идее титушки подтянутся !
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12.08.2020 15:41 Ответить
Вряд ли там много желающих защищать это ничтожество будет.
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12.08.2020 15:46 Ответить
тварь последняя,котрая на собственный народ, без суда и следсвия, ставит печати криминального прошлого
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12.08.2020 15:45 Ответить
Ну, может как раз с участием суда и следствия? Если там раздают деньги за участие в беспорядках( а там уже поймали таких людей), то первые, кто отзовется- это как раз криминальные типы.
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12.08.2020 15:54 Ответить
ну может такие как ты и лука раздают своим же подельникам деньги для фиксации и применеия силы,и разгона демонстрантов(гебнявый трюк)Если народ вышел на протест- это уже указывает,что его на выборах на,,пали
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12.08.2020 16:00 Ответить
Так раздавали деньги за участие, или нет? Это важно.
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12.08.2020 16:22 Ответить
Так ****** таракан с подсчетом, или нет? Это самое важное.
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12.08.2020 19:09 Ответить
Вообщем решили садить за тунеядство..., как при СССР. Быстро и надежно на 2 года запрячут всех, кого посчитают нужным....Мрази.
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12.08.2020 15:46 Ответить
А чому вони безробітні? Шо, луканоміка не працУє?
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12.08.2020 15:47 Ответить
Странно, что в такой стране, где президент Лукашенко, столько безработных и уголовников.
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12.08.2020 15:49 Ответить
ага.. я також про це саме подумав. Так там гарно живеться кажуть. А от виходить в реалі не так вже й гарно, якщо стільки людей вийшли з протестами.
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12.08.2020 16:50 Ответить
Более дебильного объяснения трудно и придумать.
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12.08.2020 15:51 Ответить
......мазаичный психопат думает что вокруг его одни дебилы и впаривает такую галиматью, что да же мои внуки крутят пальцем у виска слушая его......
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12.08.2020 16:00 Ответить
Тысяча женщин в белых одеждах уголовницы? Ваще с катушек съехал идиот
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12.08.2020 15:52 Ответить
Разве цвет одежды на это указывает? У нас в Мариуполе по 50 грн давали за участие в митингах. Участвовали пенсионерки-одуванчики тоже. Значит 1000*50=50 тыс.грн. Ну тогда курс по 8 грн был. Значит 50:8≈$6тыс.Ну в общем российская дума на войну в тысячи раз больше тратит. Вполне маленькая сумма. Цветы кстати покупали, или кто-то привез?
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12.08.2020 16:04 Ответить
а шо, в Білорусі вже почалась "расєйская вєсна"? На Майдан люди йшли без 50 гривень. То що, в Білорусі такого не може бути?
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12.08.2020 16:49 Ответить
Прокляли навік вже люди і тебе Лукаш кривавий і твого синочка бастарда-******** навіки! Відділється кожна сльозинка скривдженого на сьомому поколінні твого роду!
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12.08.2020 16:04 Ответить
И чим же він тебе скривдив? Тем, что от российской нефти отказался? Или тем, что 33 вагнеровца арестовал? Или тем, что не дает российским войскам со своей территории на Украину наступать?
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12.08.2020 16:09 Ответить
Знакомая методичка. Когда то поню в конце 2013 и начале 2014 все прокацапленные СМИ кричали, что на Майдане безработые и криминалитет...
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12.08.2020 16:09 Ответить
так и Шарий с Лукашихой и Бандаренкай сейчас это повторяют.
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12.08.2020 18:40 Ответить
Ким є той, хто використовуючи владу наказує нівечити, знищувати тих, хто його цією владою наділяє. Ким є той, хто отримуючи наказ за для збереження наказування, йде і власноруч виконує вбивство наділяючих їх владою, єдинонацілених розквітом Краю. Відбувається самознищення нації, що йде всупереч тому, саме для чого народ своєю довірою дає керувати Країною. Що вкотре вказує на недолік прийнятої системи владної вертикалі.
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12.08.2020 16:12 Ответить
Ну да ладно у нас в Украине, а откуда в процветающей Беларуси криминалы и безработные что то Григорич начал путатся в показаниях.
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12.08.2020 16:19 Ответить
Щось мені видається що батько горбатого ліпить і ніяк не хоче розпрощатись з владою.Люди тебе не хочуть,заседівся кажуть батько в кріслі президента і узупрував владу.
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12.08.2020 16:20 Ответить
Ты мне другое расскаж, не кто у власти, а какая экономика в Беларуси, какая армия, что производят там, что продают, какие цены, какие зарплаты. Давай сравним с Украиной и с РФ.
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12.08.2020 16:26 Ответить
он и размножился как тарака- 3 сына, 2 невестки, 7 внуков -они так просто не отдадут власть, сыновья сидят в разных комитетах, Совбезе - целый клан.
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12.08.2020 18:38 Ответить
Что то многовато безработных и людей с криминальной историей...Для маленькой Белорусии.
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12.08.2020 16:39 Ответить
Так же говорили про Майдан рыги.

Так же сейчас говорят про акции протеста неорыги - зебилы.
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12.08.2020 16:43 Ответить
Батька, срочно обещай народу кофе и венскую оперу. Это работает)
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12.08.2020 16:44 Ответить
ти диви, прямо як янукодла каже ))
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12.08.2020 16:47 Ответить
Та как же так Лука!Откуда в процветающей Белоруси,криминал и безработные!?Ты ж их всех заборол в 18м году
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12.08.2020 17:22 Ответить
Это ж как это так. В такой прекрасной богатой стране с самыми лучшими в мире дорогами и чистотой и пол страны безработных и криминала. ...Шото не сходится)
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12.08.2020 17:35 Ответить
Беларусь превратилась в образование, которое называется Северная Корея.
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12.08.2020 17:47 Ответить
Ніхерасе бацька країну довів, що в ній живуть одні бомжі і кріміналітет.
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12.08.2020 18:30 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ Білоруська влада має негайно припинити насильство, звільнити політв'язнів і оголосити дострокові президентські вибори - заява партії "Європейська Солідарність" https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ та https://eurosolidarity.org/2020/08/12/biloruska-vlada-maye-negajno-prypynyty-nasylstvo-zvilnyty-politvyazniv-i-ogolosyty-dostrokovi-prezydentski-vybory-zayava-petra-poroshenka/ її лідера Петра Порошенка

Для України і для мене особисто Білорусь завжди була і буде особливо важливою країною. Білоруси - традиційні друзі і партнери українського народу, щирі, миролюбні і добропорядні брати по крові і духу.
Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України.
Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності.
Білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.
Насильству, масовим репресіям не місце в ********* цивілізованому світі.
Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства. Це - перше.
По-друге, звільнити з в'язниць і місць утримання політичних в'язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.
По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет.
По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу.
По-п'яте, закликаю українську владу у контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні. Необхідно також напередодні запланованого на п'ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з'ясування та вирішення проблемних питань, пов'язаних із політичною кризою в Білорусі.
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна.
Сьогодні Європа має думати і діяти стратегічно. Ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому - ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні - не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля.
Політична партія «Європейська Солідарність» продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.
Європейська та демократична Білоруська держава у наших спільних інтересах!
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12.08.2020 18:56 Ответить
у тебя ж нет безработных. откуда взялись?
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12.08.2020 19:07 Ответить
Почему в стране с таким миролюбивым народом этот народ бьют натуральные садисты...?
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12.08.2020 20:20 Ответить
Я смотрю, у Луки прекрасное настроение и у него нет даже малейших сомнений о своей непоколебимой власти на ближайшие годы и дальше для Коленьки, раз он несет такую пургу

Ну-ну....
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12.08.2020 20:38 Ответить
У Яника первое время перекантуешся, ему про криминальное прошлое розкажеш, он такие истории страсть как любит.))
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13.08.2020 12:16 Ответить
Совок настоящий- все должны работать.
А если люди за копейки не хотят работать, что тюрьма за тунеядство?
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17.08.2020 20:03 Ответить
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